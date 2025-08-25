Вето Навроцкого лишает Украину финансирования от Польши и доступа к Starlink, - польский вице-премьер Гавковский
Польша не сможет финансировать доступ к спутниковому интернету от Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.
Об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский, информирует Цензор.НЕТ.
"Президентское вето режет вслепую! Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет в Украине, потому что, фактически, это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша поставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте", - подчеркнул он.
Гавковский заявил, что не может представить "лучшего подарка" для армии российского диктатора Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.
Он отметил, что действия президента Навроцкого вредят людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогают России.
Польский политик назвал это решение "предательством соседа".
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.
После вы всё равно не поймете, но притензии уже будут не к вам а администрации аналитического сайта
Ваша арендная плата за жилье тоже подлежит учету. Даже если у вас своё жильё, расчет идет как вы сам у себя его арендуете.
Рост (ВВП) сам себя не покажет
Воно болт клало на економіку польщі.
Воно гроші відробляє.
треба щоби лох чи спонсор платив
Треба ж показати хто є "цар".
Вона була какашкою протягом багатьох століть.
Перший рік війни все було добре , нас жаліли як малих безпорадних і нещасних дітей , охкали - ахкали , нам співчували , як і притаманно старшим по відношенню до менших , але коли Україна не лише встояла , а і почала трощити другу армію міра , тут поляки зрозуміли що Україна не така вже й слабка та нещасна . ! Що за себе вона постояти вміє , і що від своїх принципів не відмовиться . Це боляче вдарило по польському самолюбству . Як і по угорському і словацькому , що теж хотіли нагнути нас - одной лєвой .
Звідси і маємо то що маємо .