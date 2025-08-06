Зеленський привітав Навроцького зі вступом на посаду: Україна та Польща можуть іти шляхом свободи лише разом

Президент Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Кароля Навроцького зі вступом на посаду Президента Республіки Польща. Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу", - йдеться в повідомленні

Зеленський висловив сподівання на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів України та Польщі.

"Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам. Ми вдячні Польщі за її незмінну підтримку. Україна та Польща можуть іти шляхом свободи й безпеки лише разом, а також разом з іншими вільними європейськими народами", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу.

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