В Польше скандал из-за отсутствия делегации страны на встрече Трампа, Зеленского и представителей Европы в Вашингтоне

В Польше представители правительства и администрации президента поссорились из-за отсутствия польских представителей на встрече между президентом США Дональдом Трампом, лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Polska Agencja Prasowa направила запрос в пресс-службу президента Польши относительно отсутствия Навроцкого на встрече. В ответе пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич пояснил, что Навроцкий "готовится к визиту в США 3 сентября".

Сам президент Польши заявил в комментарии, что он участвовал в онлайн-встрече с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским после саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Он уточнил, что на встречу в Вашингтоне 18 августа собрались представители "коалиции желающих", а Польшу там представляет премьер-министр Дональд Туск.

Навроцкий также утверждает, что именно президент Украины Зеленский пригласил европейских лидеров в Вашингтон.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответе на заявление Навроцкого отметил, что приглашение на встречи в Вашингтоне поступает от президента США, с которым у Польши есть хорошие отношения, в частности, через представителей движения MAGA. Сикорский призвал использовать эти отношения на благо Польши и Европы.

В свою очередь руководитель офиса международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидаш утверждает, что при обсуждении участия Польши в саммите 18 августа, Сикорский заявил Зеленскому, что Польша "не готова участвовать" в саммите.

"Заместитель министра Пшидач получил подробный отчет от Министерства иностранных дел о конференц-звонке Коалиции желающих и знает, что никаких записей о присутствии предоставлено не было. У нас есть стенограмма. Сотрудничать без уважения к фактам и хотя бы какой-то доброй воли будет нелегко", - написал в ответ Сикорский в соцсети X.

Представитель правительства Адам Шлапка объяснил, что Польшу на таких встречах представляет президент. "Сегодняшняя встреча в Вашингтоне проходит в том же формате, что и предыдущие онлайн-переговоры между европейскими лидерами, в которых принимал участие президент Трамп. Тогда Польшу представлял президент Кароль Навроцкий", - написал Шлапка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск добавил, что Навроцкому "надо дать больше времени для того, чтобы понять международную политику". "Внешнее присутствие Польши требует единых действий и сотрудничества со стороны всех государственных институтов, а сотрудничество требует взаимного терпения и понимания. Первые шаги сделаны", - отметил Туск.

В то же время заместитель главы МИД Польши Теофиль Бартошевский 18 августа в эфире Polsat News пояснил, что отсутствие польского представителя не является проблемой, ведь американский президент традиционно ведет переговоры с другими президентами, а не с премьер-министрами или представителями средних стран.

Он отметил, что Польша, в отличие от Германии или Великобритании, не имеет таких международных рычагов влияния, чтобы участвовать в прямых переговорах на уровне высшего руководства.