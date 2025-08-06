Новый президент Польши Навроцкий принял присягу. ВИДЕО

Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность президента Польши.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Церемония состоялась в Сейме Польши. После 10 утра по польскому времени Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность.

Навроцкий поблагодарил Анджея Дуду "за 10 лет президентства с такими большими успехами".

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