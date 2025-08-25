Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування від Польщі доступу до Starlink, - польський віцепрем’єр Гавковський

Польща не зможе фінансувати доступ до супутникового інтернету від Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Президентське вето ріже наосліп! Кароль Навроцький своїм рішенням відключає інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща постачає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - наголосив він.

Гавковський заявив, що не може уявити "кращого подарунку" для армії російського диктатора Володимира Путіна, ніж відключення України від інтернету.

Він наголосив, що дії президента Навроцького шкодять людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагають Росії.

Польський політик назвав це рішення "зрадою сусіда".

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.