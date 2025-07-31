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Новости Зеленский провел разговор с Навроцким
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Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Каролем Навроцким, который недавно победил на президентских выборах в Польше.

Об этом сообщил представитель Навроцкого Рафал Лешкевич в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе Зеленского. Президент Украины поздравил Навроцкого с победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.

Навроцкий, со своей стороны, заявил о важности взаимного уважения и искреннего партнерства между Польшей и Украиной. Он заверил, что Варшава будет поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией: "Россия - это неоимперское, колониальное государство под руководством военного преступника Владимира Путина. Поэтому Украина, которая борется против кремлевского режима, может рассчитывать на поддержку Польши", - говорится в его заявлении.

Среди тем разговора отдельно затрагивался вопрос исторической политики. Представитель Навроцкого сообщил, что новоизбранный президент настаивает на пересмотре украинского подхода к ряду "важных и до сих пор нерешенных" исторических вопросов.

Офис президента Украины пока не комментировал этот разговор.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21398) Навроцкий Кароль (32)


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Ура.
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31.07.2025 14:18 Ответить
карол, передай урсулі, що я все виконав що вона з мене вибивала.
попроси у урсули, хай знову дасть грошей.
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31.07.2025 14:21 Ответить
Зустрілися два агенти кремля
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31.07.2025 15:05 Ответить
То була телефонна розмова.
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31.07.2025 16:38 Ответить
Яка різниця? Зустрілися два агенти кремля по телефону.
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31.07.2025 16:42 Ответить
 
 