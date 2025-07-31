Зеленський заслухав доповідь Клименка щодо удару РФ на Київ: Атака була прорахована так, щоб перевантажити систему ППО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо російської комбінованої атаки на Київ.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що всі служби задіяні, щоб урятувати якнайбільше людей після російського удару по Києву. Шукають людей під завалами. Є врятовані. Інформація щодо кожного прізвища перевіряється.



"На цей час відомо про сімох загиблих, і серед них, на жаль, дитина. По місту десятки постраждалих у різних районах. Станом на цей час надано необхідну допомогу 80 людям, 64 людини зазнали поранень унаслідок удару, у лікарнях перебувають 50 людей. Серед поранених дев’ять дітей", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що у місті пошкоджені багато будинків, це звичайні житлові будинки, інші обʼєкти – усі цивільні. Серед пошкоджених об’єктів – одна з київських мечетей.

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"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах. Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу", - додав президент.

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Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.