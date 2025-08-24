Пасажиропотік через кордон почав знижуватися після рекордів за час повномасштабної війни

Пасажиропотік через український кордон за тиждень з 16 по 22 серпня становив 768 тис. осіб, що на 1,3% менше порівняно із рекордним для воєнного часу рівнем двох попередніх тижнів.

При цьому кількість осіб, що виїжджають з України збільшилася, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Так, якщо чотири попередні тижні потік на в’їзд на 15-32 тис. переважав потік на виїзд, то з наближенням нового учбового року вони вирівнялися: потік на виїзд збільшився с 378 тис. до 385 тис., тоді як на в’їзд – зменшився з 400 тис. до 383 тис.

Кількість транспортних засобів, які прямували через пункти пропуску на цьому тижні, збільшилася зі 144 тис. до 145 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами зменшився з 524 до 449.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 4,2% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 370 тис. та в'їхало 367 тис. людей, потік машин також був менший – 133 тис.

Як повідомлялося, чисте повернення українських біженців з-за кордону фіксувалося лише у травні-вересні 2022 року, тоді потік на в'їзд в Україну перевищив кількість осіб, що виїхали, приблизно на 400 тисяч осіб. З того часу з України постійно виїжджає більше людей, ніж повертається.

Національний банк України погіршив прогноз відтоку населення з України. Тепер НБУ очікує, що чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб. У 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис.).

Згідно із оновленим прогнозом, повернення біженців розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис.).