У Німеччині за рік 80 тисяч українських біженців знайшли роботу. Загалом понад 700 тисяч українців отримують допомогу

Кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески в Німеччині, тобто не залежать від державної допомоги, за останній рік збільшилася.

Про це свідчать дані Федерального агентства з питань зайнятості Німеччини, передає Європейська правда.

Як зазначається, станом на квітень 2025 року 272 тис. людей із українським громадянством у Німеччині мали роботу, на яку поширюється соціальне страхування – на 80 тис. більше, ніж роком раніше.

Загалом же Федеральне агентство з питань зайнятості нарахувало близько 701 тис. біженців із України, які отримують державну допомогу. 502 тис. з них були визнані працездатними, решта – або молодші 15 років, або вже досягли пенсійного віку.

Раніше прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС, входить до складу правлячої в Німеччині коаліції) Маркус Зедер закликав скасувати виплату допомоги для всіх українських біженців.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.