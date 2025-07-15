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Новини Українські біженці
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Рада ЄС затвердила продовження тимчасового захисту для українських біженців до весни 2027 року

біженці,німеччина

Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік.

Таке рішення Рада ЄС ухвалила у вівторок, 15 липня, повідомив один із посадовців Ради "Європейській правді".

Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

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Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Автор: 

біженці (725) Євросоюз (5288)


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15.07.2025 13:18 Відповісти

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