Лідери "Коаліції охочих" підтвердили необхідність подальшої підтримки України, - Туск

Туск про підтримку України

Лідери "Коаліції охочих" підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав сьогодні в соцмережі Х.

"Лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії і європейських країн дуже реалістично оцінили результати зустрічі на Алясці. Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією", – написав Туск.

Він також зазначив, що це гарний початок для зустрічі Європейської Ради, яка саме розпочинається.

Польща (8751) Туск Дональд (560) Коаліція охочих (34)
Грандіозна потужність.
19.08.2025 15:33 Відповісти
забагато конкретики
19.08.2025 15:34 Відповісти
Залишилось щось додати про тиск на агресора і повагу до міжнародного права. Хто там сьогодні на черзі?
19.08.2025 15:39 Відповісти
Підтримують пустими балачками , коаліція обгецаних імпотенців
19.08.2025 15:45 Відповісти
 
 