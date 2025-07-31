До 8 реактивних БпЛА застосувала РФ під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат

Російські загарбники під час нічної атаки 31 липня застосовували до 8 реактивних безпілотників для атаки України.

Про це заявив керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Реактивні БПЛА були зафіксовані вчора. Були зафіксовані до 8 реактивних БПЛА із північного напрямку. Імовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів-імітаторів, або ж ударний БПЛА-шахед із двигунами внутрішнього згоряння", - зазначив він.

Ігнат заявив, що для реактивних БпЛА характерний звук, що відрізняється від звичайного "Шахеда".

"Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо", - пояснив він.

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