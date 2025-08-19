Лідери "Коаліції охочих" підтвердили необхідність подальшої підтримки України, - Туск
Лідери "Коаліції охочих" підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав сьогодні в соцмережі Х.
"Лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії і європейських країн дуже реалістично оцінили результати зустрічі на Алясці. Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією", – написав Туск.
Він також зазначив, що це гарний початок для зустрічі Європейської Ради, яка саме розпочинається.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар19.08.2025 15:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
tanix pristavka
показати весь коментар19.08.2025 15:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Chi Omega
показати весь коментар19.08.2025 15:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergey #606813
показати весь коментар19.08.2025 15:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль