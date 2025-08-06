Новый президент Польши Навроцкий принял присягу. ВИДЕО
Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность президента Польши.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Церемония состоялась в Сейме Польши. После 10 утра по польскому времени Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность.
Навроцкий поблагодарил Анджея Дуду "за 10 лет президентства с такими большими успехами".
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+5 ОсвальдКоблпот #588757
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+5 Alexander Berezansky
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+2 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий06.08.2025 11:55 Ответить Ссылка
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І розумію, що слово начебто правильно вжите, але все одно "ріже"...