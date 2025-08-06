Новий президент Польщі Навроцький склав присягу. ВIДЕО
Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду президента Польщі.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Церемонія відбулася у Сеймі Польщі. Після 10 ранку за польським часом Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду.
Навроцький подякував Анджею Дуді "за 10 років президентства з такими великими успіхами".
Топ коментарі
+5 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар06.08.2025 11:50 Відповісти Посилання
+5 Alexander Berezansky
показати весь коментар06.08.2025 12:14 Відповісти Посилання
+2 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар06.08.2025 11:55 Відповісти Посилання
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І розумію, що слово начебто правильно вжите, але все одно "ріже"...