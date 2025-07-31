Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Каролем Навроцьким, який нещодавно переміг на президентських виборах у Польщі.

Про це повідомив речник Навроцького Рафал Лешкевич у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дзвінок відбувся з ініціативи Зеленського. Президент України привітав Навроцького з перемогою та висловив сподівання на подальшу співпрацю між країнами.

Навроцький, зі свого боку, заявив про важливість взаємної поваги та щирого партнерства між Польщею та Україною. Він запевнив, що Варшава підтримуватиме Київ у боротьбі з російською агресією: "Росія - це неоімперська, колоніальна держава під керівництвом воєнного злочинця Володимира Путіна. Тож Україна, що бореться проти кремлівського режиму, може розраховувати на підтримку Польщі", - йдеться у його заяві.

Серед тем розмови окремо порушувалось питання історичної політики. Речник Навроцького повідомив, що новообраний президент наполягає на перегляді українського підходу до низки "важливих і досі невирішених" історичних питань.

Офіс президента України наразі не коментував цю розмову.

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