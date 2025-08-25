Навроцкий наложил вето на закон о помощи беженцам из Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал предоставление помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает Onet, информирует Цензор.НЕТ.

Навроцкий объяснил, что за более чем три с половиной года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия остается самой большой угрозой безопасности. Однако, по его мнению, значительно изменились финансовая ситуация и общественные настроения в стране.

"Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я считаю, что выплаты 800+ должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше", - подчеркнул президент.

Новая редакция закона предусматривала продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Навроцкий добавил, что ключевым является достижение социальной справедливости, чтобы польские граждане оставались наравне с украинскими гостями.

"Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - отметил он.

