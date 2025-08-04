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Новини біженці в Німеччині
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У Німеччині за рік 80 тисяч українських біженців знайшли роботу. Загалом понад 700 тисяч українців отримують допомогу

У Німеччині за рік 80 тисяч українських біженців знайшли роботу

Кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески в Німеччині, тобто не залежать від державної допомоги, за останній рік збільшилася.

Про це свідчать дані Федерального агентства з питань зайнятості Німеччини, передає Європейська правда.

Як зазначається, станом на квітень 2025 року 272 тис. людей із українським громадянством у Німеччині мали роботу, на яку поширюється соціальне страхування – на 80 тис. більше, ніж роком раніше.

Загалом же Федеральне агентство з питань зайнятості нарахувало близько 701 тис. біженців із України, які отримують державну допомогу. 502 тис. з них були визнані працездатними, решта – або молодші 15 років, або вже досягли пенсійного віку.

Раніше прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС, входить до складу правлячої в Німеччині коаліції) Маркус Зедер закликав скасувати виплату допомоги для всіх українських біженців.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Автор: 

біженці (731) Німеччина (1913) робота (936)


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Топ коментарі
+3
Там у вас і ваших дітей є майбутнє!
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04.08.2025 20:39 Відповісти
+2
ніт не миють гузо наші українки ... це роблять професійні медсестри ...українці працюють важко ,по змінам ,або вчаться і працюють , а підробляють прибиранням де можуть ,не сидять просто так на пособії ,і ще, не знайдеш роботи ,бо конкуренція страшенна , погано тільки шо німецка мафія соціальних працівників, приховує місця ,і дають роботу тільки по звонку...
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04.08.2025 20:48 Відповісти
+2
ти якщо на інше не здатен то сиди мовчки і мий.
а інших по собі не рівняй.
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04.08.2025 20:49 Відповісти
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Там у вас і ваших дітей є майбутнє!
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04.08.2025 20:39 Відповісти
Мити гузо пристарілим бюргерам. Чудова перспектива.
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04.08.2025 20:42 Відповісти
ніт не миють гузо наші українки ... це роблять професійні медсестри ...українці працюють важко ,по змінам ,або вчаться і працюють , а підробляють прибиранням де можуть ,не сидять просто так на пособії ,і ще, не знайдеш роботи ,бо конкуренція страшенна , погано тільки шо німецка мафія соціальних працівників, приховує місця ,і дають роботу тільки по звонку...
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04.08.2025 20:48 Відповісти
ти якщо на інше не здатен то сиди мовчки і мий.
а інших по собі не рівняй.
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04.08.2025 20:49 Відповісти
За півтори, дві тисячі євро, можна і помити А тут що?
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04.08.2025 20:50 Відповісти
Якби не війна, Україна - рай на планеті.
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04.08.2025 21:02 Відповісти
фух...
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04.08.2025 20:45 Відповісти
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба!
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04.08.2025 20:46 Відповісти
Дають гроші, поки ти вчиш мову. За той час, що тобі на це відвели. Далі працюєш. В німецькому джоб центрі, про лиху долю, особливо не розпитують. Їм до лампочки
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04.08.2025 20:54 Відповісти
Там є один нюанс щодо одержання грошового забезпечення від 563 євро і нижче на особу. Якщо мігрант має на батьківщині більше однієї квартири, грошові заощадження, акції та інші активи, які можна було б продати, то у грошовій допомозі відмовляють, поки людина не продасть і не проїсть ті активи. Ніби німці жорстко пильнують у цьому аспекті. Може форумна колега Луїза з Німеччини проконсультує детальніше ??
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04.08.2025 20:57 Відповісти

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