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Новости Навроцкий стал президентом Польши
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Зеленский поздравил Навроцкого с вступлением в должность: Украина и Польша могут идти по пути свободы только вместе

Зеленский поздравил Навроцкого с вступлением в должность

Президент Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого со вступлением в должность президента Польши.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Кароля Навроцкого со вступлением в должность Президента Республики Польша. Желаю успехов в реализации воли и стремлений польского народа", - говорится в сообщении

Зеленский выразил надежду на конструктивный и прямой диалог ради общих интересов Украины и Польши.

"Украина остается преданной добрососедским отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству, направленным на укрепление нашего партнерства и противодействие общим угрозам. Мы благодарны Польше за ее неизменную поддержку. Украина и Польша могут идти по пути свободы и безопасности только вместе, а также вместе с другими свободными европейскими народами", - подытожил глава государства.

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу.

Читайте: Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким

Зеленский поздравил Навроцкого с вступлением в должность

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) Польша (8595) Навроцкий Кароль (33)


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Комментировать
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Хоть би не забув, пересидент, та привітати з вступом на посаду, нового керівника БЕБ…!! Бо, з цими, особами, як ото, міндічем, шурмою, портновим, чернишовим, та купою виїхавших служок та призначенців його, у дивний спосіб з України, геть заплутався, хто йому «прислужують», а хто Україну захищає, від московського ******!!
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06.08.2025 16:18 Ответить
Польський націст та криворіжський брехливий крадій ************ підуть отдним шляхом!?
Україну до цього шляху не примазуй, цап неголений
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06.08.2025 16:18 Ответить
Правильно. Незалежність обох країн гарантується тільки їхньою єдністю. Історію не обдуриш. Однак необхідно спочатку вилікувати значну частину польського народу від хвороби шовінізму.
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06.08.2025 16:18 Ответить
поляки не раз продемонстрували, що можуть боротися за свободу і без українців : і під час походу Наполеона, і в Другу Світову війну, тай зараз вони в ЄС та НАТО, а ми - ні

ця фраза в привітанні була недоречною, хоч звісно допомога Польщі не може бути недооціненою

але вони самостійні і незалежні - а ми все ще за це боремося
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06.08.2025 16:27 Ответить
Как бы он не стал третим в компашке ОРбана и Фицо.
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06.08.2025 16:34 Ответить
Це ***** ще покраще Орбана буде.
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06.08.2025 16:36 Ответить
"Да здравствуєт кароль!"
Недонаполеон
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06.08.2025 16:36 Ответить
 
 