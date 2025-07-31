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Новини Обстріли Києва Реактивний шахед
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До 8 реактивних БпЛА застосувала РФ під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат

РФ застосовує реактивні БпЛА Що відомо розповів Ігнат

Російські загарбники під час нічної атаки 31 липня застосовували до 8 реактивних безпілотників для атаки України.

Про це заявив керівник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Реактивні БПЛА були зафіксовані вчора. Були зафіксовані до 8 реактивних БПЛА із північного напрямку. Імовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів-імітаторів, або ж ударний БПЛА-шахед із двигунами внутрішнього згоряння", - зазначив він.

Ігнат заявив, що для реактивних БпЛА характерний звук, що відрізняється від звичайного "Шахеда".

"Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо", - пояснив він.

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Автор: 

Київ (19949) обстріл (30109) Ігнат Юрій (825) Повітряні атаки на Київ (901) Шахед (1353)


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Топ коментарі
+9
"Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо..."

Золотими унітазами Міндіча і Чернишова не пробували ?
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31.07.2025 11:43 Відповісти
+8
Зеленський з єрмаком та стефанчуками, все будують в Україні, з 2019 року, словесні ракетні програми!!
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31.07.2025 11:41 Відповісти
+5
В унітазі міндича, громадянина Ізраїля ***** !
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31.07.2025 11:52 Відповісти
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Зеленський з єрмаком та стефанчуками, все будують в Україні, з 2019 року, словесні ракетні програми!!
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31.07.2025 11:41 Відповісти
Потужні й незламні
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31.07.2025 11:44 Відповісти
"Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо..."

Золотими унітазами Міндіча і Чернишова не пробували ?
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31.07.2025 11:43 Відповісти
Значить до зими буде 50+.
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31.07.2025 11:43 Відповісти
Казав Зеля шо ми скоро запустим по кацапах Паляницями
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31.07.2025 11:44 Відповісти
а в нас щось є приблизно плюс/мінус? вони нас випередили, коли ми яйця купували по 17, мільйон дронів збирали, поки в росіян їх було вже 10, а ще складали формули миру...
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31.07.2025 11:46 Відповісти
Реактивні шахеди дуже дорогі, їх багато, як звичайних - не буде. Але достатньо, щоб все нищити...
Де наші паляниці??
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31.07.2025 11:47 Відповісти
В унітазі міндича, громадянина Ізраїля ***** !
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31.07.2025 11:52 Відповісти
чи були підтверджені випадки використання ракети-дрона "пекло"?
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31.07.2025 11:51 Відповісти
Реактивні уламки.

І не сумнівайтеся, що їх теж збили.
А купа руйнуваннь на Соломі та Святоші - це випадковість така.
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31.07.2025 11:52 Відповісти
де наші реактивні дрони? мабуть у спіл ній спальні потужних керівників літають
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31.07.2025 12:21 Відповісти
А Боневтік зробив тільки обіцянки, вже сьомий рік при обноосібній владі і шаленному мільярдному фінансуванню від ЄС і НАТО, крім обіцянок і брехні нічого. і дивись, йому не соромно, одягнув мілітарі, відпустив борідку і ганяє понти, корчить із себе героя. Наших реактивних дронів навіть в такій кількості при Боневтиіку не буде!
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31.07.2025 12:33 Відповісти
 
 