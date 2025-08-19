РУС
В Польше скандал из-за отсутствия делегации страны на встрече Трампа, Зеленского и представителей Европы в Вашингтоне

туск,навроцкий

В Польше представители правительства и администрации президента поссорились из-за отсутствия польских представителей на встрече между президентом США Дональдом Трампом, лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Polska Agencja Prasowa направила запрос в пресс-службу президента Польши относительно отсутствия Навроцкого на встрече. В ответе пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич пояснил, что Навроцкий "готовится к визиту в США 3 сентября".

Сам президент Польши заявил в комментарии, что он участвовал в онлайн-встрече с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским после саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Он уточнил, что на встречу в Вашингтоне 18 августа собрались представители "коалиции желающих", а Польшу там представляет премьер-министр Дональд Туск.

Навроцкий также утверждает, что именно президент Украины Зеленский пригласил европейских лидеров в Вашингтон.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответе на заявление Навроцкого отметил, что приглашение на встречи в Вашингтоне поступает от президента США, с которым у Польши есть хорошие отношения, в частности, через представителей движения MAGA. Сикорский призвал использовать эти отношения на благо Польши и Европы.

Читайте: Лидеры "Коалиции желающих" подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины, - Туск

В свою очередь руководитель офиса международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидаш утверждает, что при обсуждении участия Польши в саммите 18 августа, Сикорский заявил Зеленскому, что Польша "не готова участвовать" в саммите.

"Заместитель министра Пшидач получил подробный отчет от Министерства иностранных дел о конференц-звонке Коалиции желающих и знает, что никаких записей о присутствии предоставлено не было. У нас есть стенограмма. Сотрудничать без уважения к фактам и хотя бы какой-то доброй воли будет нелегко", - написал в ответ Сикорский в соцсети X.

Представитель правительства Адам Шлапка объяснил, что Польшу на таких встречах представляет президент. "Сегодняшняя встреча в Вашингтоне проходит в том же формате, что и предыдущие онлайн-переговоры между европейскими лидерами, в которых принимал участие президент Трамп. Тогда Польшу представлял президент Кароль Навроцкий", - написал Шлапка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск добавил, что Навроцкому "надо дать больше времени для того, чтобы понять международную политику". "Внешнее присутствие Польши требует единых действий и сотрудничества со стороны всех государственных институтов, а сотрудничество требует взаимного терпения и понимания. Первые шаги сделаны", - отметил Туск.

Также читайте: Навроцкий проведет встречу с Трампом: будут обсуждать, в частности, Украину

В то же время заместитель главы МИД Польши Теофиль Бартошевский 18 августа в эфире Polsat News пояснил, что отсутствие польского представителя не является проблемой, ведь американский президент традиционно ведет переговоры с другими президентами, а не с премьер-министрами или представителями средних стран.

Он отметил, что Польша, в отличие от Германии или Великобритании, не имеет таких международных рычагов влияния, чтобы участвовать в прямых переговорах на уровне высшего руководства.

Польша (8612) Навроцкий Кароль (36)
Та то гуйня!
Помиряться, випють "Виборової" та разом завзято будуть українців за Бандеру шпетити!
19.08.2025 23:13 Ответить
Або ,,Житньої,,
19.08.2025 23:17 Ответить
Щось так багато охочих приймати участь у переговорах і зустрічах, зате зовсім немає охочих воювати поряд з Україною.
19.08.2025 23:15 Ответить
Ну так поляки ж сказали, що вони і так багато вже зробили... В них дуже сильно постраждала інфраструктура через допомогу Україні, тому військових вони не будуть відправляти.
19.08.2025 23:24 Ответить
О, прокинулися.
19.08.2025 23:15 Ответить
навроцькому похєр. Йому головне ексгумація.
19.08.2025 23:23 Ответить
може тому що в цій частині Європи думають що Гітлер далі не піде?
19.08.2025 23:24 Ответить
 
 