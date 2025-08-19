У Польщі скандал через відсутність делегації країни на зустрічі Трампа, Зеленськиго і представників Європи у Вашингтоні

У Польщі представники уряду та адміністрації президента посварились через відсутність польських представників на зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, лідерами ЄС та президентом України Володимиром Зеленським.

Polska Agencja Prasowa направила запит до пресслужби президента Польщі щодо відсутності Навроцького на зустрічі. У відповіді речник президента Рафал Лешкевич пояснив, що Навроцький "готується до візиту до США 3 вересня".

Сам президент Польщі заявив у коментарі, що він брав участь в онлайн-зустрічі з Трампом, європейськими лідерами та Зеленським після саміту Путіна і Трампа на Алясці 15 серпня. Він уточнив, що на зустріч у Вашингтоні 18 серпня зібралися представники "коаліції охочих", а Польщу там представляє прем'єр-міністр Дональд Туск.

Навроцький також стверджує, що саме президент України Зеленський запросив європейських лідерів до Вашингтона.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповіді на заяву Навроцького зазначив, що запрошення на зустрічі у Вашингтоні надходить від президента США, з яким у Польщі є хороші відносини, зокрема, через представників руху MAGA. Сікорський закликав використовувати ці відносини на благо Польщі та Європи.

Своєю чергою керівник офісу міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидаш стверджує, що під час обговорення участі Польщі у саміті 18 серпня, Сікорський заявив Зеленському, що Польщі "не готова брати участь" у саміті.

"Заступник міністра Пшидач отримав детальний звіт від Міністерства закордонних справ про конференц-дзвінок Коаліції охочих і знає, що жодних записів про присутність надано не було. У нас є стенограма. Співпрацювати без поваги до фактів та хоча б якоїсь доброї волі буде нелегко", — написав у відповідь Сікорський у соцмережі X.

Речник уряду Адам Шлапка пояснив, що Польщу на таких зустрічах представляє президент. "Сьогоднішня зустріч у Вашингтоні відбувається у тому ж форматі, що й попередні онлайн-переговори між європейськими лідерами, у яких брав участь президент Трамп. Тоді Польщу представляв президент Кароль Навроцький", — написав Шлапка.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск додав, що Навроцькому "треба дати більше часу для того, щоб зрозуміти міжнародну політику". "Зовнішня присутність Польщі вимагає єдиних дій та співпраці з боку всіх державних інституцій, а співпраця вимагає взаємного терпіння та розуміння. Перші кроки зроблено", — зазначив Туск.

Водночас заступник глави МЗС Польщі Теофіль Бартошевський 18 серпня в ефірі Polsat News пояснив, що відсутність польського представника не є проблемою, адже американський президент традиційно веде перемовини з іншими президентами, а не з прем'єр-міністрами чи представниками середніх країн.

Він зазначив, що Польща, на відміну від Німеччини чи Великої Британії, не має таких міжнародних важелів впливу, щоб брати участь у прямих переговорах на рівні вищого керівництва.