Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Каролем Навроцким, который недавно победил на президентских выборах в Польше.

Об этом сообщил представитель Навроцкого Рафал Лешкевич в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе Зеленского. Президент Украины поздравил Навроцкого с победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.

Навроцкий, со своей стороны, заявил о важности взаимного уважения и искреннего партнерства между Польшей и Украиной. Он заверил, что Варшава будет поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией: "Россия - это неоимперское, колониальное государство под руководством военного преступника Владимира Путина. Поэтому Украина, которая борется против кремлевского режима, может рассчитывать на поддержку Польши", - говорится в его заявлении.

Среди тем разговора отдельно затрагивался вопрос исторической политики. Представитель Навроцкого сообщил, что новоизбранный президент настаивает на пересмотре украинского подхода к ряду "важных и до сих пор нерешенных" исторических вопросов.

Офис президента Украины пока не комментировал этот разговор.

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