Лидеры "Коалиции желающих" подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины, - Туск
Лидеры "Коалиции желающих" подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал сегодня в соцсети Х.
"Лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран очень реалистично оценили результаты встречи на Аляске. Мы все подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией", - написал Туск.
Он также отметил, что это хорошее начало для встречи Европейского совета, которая как раз начинается.
