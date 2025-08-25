РУС
Навроцкий наложил вето на закон о помощи беженцам из Украины

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал предоставление помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает Onet, информирует Цензор.НЕТ.

Навроцкий объяснил, что за более чем три с половиной года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия остается самой большой угрозой безопасности. Однако, по его мнению, значительно изменились финансовая ситуация и общественные настроения в стране.

"Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я считаю, что выплаты 800+ должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше", - подчеркнул президент.

Новая редакция закона предусматривала продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Навроцкий добавил, что ключевым является достижение социальной справедливости, чтобы польские граждане оставались наравне с украинскими гостями.

"Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - отметил он.

З моменту блокування українського кордону польськими "фермерами" закликаю українців покинути Польшу. Польська молодь масово працює на Заході. Працювати і вчити мову потрібно там де до тебе ставляться краще і не мають "історичних претензій". Немає сенсу виконувати для поляків примітивну роботу якою самі поляки гидують. Це втрата часу і років життя які можна витратити з більшою користю для себе.
25.08.2025 13:33 Ответить
Ащо ти хотів протікало багато непотрібу бомжі кацапи цигани працювать не хочуть а допомогу дай за три роки можна польську мову досконало вивчити і працювать а не ходить поберушками та в соцсітях зависають дочка з дітьми у кінці лютого 22поїхала бо дуже Дніпро били а у травні вернулась робила з онукою двірниками отримували з п а типа подруга ніде не пішла робить брудна робота не по ній а мови не зна і української досі сидить.
25.08.2025 13:42 Ответить
Все вірно!
25.08.2025 13:25 Ответить
Все вірно!
25.08.2025 13:25 Ответить
Виходять на арену королі!
25.08.2025 13:28 Ответить
Виходять на арену циркачі.
Куди поіхав цирк?
Цирк повернувся!
25.08.2025 15:12 Ответить
Хтось очикував від цього польського уйобіка шось інше? Дарма.
25.08.2025 13:31 Ответить
Ащо ти хотів протікало багато непотрібу бомжі кацапи цигани працювать не хочуть а допомогу дай за три роки можна польську мову досконало вивчити і працювать а не ходить поберушками та в соцсітях зависають дочка з дітьми у кінці лютого 22поїхала бо дуже Дніпро били а у травні вернулась робила з онукою двірниками отримували з п а типа подруга ніде не пішла робить брудна робота не по ній а мови не зна і української досі сидить.
25.08.2025 13:42 Ответить
Польський «уйобок» президент Польщі, і опікується в першу чергу інтересами поляків, спонукає українців працювати, а не сидіти на соцвиплатах
25.08.2025 14:25 Ответить
Ідіот
25.08.2025 13:53 Ответить
З двох перших слів - Навроцький наклав - подумав що руки. Виявилось живучий.
25.08.2025 13:40 Ответить
Руки на себе не наклав, а от чергову купу лайна таки наклав.
25.08.2025 13:53 Ответить
навроцький= орбан, фіцо, сіярто , ле пен --- пуйло .
25.08.2025 13:47 Ответить
Одні вороги навкруги,одна ти в білому!!!!
25.08.2025 13:54 Ответить
Ні , я в жовтому ) Хоча , ти не зрозумієш , бо ! )))
25.08.2025 13:58 Ответить
Запамятай-тобі ніхто і нічого не винен.А у всіх бідах своїх винна тільки ти
25.08.2025 14:20 Ответить
Предикатив.
25.08.2025 15:00 Ответить
На ПольщУ поїхало занадто багато народу, навіть ті , хто в цьому не відчував потреби, з міст, котрі не перебували в гарячих, безпосередніх кордонах з лінією зіткнення. Чому ? - Тому що політика ставлення нашої влади до свого народу дуже огидна, щоб не сказати гірше. Бо кожен презедент України, окрім постійного грабунку, нічого гарного не приніс, цей теж не вийняток.
Те що неробам перестануть допомагати - то так, нехай кияни повертаються до Києва, дніпряни до свого Дніпра, та інші, котрі ломонулись своїми занадто хитрими дупами до ласого місця. Тут ваша Батьківщіна і вирішувати її долю саме вам ( якщо ви звісно українці ), ніхто не прийде і не змінить в Україні життя на краще, окрім її власного народу.
25.08.2025 13:55 Ответить
Частково з вами згодна . Біженцями потрібно вважати українців з окупованих територій , та з територій які прифронтові , і постійно під обстрілами , як наприклад Суми .
25.08.2025 14:01 Ответить
Навроцький рідкісна потвора. Замість допомоги він ставить палки у колеса Україно- польських відносин.!!!
25.08.2025 14:11 Ответить
Все вірно. Не хочеш працювати - не отримаєш виплат.
Знаю двох алкобомжів які шукають де можна пристроїтись отримувати допомогу, не працювати та бухати.
25.08.2025 14:16 Ответить
Іноді так хочеться подивитись на бравих пшеків якби мокши вирішили прорубати Сувальський коридор, бажано через Варшаву....
25.08.2025 14:32 Ответить
В історичному ракурсі поляки,м'яко кажучи ,. просто наші сусіди. Але й годувати наших " біженців" із фейкових днри та лнри,закарпатських та львівських "котлів" полякам не треба теж . І від грошей для допомоги біженцям з України ЄС дає левову долю.
25.08.2025 14:48 Ответить
 
 