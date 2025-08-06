Новий президент Польщі Навроцький склав присягу. ВIДЕО

Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду президента Польщі.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Церемонія відбулася у Сеймі Польщі. Після 10 ранку за польським часом Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду.

Навроцький подякував Анджею Дуді "за 10 років президентства з такими великими успіхами".

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