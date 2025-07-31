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Новости Обстрелы Киева Реактивный шахед
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До 8 реактивных БПЛА применила РФ во время сегодняшней атаки, - Игнат

РФ применяет реактивные БПЛА Что известно рассказал Игнат

Российские захватчики во время ночной атаки 31 июля применяли до 8 реактивных беспилотников для атаки Украины.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Реактивные БПЛА были зафиксированы вчера. Были зафиксированы до 8 реактивных БПЛА с северного направления. Вероятно, сегодня тоже такие БПЛА были среди обычных дронов-имитаторов, или же ударный БПЛА-шахед с двигателями внутреннего сгорания", - отметил он.

Игнат заявил, что для реактивных БПЛА характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".

"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 плюс километров в час. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", - пояснил он.

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Автор: 

Киев (25932) обстрел (28785) Игнат Юрий (628) Воздушные атаки на Киев (840) Шахед (1351)


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Топ комментарии
+8
"Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо..."

Золотими унітазами Міндіча і Чернишова не пробували ?
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31.07.2025 11:43 Ответить
+7
Зеленський з єрмаком та стефанчуками, все будують в Україні, з 2019 року, словесні ракетні програми!!
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31.07.2025 11:41 Ответить
+3
Потужні й незламні
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31.07.2025 11:44 Ответить
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Зеленський з єрмаком та стефанчуками, все будують в Україні, з 2019 року, словесні ракетні програми!!
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31.07.2025 11:41 Ответить
Потужні й незламні
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31.07.2025 11:44 Ответить
"Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо..."

Золотими унітазами Міндіча і Чернишова не пробували ?
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31.07.2025 11:43 Ответить
Значить до зими буде 50+.
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31.07.2025 11:43 Ответить
Казав Зеля шо ми скоро запустим по кацапах Паляницями
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31.07.2025 11:44 Ответить
а в нас щось є приблизно плюс/мінус? вони нас випередили, коли ми яйця купували по 17, мільйон дронів збирали, поки в росіян їх було вже 10, а ще складали формули миру...
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31.07.2025 11:46 Ответить
Реактивні шахеди дуже дорогі, їх багато, як звичайних - не буде. Але достатньо, щоб все нищити...
Де наші паляниці??
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31.07.2025 11:47 Ответить
В унітазі міндича, громадянина Ізраїля ***** !
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31.07.2025 11:52 Ответить
чи були підтверджені випадки використання ракети-дрона "пекло"?
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31.07.2025 11:51 Ответить
Реактивні уламки.

І не сумнівайтеся, що їх теж збили.
А купа руйнуваннь на Соломі та Святоші - це випадковість така.
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31.07.2025 11:52 Ответить
де наші реактивні дрони? мабуть у спіл ній спальні потужних керівників літають
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31.07.2025 12:21 Ответить
А Боневтік зробив тільки обіцянки, вже сьомий рік при обноосібній владі і шаленному мільярдному фінансуванню від ЄС і НАТО, крім обіцянок і брехні нічого. і дивись, йому не соромно, одягнув мілітарі, відпустив борідку і ганяє понти, корчить із себе героя. Наших реактивних дронів навіть в такій кількості при Боневтиіку не буде!
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31.07.2025 12:33 Ответить
 
 