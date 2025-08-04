Лідер однієї з правлячих партій Німеччини закликав позбавити всіх українських біженців нинішніх виплат

Прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС, входить до складу правлячої у ФРН коаліції) Маркус Зедер закликав скасувати виплату допомоги для всіх українських біженців.

Про це політик заявив інтерв'ю телеканалу ZDF, передає Deutsche Welle.

"Потрібно забезпечити, щоб більше не було жодних виплат "бюргергельд" (Bürgergeld, – "гроші для громадян", основний вид соціальної допомоги для безробітних у ФРН, також діє для українських біженців.) для всіх, хто прибуває з України. Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, а всіх", – наголосив Зедер.

На його переконання, виплата допомоги "заважає інтеграції на ринку праці".

Зедер пояснив, що "немає жодної країни у світі", яка б ставилася до біженців з України так, як Німеччина з виплатами "бюргергельд". За його словами, це є однією з причин, чому "так мало людей з України працевлаштовані", незважаючи на наявність гарної освіти.

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ХСС входить до правлячої у ФРН коаліції, як молодший партнер Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Блок ХДС/ХСС очолює нинішню коаліцію, її партнер – Соціал-демократична партія (СДПН). Вона очолювала минулий уряд, за якого у червні 2022 року всі українські біженці в Німеччині отримали право на "бюргергельд".

У коаліційній угоді правлячих у ФРН Християнсько-демократичного союзу, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини зазначається, що будь-хто, хто в'їжджає з України після 1 квітня 2025 року, як і біженці з інших країн, отримуватиме лише виплати для шукачів притулку та більше не отримуватиме соцдопомогу "бюргергельд".

Євродепутат від ХДС Денніс Радтке, який відповідає в партії за соціальні питання, заявив, що пропозиція Зедера суперечить положенням коаліційного договору.

"Рішення про зміну юридичного статусу для новоприбулих українців прийняте, і це правильно... Ретроспективне застосування практично неможливе з адміністративної точки зору. Сумнівно, наскільки можлива економія порівнянна з адміністративними витратами і чи це дійсно сприятиме інтеграції на ринок праці", – додав депутат від ХДС.

Як повідомлялось, у 2024 році понад 700 тисяч українських біженців отримали у ФРН 6,3 мільярда євро соціальної допомоги "бюргергельд".