Німецький уряд розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям

Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини розробило й передало на узгодження законопроєкт про зміни у виплатах для біженців із України.

Про це пише Handelsblatt, передає LIGA.net.

Законопроєкт передбачає, що українці, які приїхали до Німеччини з квітня цього року або пізніше, отримуватимуть не громадянську допомогу (Bürgergeld), а нижчі виплати для шукачів притулку (Asylbewerberleistungen).

Так, якщо стандартна ставка Bürgergeld для однієї людини досягає 563 євро, то виплата для шукачів притулку становить 441 євро, або приблизно на 20% менше.

Причиною таких змін є постійне зростання витрат на базове забезпечення для шукачів роботи, що містить Bürgergeld. Торік загальні витрати склали близько 47 млрд євро, з яких 6,6 млрд євро виплатили українцям.

Водночас у Німеччині частка українських біженців, які працюють, менша, ніж в інших країнах.

Для українських біженців, які прибули після 1 квітня, але до набрання чинності нового закону, вже призначені виплати Bürgergeld продовжуватимуться, але не довше, ніж до кінця травня 2026 року.

При цьому зміни не стосуються українських біженців, які прибули до 1 квітня 2025 року, а також тих, хто приїхав за міграційними програмами для кваліфікованих працівників або для навчання.

Очікується, що завдяки цим змінам уряд Німеччини заощадить близько 1,2 млрд євро у 2026 році та 350 млн євро – у 2027 році.

Раніше міністр фінансів, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявляв, що німецький уряд працює над питанням, як одночасно забезпечити фінансово перебування українських біженців та досягти економії грошей у бюджеті.

Українці в Німеччині

Як повідомлялося, станом на квітень 2025 року 272 тис. людей із українським громадянством у Німеччині мали роботу, на яку поширюється соціальне страхування – на 80 тис. більше, ніж роком раніше.

Перед тим прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС, входить до складу правлячої в Німеччині коаліції) Маркус Зедер закликав скасувати виплату допомоги для всіх українських біженців.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.