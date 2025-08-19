РУС
Лидеры "Коалиции желающих" подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины, - Туск

Лидеры "Коалиции желающих" подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал сегодня в соцсети Х.

"Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран очень реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Мы все подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией", - написал Туск.

Он также отметил, что это хорошее начало для встречи Европейского совета, которая как раз начинается.

Польша (8612) Туск Дональд (779) Коалиция желающих (33)
