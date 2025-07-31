Зеленский заслушал доклад Клименко об ударе РФ по Киеву: Атака была рассчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко относительно российской комбинированной атаки на Киев.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей после российского удара по Киеву. Ищут людей под завалами. Есть спасенные. Информация по каждой фамилии проверяется.



"В настоящее время известно о семи погибших, и среди них, к сожалению, ребенок. По городу десятки пострадавших в разных районах. По состоянию на это время оказана необходимая помощь 80 людям, 64 человека получили ранения в результате удара, в больницах находятся 50 человек. Среди раненых девять детей", - отметил Зеленский.

Он отметил, что в городе повреждены многие дома, это обычные жилые дома, другие объекты - все гражданские. Среди поврежденных объектов - одна из киевских мечетей.

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"Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах. Спасательные работы будут продолжаться столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека. Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь", - добавил президент.

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Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 7 человек, в том числе - 6-летний мальчик.