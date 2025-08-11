Навроцький проведе зустріч з Трампом: обговорюватимуть, зокрема, Україну

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі зі президентом США Дональдом Трампом обговорить безпекові теми та відносини з Україною.

Про це пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Прессекретар польського лідера повідомив, що Трамп та Навроцький обговорюватимуть питання безпеки та відносини з Україною.

"Це надзвичайно важливо, оскільки ми, з одного боку, східний фланг НАТО, а з іншого - важливий економічний і політичний партнер для України загалом", - сказав він.

Прессекретар уточнив, що питання безпеки включають, зокрема, розміщення американських військ у Польщі.

"Ця тема, безумовно, буде порушена", - додав речник.

