Зеленський привітав Навроцького зі вступом на посаду: Україна та Польща можуть іти шляхом свободи лише разом
Президент Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента Польщі.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю Кароля Навроцького зі вступом на посаду Президента Республіки Польща. Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу", - йдеться в повідомленні
Зеленський висловив сподівання на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів України та Польщі.
"Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам. Ми вдячні Польщі за її незмінну підтримку. Україна та Польща можуть іти шляхом свободи й безпеки лише разом, а також разом з іншими вільними європейськими народами", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу.
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Україну до цього шляху не примазуй, цап неголений
ця фраза в привітанні була недоречною, хоч звісно допомога Польщі не може бути недооціненою
але вони самостійні і незалежні - а ми все ще за це боремося
Недонаполеон