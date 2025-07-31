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Новини Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
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Зеленський заслухав доповідь Клименка щодо удару РФ на Київ: Атака була прорахована так, щоб перевантажити систему ППО

Рашисти вкотре атакували Київ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо російської комбінованої атаки на Київ.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що всі служби задіяні, щоб урятувати якнайбільше людей після російського удару по Києву. Шукають людей під завалами. Є врятовані. Інформація щодо кожного прізвища перевіряється.

"На цей час відомо про сімох загиблих, і серед них, на жаль, дитина. По місту десятки постраждалих у різних районах. Станом на цей час надано необхідну допомогу 80 людям, 64 людини зазнали поранень унаслідок удару, у лікарнях перебувають 50 людей. Серед поранених дев’ять дітей", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що у місті пошкоджені багато будинків, це звичайні житлові будинки, інші обʼєкти – усі цивільні. Серед пошкоджених об’єктів – одна з київських мечетей.

Дивіться: Рятувальники працюють на місці російського удару по Києву. ВIДЕО

"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах. Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу", - додав президент.

Читайте: До 8 реактивних БпЛА застосувала РФ під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат

Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.

Автор: 

Зеленський Володимир (24924) Київ (19949) обстріл (30109) Повітряні атаки на Київ (901)


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Топ коментарі
+2
який Україні і її народу толк,що заслухав "зелений" ???нуль голий
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31.07.2025 12:52 Відповісти
+1
Ух ти! Напевно, раніше є таких атак не було?
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31.07.2025 12:40 Відповісти
+1
А ви що, керівництво України, до цієї пори думаете, що росіяни дебіли кончені і воювати не вміють? Чи ви всі дивитесь "марахвон" аж слина з писка котиться?
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31.07.2025 12:47 Відповісти
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Ух ти! Напевно, раніше є таких атак не було?
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31.07.2025 12:40 Відповісти
Напевно раніше було більше ракет до ППО. І шахеди не так маневрували, та не на таких висотах. А зараз чутно що гепарди працюють, снаряди у небі детонують, а шахед з різними звуками жужжання далі собі летить. Ефективність мобільних вогневих груп у таких умовах різко впала.
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31.07.2025 12:52 Відповісти
яким боком ці два видатних стратега до ППО ?

.
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31.07.2025 12:58 Відповісти
А ви що, керівництво України, до цієї пори думаете, що росіяни дебіли кончені і воювати не вміють? Чи ви всі дивитесь "марахвон" аж слина з писка котиться?
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31.07.2025 12:47 Відповісти
який Україні і її народу толк,що заслухав "зелений" ???нуль голий
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31.07.2025 12:52 Відповісти
ЗЄ алгоритм відомий:

за слухав,
за нюхав,
за хрипів перед телевізором

день війни пройшов

.
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31.07.2025 13:02 Відповісти
Чому не збивали ворожі ракети асфальтом і шашликами? Де наше виробництво ракет ? Де удари у відповідь по москві?
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31.07.2025 12:52 Відповісти
Дивись по телевізору "марахвон" і побачишь 100500 ракет і ударів по Москві у відповідь. Аж діван захоче їхати в Москву на заробітки.
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31.07.2025 12:56 Відповісти
Заслухав... Де у дари і прийняті міри у відповідь? Чому не горять рашистські ТЕС в тому числі в криму і на дамбасі, чому не горять НПЗ і не перекрита прокачка газу та нафти через Україну? Де санкції проти китайських товарів а особливо проти китайських автомобілів? Зараз все виглядає як пан трахає дружину кріпака прямо перед його очима а кріпак продовжує сапати буряки на полі пана
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31.07.2025 12:58 Відповісти
Тому що рудий нарцис тоді скаже що Україна не хоче миру і ми не тільки зброю не отримаємо, а й штати стануть союзником *****. Вторинних санкцій не дочекаємось. Цей же рудий тільки привід чекає, хіба не ясно ? А дефіцитною зброєю зараз доцільніше працювати по фронту та фронтовій орковській логістиці.
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31.07.2025 13:06 Відповісти
А що від того киянам стало легче, що Зеля когось заслухав? Він питався чи не пошкодив ворог будинок, який викупила дніпровська хуцпа навпроти Ради і збирає там свої наради(збіговиська) та обговорює, як краще і більше грабувати українців. Ту хазу мабуть охороняє не одна система ППО. А свої палаци всій хуцпі будує кум Зелі чернишов у Козині.
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31.07.2025 13:02 Відповісти
Яким боком Клименко до ПВО?
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31.07.2025 13:04 Відповісти
Да его уже регулярно начали постить после обстрелов. Приезжает на завалы и дает интервью, сопля зеленая очередная
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31.07.2025 13:17 Відповісти
А певно клименко ще той професіонал.
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31.07.2025 13:10 Відповісти
А при чем тут Клименко?
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31.07.2025 13:15 Відповісти
 
 