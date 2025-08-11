Навроцкий проведет встречу с Трампом: будет обсуждаться, в частности, Украина
Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит темы безопасности и отношения с Украиной.
Об этом пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь польского лидера сообщил, что Трамп и Навроцкий будут обсуждать вопросы безопасности и отношения с Украиной.
"Это чрезвычайно важно, поскольку мы, с одной стороны, - восточный фланг НАТО, а с другой - важный экономический и политический партнер для Украины в целом", - сказал он.
Пресс-секретарь уточнил, что вопросы безопасности включают, в частности, размещение американских войск в Польше.
"Эта тема, безусловно, будет затронута", - добавил спикер.
