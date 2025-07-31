РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10350 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
372 7

Зеленский заслушал доклад Клименко об ударе РФ по Киеву: Атака была рассчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО

Рашисты в очередной раз атаковали Киев

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко относительно российской комбинированной атаки на Киев.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей после российского удара по Киеву. Ищут людей под завалами. Есть спасенные. Информация по каждой фамилии проверяется.

"В настоящее время известно о семи погибших, и среди них, к сожалению, ребенок. По городу десятки пострадавших в разных районах. По состоянию на это время оказана необходимая помощь 80 людям, 64 человека получили ранения в результате удара, в больницах находятся 50 человек. Среди раненых девять детей", - отметил Зеленский.

Он отметил, что в городе повреждены многие дома, это обычные жилые дома, другие объекты - все гражданские. Среди поврежденных объектов - одна из киевских мечетей.

Смотрите: Спасатели работают на месте российского удара по Киеву. ВИДЕО

"Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах. Спасательные работы будут продолжаться столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека. Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь", - добавил президент.

Читайте: До 10 человек могут находиться под завалами разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева, - МВД

Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 7 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

Автор: 

Зеленский Владимир (21398) Киев (25932) обстрел (28785) Воздушные атаки на Киев (840)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ух ти! Напевно, раніше є таких атак не було?
показать весь комментарий
31.07.2025 12:40 Ответить
Напевно раніше було більше ракет до ППО. І шахеди не так маневрували, та не на таких висотах. А зараз чутно що гепарди працюють, снаряди у небі детонують, а шахед з різними звуками жужжання далі собі летить. Ефективність мобільних вогневих груп у таких умовах різко впала.
показать весь комментарий
31.07.2025 12:52 Ответить
А ви що, керівництво України, до цієї пори думаете, що росіяни дебіли кончені і воювати не вміють? Чи ви всі дивитесь "марахвон" аж слина з писка котиться?
показать весь комментарий
31.07.2025 12:47 Ответить
який Україні і її народу толк,що заслухав "зелений" ???нуль голий
показать весь комментарий
31.07.2025 12:52 Ответить
Чому не збивали ворожі ракети асфальтом і шашликами? Де наше виробництво ракет ? Де удари у відповідь по москві?
показать весь комментарий
31.07.2025 12:52 Ответить
Дивись по телевізору "марахвон" і побачишь 100500 ракет і ударів по Москві у відповідь. Аж діван захоче їхати в Москву на заробітки.
показать весь комментарий
31.07.2025 12:56 Ответить
 
 