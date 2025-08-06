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Новини Навроцький став президентом Польщі
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Зеленський привітав Навроцького зі вступом на посаду: Україна та Польща можуть іти шляхом свободи лише разом

Зеленський привітав Навроцького зі вступом на посаду

Президент Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Кароля Навроцького зі вступом на посаду Президента Республіки Польща. Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу", - йдеться в повідомленні

Зеленський висловив сподівання на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів України та Польщі.

"Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам. Ми вдячні Польщі за її незмінну підтримку. Україна та Польща можуть іти шляхом свободи й безпеки лише разом, а також разом з іншими вільними європейськими народами", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу.

Читайте: Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким

Зеленський привітав Навроцького зі вступом на посаду

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) Польща (8732) Навроцький Кароль (33)


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Хоть би не забув, пересидент, та привітати з вступом на посаду, нового керівника БЕБ…!! Бо, з цими, особами, як ото, міндічем, шурмою, портновим, чернишовим, та купою виїхавших служок та призначенців його, у дивний спосіб з України, геть заплутався, хто йому «прислужують», а хто Україну захищає, від московського ******!!
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06.08.2025 16:18 Відповісти
Польський націст та криворіжський брехливий крадій ************ підуть отдним шляхом!?
Україну до цього шляху не примазуй, цап неголений
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06.08.2025 16:18 Відповісти
Правильно. Незалежність обох країн гарантується тільки їхньою єдністю. Історію не обдуриш. Однак необхідно спочатку вилікувати значну частину польського народу від хвороби шовінізму.
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06.08.2025 16:18 Відповісти
поляки не раз продемонстрували, що можуть боротися за свободу і без українців : і під час походу Наполеона, і в Другу Світову війну, тай зараз вони в ЄС та НАТО, а ми - ні

ця фраза в привітанні була недоречною, хоч звісно допомога Польщі не може бути недооціненою

але вони самостійні і незалежні - а ми все ще за це боремося
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06.08.2025 16:27 Відповісти
Как бы он не стал третим в компашке ОРбана и Фицо.
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06.08.2025 16:34 Відповісти
Це ***** ще покраще Орбана буде.
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06.08.2025 16:36 Відповісти
"Да здравствуєт кароль!"
Недонаполеон
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06.08.2025 16:36 Відповісти
 
 