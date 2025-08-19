Лідери "Коаліції охочих" підтвердили необхідність подальшої підтримки України, - Туск

Лідери "Коаліції охочих" підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав сьогодні в соцмережі Х.

"Лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії і європейських країн дуже реалістично оцінили результати зустрічі на Алясці. Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією", – написав Туск.

Він також зазначив, що це гарний початок для зустрічі Європейської Ради, яка саме розпочинається.

Також читайте: "Коаліція охочих" готова розгорнути сили в Україні після припинення бойових дій, - заява