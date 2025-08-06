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Новини Відео Навроцький став президентом Польщі
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Новий президент Польщі Навроцький склав присягу. ВIДЕО

Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду президента Польщі.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Церемонія відбулася у Сеймі Польщі. Після 10 ранку за польським часом Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду.

Навроцький подякував Анджею Дуді "за 10 років президентства з такими великими успіхами".

Також читайте: Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким

Автор: 

Польща (8732) Президент (816) присяга (98) Навроцький Кароль (33)


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Топ коментарі
+5
Завтра вже почне мозок виносити з волинською різньою і оточуючі гниди будуть підливати масло в вогонь.
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06.08.2025 11:50 Відповісти
+5
Тебе скоріше за все забанять, як і мене за такі висловлювання, але реально ти правий - практично уся верхівка влади єврейської національності. І це в країні, де вони становлять маргінальну меншість. І ще б куди не йшло, аби були дійсно якісь управлінські генії, так ні - менеджери шоубізнесів, де насобачились на схемах до мінімізації податків та відкатам на госзамовленнях
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06.08.2025 12:14 Відповісти
+2
Нелегкі часи чекають українців. Головне, щоб не перекрили постачання техніки.
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06.08.2025 11:55 Відповісти
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Завтра вже почне мозок виносити з волинською різньою і оточуючі гниди будуть підливати масло в вогонь.
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06.08.2025 11:50 Відповісти
Нелегкі часи чекають українців. Головне, щоб не перекрили постачання техніки.
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06.08.2025 11:55 Відповісти
Це тобі лайкнули за ,,дотепний,, нік? А знаєш що подібні лозунги в Україні заборонені на законодавчому рівні? Ти собі вже на статтю заробив.
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06.08.2025 12:30 Відповісти
Тебе скоріше за все забанять, як і мене за такі висловлювання, але реально ти правий - практично уся верхівка влади єврейської національності. І це в країні, де вони становлять маргінальну меншість. І ще б куди не йшло, аби були дійсно якісь управлінські генії, так ні - менеджери шоубізнесів, де насобачились на схемах до мінімізації податків та відкатам на госзамовленнях
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06.08.2025 12:14 Відповісти
Якщо жартівники забанять, то відповідай жартом, взявши нік "Ейхман ". Читачам буде весело, якщо хвалитимеш нашу владу.😁
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06.08.2025 12:29 Відповісти
Трохи "ріже вухо" слово склав. Складають з себе повноваження, або наприклад складають якусь головоломку.
І розумію, що слово начебто правильно вжите, але все одно "ріже"...
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06.08.2025 12:44 Відповісти
 
 