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Новости Видео Навроцкий стал президентом Польши
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Новый президент Польши Навроцкий принял присягу. ВИДЕО

Навроцкий принес присягу и стал президентом Польши

Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность президента Польши.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Церемония состоялась в Сейме Польши. После 10 утра по польскому времени Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность.

Навроцкий поблагодарил Анджея Дуду "за 10 лет президентства с такими большими успехами".

Также читайте: Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким

Автор: 

Польша (8595) Президент (4425) присяга (176) Навроцкий Кароль (33)


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Топ комментарии
+5
Завтра вже почне мозок виносити з волинською різньою і оточуючі гниди будуть підливати масло в вогонь.
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06.08.2025 11:50 Ответить
+5
Тебе скоріше за все забанять, як і мене за такі висловлювання, але реально ти правий - практично уся верхівка влади єврейської національності. І це в країні, де вони становлять маргінальну меншість. І ще б куди не йшло, аби були дійсно якісь управлінські генії, так ні - менеджери шоубізнесів, де насобачились на схемах до мінімізації податків та відкатам на госзамовленнях
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06.08.2025 12:14 Ответить
+2
Нелегкі часи чекають українців. Головне, щоб не перекрили постачання техніки.
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06.08.2025 11:55 Ответить
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Завтра вже почне мозок виносити з волинською різньою і оточуючі гниди будуть підливати масло в вогонь.
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06.08.2025 11:50 Ответить
Нелегкі часи чекають українців. Головне, щоб не перекрили постачання техніки.
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06.08.2025 11:55 Ответить
Це тобі лайкнули за ,,дотепний,, нік? А знаєш що подібні лозунги в Україні заборонені на законодавчому рівні? Ти собі вже на статтю заробив.
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06.08.2025 12:30 Ответить
Тебе скоріше за все забанять, як і мене за такі висловлювання, але реально ти правий - практично уся верхівка влади єврейської національності. І це в країні, де вони становлять маргінальну меншість. І ще б куди не йшло, аби були дійсно якісь управлінські генії, так ні - менеджери шоубізнесів, де насобачились на схемах до мінімізації податків та відкатам на госзамовленнях
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06.08.2025 12:14 Ответить
Якщо жартівники забанять, то відповідай жартом, взявши нік "Ейхман ". Читачам буде весело, якщо хвалитимеш нашу владу.😁
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06.08.2025 12:29 Ответить
Трохи "ріже вухо" слово склав. Складають з себе повноваження, або наприклад складають якусь головоломку.
І розумію, що слово начебто правильно вжите, але все одно "ріже"...
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06.08.2025 12:44 Ответить
 
 