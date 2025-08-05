Німецький уряд готує зміни, щоб зменишити витрати на виплати українським біженцям, – віцеканцлер

Німецький уряд працює над питанням, як одночасно забезпечити фінансово перебування українських біженців та досягти економії грошей у бюджеті.

Про це заявив міністр фінансів, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль в ефірі телеканалу Welt, передає Укрінформ.

"Ми обговорювали, і це також записано в коаліційній угоді, що тих, хто зараз приїжджає в Німеччину з України, ми більше не включатимемо до системи соціального забезпечення Bürgergeld, а організуємо це по-іншому. Зараз ми працюємо над цим в уряді. Це також приведе до економії", – зазначив Клінгбайль.

При цьому він підтвердив наявність великого дефіциту в бюджеті – 34 млрд євро – та підкреслив необхідність економії. Проте, за словами Клінгбайля, економія не повинна досягатися "за рахунок людей, які втекли від війни, які прибули до Німеччини, які знайшли тут новий дім".

"І ми хочемо піклуватися про них. Ось чому було правильно зробити це за рахунок соціального забезпечення громадян", – зауважив він.

Водночас Клінгбайль зазначив, що в майбутньому питання буде вирішуватися по-іншому. Наскільки велику суму насправді вдасться заощадити, покаже час.

Окрім реформи системи виплат українцям, Клангбайль сподівається досягти економії за рахунок покращення ситуації з працевлаштуванням: відповідні органи будуть дивитися, хто взагалі відмовляється працювати, хто працює нелегально і відтак не сплачує податки.

Раніше стало відомо, що минулого року Німеччина спрямувала на систему Bürgergeld рекордні 47 млрд євро. З них 6 млрд – на виплати українським біженцям від війни. Заходами, які планує наразі німецький уряд, очікується заощадити 1,2 млрд євро в рік.

Нагадаємо, влада Німеччини розглядає можливість перевести українців, принаймні тих, які приїхали після 1 квітня 2025 року, з системи Bürgergeld на виплати, які отримують решта шукачів притулку. Якщо наразі дорослий отримує допомогу в рамках Bürgergeld 563 євро, то інші біженці – 460 євро, причому на спеціальні карти, які можуть бути використані на придбання певних необхідних товарів.

Як повідомлялося, станом на квітень 2025 року 272 тис. людей із українським громадянством у Німеччині мали роботу, на яку поширюється соціальне страхування – на 80 тис. більше, ніж роком раніше.

Перед тим прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС, входить до складу правлячої в Німеччині коаліції) Маркус Зедер закликав скасувати виплату допомоги для всіх українських біженців.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.