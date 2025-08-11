РУС
Навроцкий проведет встречу с Трампом: будет обсуждаться, в частности, Украина

Навроцкий встретится с Трампом О чем будут говорить

Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит темы безопасности и отношения с Украиной.

Об этом пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь польского лидера сообщил, что Трамп и Навроцкий будут обсуждать вопросы безопасности и отношения с Украиной.

"Это чрезвычайно важно, поскольку мы, с одной стороны, - восточный фланг НАТО, а с другой - важный экономический и политический партнер для Украины в целом", - сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что вопросы безопасности включают, в частности, размещение американских войск в Польше.

"Эта тема, безусловно, будет затронута", - добавил спикер.

Автор: 

один про волинську різанину буде трампу розповідати, а другий про пєчєнєгов.
11.08.2025 16:10 Ответить
Ну да. Трамп то про печенєгів уже все знає від друга Бальоді. Може й новому президенту Польші вже розповідати.
11.08.2025 17:58 Ответить
А потім Трамп з Мерцом обговорять Польщу і, що саме пожертвувати від неї кацапії і ригоричу..
11.08.2025 17:56 Ответить
 
 