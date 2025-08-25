УКР
Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування від Польщі доступу до Starlink, - польський віцепрем’єр Гавковський

Польща не зможе допомагати Україні зі Starlink через вето Навроцького

Польща не зможе фінансувати доступ до супутникового інтернету від Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Президентське вето ріже наосліп! Кароль Навроцький своїм рішенням відключає інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща постачає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - наголосив він.

Гавковський заявив, що не може уявити "кращого подарунку" для армії російського диктатора Володимира Путіна, ніж відключення України від інтернету.

Він наголосив, що дії президента Навроцького шкодять людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагають Росії.

Польський політик назвав це рішення "зрадою сусіда".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький анонсував законопроєкт про прирівняння "бандерівського символу" до нацистських і комуністичних

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

+7
Так саме для цього того Навроцького рашисти і посадили в президентське крісло у Польщі, щоби він всіма способами мав змогу шкодити здатності Україні на рівних воювати з пітьмою.
показати весь коментар
25.08.2025 16:27 Відповісти
+6
П.дар є п.дар, навіть якщо він польський п.дор.
показати весь коментар
25.08.2025 16:24 Відповісти
+5
"єще курва нє згінєла, згінуць вона мусі"
показати весь коментар
25.08.2025 16:23 Відповісти
"єще курва нє згінєла, згінуць вона мусі"
показати весь коментар
25.08.2025 16:23 Відповісти
П.дар є п.дар, навіть якщо він польський п.дор.
показати весь коментар
25.08.2025 16:24 Відповісти
Очікувано, черговий путінський півник. Це до цього ЄС та НАТО ми так вперто ліземо? Незабаром побачимо Європейський федеральний округ.
показати весь коментар
25.08.2025 16:25 Відповісти
Ще один ***** для країн ЄС.
показати весь коментар
25.08.2025 16:50 Відповісти
Хтось може пояснити - яке відношення має Starlink до допомоги біженцям ?
показати весь коментар
25.08.2025 16:25 Відповісти
Прочтите ссылку о ветировании.
После вы всё равно не поймете, но притензии уже будут не к вам а администрации аналитического сайта
показати весь коментар
25.08.2025 17:14 Відповісти
У пшекланді багато що має таємні і незрозумілі нам зв'язки. Американський старлінк - із українськими біженцями. Військова допомога - зі свережем пшеків по "волинській різні"
показати весь коментар
25.08.2025 17:26 Відповісти
Так саме для цього того Навроцького рашисти і посадили в президентське крісло у Польщі, щоби він всіма способами мав змогу шкодити здатності Україні на рівних воювати з пітьмою.
показати весь коментар
25.08.2025 16:27 Відповісти
ще один Трамп намалювався.надіюсь хоч цьому дупу не треба лизати.
показати весь коментар
25.08.2025 16:27 Відповісти
Воно напевно,теж не розуміє,що українці роблять економіку Польщі,так само ,як Трамп не розуміє,що мексиканці та канадійці роблять економіку США.
показати весь коментар
25.08.2025 16:32 Відповісти
Ага а особливо члени венесуельських та гондураських бандугруповань роблять економіку.
показати весь коментар
25.08.2025 16:38 Відповісти
напишіть Трампу
показати весь коментар
25.08.2025 16:46 Відповісти
И они, в том числе. Так как наркототорговля учитывается при рачете ВВП.
Ваша арендная плата за жилье тоже подлежит учету. Даже если у вас своё жильё, расчет идет как вы сам у себя его арендуете.
Рост (ВВП) сам себя не покажет
показати весь коментар
25.08.2025 17:19 Відповісти
Bob Fayan
Воно болт клало на економіку польщі.
Воно гроші відробляє.
показати весь коментар
25.08.2025 17:12 Відповісти
Доведеться шукати альтернативу Старлінку або змусити Навроцького відмовитись від блокування. Хтось знає чи можемо ми обійтися вітчизняними ресурсами? Були ж епізодичні повідомлення "зелених менагерів" про "прориви" в забезпеченні звязком військових. Виходить так що Старлінк тепер працюватиме на кацапів...
показати весь коментар
25.08.2025 16:29 Відповісти
Тут же йдеться не про відмову маска надавати послуги супутникового інтернету. Просто поляки не хочуит більше за це платити. Просто треба знайти інших спонсорів. Ось і все...
показати весь коментар
25.08.2025 16:37 Відповісти
"Не все так однозначно" в "офісі простих рішень". Забули як Ілон Маск особисто відключив Старлінк Україні під час спецоперації морських дронів в Криму? Це дозволило кацапам не тільки врятуватися, а й захопити наші дрона для вивчення і копіювання... "Такіх друзєй за фуй і в музєй"...
показати весь коментар
25.08.2025 16:47 Відповісти
Ой, секрет то какой. Морской дрон на базе канадского гидро мотоцикла и китайской автоматики. Правда, + американское гео позиционирование
показати весь коментар
25.08.2025 17:26 Відповісти
Хай би кацапи вважали що наш морський дрон це якась "вундервафля". А так вони знають тепер завдяки Маску що це таке і як з цим боротись. Це вже призвело до збільшення наших витрат на вдосконалення цього виду зброї.
показати весь коментар
25.08.2025 17:41 Відповісти
Искать долго не надо. Неделю всем чинушам не воровать и на Пэтриоты хватит! Но, нам проще других ао всём обвинить! Вовчик давиче 90 миллиардов готов был на оружие дать, а тут сумма смешная!
показати весь коментар
25.08.2025 16:53 Відповісти
👍
показати весь коментар
25.08.2025 17:11 Відповісти
Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці"
показати весь коментар
25.08.2025 16:30 Відповісти
Мерц буде фінансувати , пшеків треба відправити в дупу
показати весь коментар
25.08.2025 16:32 Відповісти
Не понятно. А что мешает Украине из своего бюджета оплачивать Старлинки ? Там не такая большая сумма....
показати весь коментар
25.08.2025 16:33 Відповісти
...что бы не зависеть в таком важном стратегическом вопросе (связь на фронте), от третьей стороны ?
показати весь коментар
25.08.2025 16:38 Відповісти
ментальність заважає бо самому платити це западло
треба щоби лох чи спонсор платив
показати весь коментар
25.08.2025 16:45 Відповісти
Там есть технические вопросы. Очень много старлинков завезены с Польши и активированы в Польше. Вопрос решаемый, но могут быть проблемы
показати весь коментар
25.08.2025 17:05 Відповісти
пуйло йому дав 33 рубля
показати весь коментар
25.08.2025 16:40 Відповісти
Ще один "володар вето".
Треба ж показати хто є "цар".
показати весь коментар
25.08.2025 16:45 Відповісти
Ну мало ж,врешті,прийти протверезіння до тих хто екстатично вигукував про черговий "братній народ" по при сотні років історії протистояннь,зрад,підступів і окупацій! Не сотворюйте собі "брата" бо виявиться що ім'я йому-Іуда!
показати весь коментар
25.08.2025 16:54 Відповісти
Ще одна какашка приєдналась до русофобів - орбанів, трампаксів, фриців і т. д. ...
показати весь коментар
25.08.2025 17:07 Відповісти
Какашка не приєдналась.
Вона була какашкою протягом багатьох століть.
показати весь коментар
25.08.2025 17:15 Відповісти
Небезпечні тварини.Тарганів запустили нашу землю рити, а вони зара дибки стали. Краще полу одрізать, бо принизливо те все.
показати весь коментар
25.08.2025 17:13 Відповісти
Это он мстит за Волынскую резню. Признали бы ему. Нехай гнида подавится!
показати весь коментар
25.08.2025 17:18 Відповісти
Цей задрипаний Навроцький може повигрьобуватись, поки Україна захищеє пшеків від *****.
показати весь коментар
25.08.2025 17:19 Відповісти
Отой Навроцький прийшов до влади виключно завдяки Бандері, який під час Волинських подій сидів у німецькому концтаборі!
показати весь коментар
25.08.2025 17:26 Відповісти
 
 