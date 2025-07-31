До 8 реактивных БПЛА применила РФ во время сегодняшней атаки, - Игнат

Российские захватчики во время ночной атаки 31 июля применяли до 8 реактивных беспилотников для атаки Украины.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Реактивные БПЛА были зафиксированы вчера. Были зафиксированы до 8 реактивных БПЛА с северного направления. Вероятно, сегодня тоже такие БПЛА были среди обычных дронов-имитаторов, или же ударный БПЛА-шахед с двигателями внутреннего сгорания", - отметил он.

Игнат заявил, что для реактивных БПЛА характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".

"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 плюс километров в час. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", - пояснил он.

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