Зеленский поздравил Навроцкого с вступлением в должность: Украина и Польша могут идти по пути свободы только вместе

Президент Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого со вступлением в должность президента Польши.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Кароля Навроцкого со вступлением в должность Президента Республики Польша. Желаю успехов в реализации воли и стремлений польского народа", - говорится в сообщении

Зеленский выразил надежду на конструктивный и прямой диалог ради общих интересов Украины и Польши.

"Украина остается преданной добрососедским отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству, направленным на укрепление нашего партнерства и противодействие общим угрозам. Мы благодарны Польше за ее неизменную поддержку. Украина и Польша могут идти по пути свободы и безопасности только вместе, а также вместе с другими свободными европейскими народами", - подытожил глава государства.

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу.

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