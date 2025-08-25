РУС
Вето Навроцкого лишает Украину финансирования от Польши и доступа к Starlink, - польский вице-премьер Гавковский

Польша не сможет помогать Украине со Starlink из-за вето Навроцкого

Польша не сможет финансировать доступ к спутниковому интернету от Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Президентское вето режет вслепую! Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет в Украине, потому что, фактически, это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша поставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте", - подчеркнул он.

Гавковский заявил, что не может представить "лучшего подарка" для армии российского диктатора Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.

Он отметил, что действия президента Навроцкого вредят людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогают России.

Польский политик назвал это решение "предательством соседа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

+10
Так саме для цього того Навроцького рашисти і посадили в президентське крісло у Польщі, щоби він всіма способами мав змогу шкодити здатності Україні на рівних воювати з пітьмою.
25.08.2025 16:27 Ответить
+9
П.дар є п.дар, навіть якщо він польський п.дор.
25.08.2025 16:24 Ответить
+6
Очікувано, черговий путінський півник. Це до цього ЄС та НАТО ми так вперто ліземо? Незабаром побачимо Європейський федеральний округ.
25.08.2025 16:25 Ответить
"єще курва нє згінєла, згінуць вона мусі"
25.08.2025 16:23 Ответить
Прикольненько
25.08.2025 18:05 Ответить
Ще один ***** для країн ЄС.
25.08.2025 16:50 Ответить
Хтось може пояснити - яке відношення має Starlink до допомоги біженцям ?
25.08.2025 16:25 Ответить
Прочтите ссылку о ветировании.
У пшекланді багато що має таємні і незрозумілі нам зв'язки. Американський старлінк - із українськими біженцями. Військова допомога - зі свережем пшеків по "волинській різні"
ще один Трамп намалювався.надіюсь хоч цьому дупу не треба лизати.
Воно напевно,теж не розуміє,що українці роблять економіку Польщі,так само ,як Трамп не розуміє,що мексиканці та канадійці роблять економіку США.
Ага а особливо члени венесуельських та гондураських бандугруповань роблять економіку.
напишіть Трампу
И они, в том числе. Так как наркототорговля учитывается при рачете ВВП.
Ваша арендная плата за жилье тоже подлежит учету. Даже если у вас своё жильё, расчет идет как вы сам у себя его арендуете.
Рост (ВВП) сам себя не покажет
Bob Fayan
Воно болт клало на економіку польщі.
Воно гроші відробляє.
Доведеться шукати альтернативу Старлінку або змусити Навроцького відмовитись від блокування. Хтось знає чи можемо ми обійтися вітчизняними ресурсами? Були ж епізодичні повідомлення "зелених менагерів" про "прориви" в забезпеченні звязком військових. Виходить так що Старлінк тепер працюватиме на кацапів...
Тут же йдеться не про відмову маска надавати послуги супутникового інтернету. Просто поляки не хочуит більше за це платити. Просто треба знайти інших спонсорів. Ось і все...
"Не все так однозначно" в "офісі простих рішень". Забули як Ілон Маск особисто відключив Старлінк Україні під час спецоперації морських дронів в Криму? Це дозволило кацапам не тільки врятуватися, а й захопити наші дрона для вивчення і копіювання... "Такіх друзєй за фуй і в музєй"...
Ой, секрет то какой. Морской дрон на базе канадского гидро мотоцикла и китайской автоматики. Правда, + американское гео позиционирование
Хай би кацапи вважали що наш морський дрон це якась "вундервафля". А так вони знають тепер завдяки Маску що це таке і як з цим боротись. Це вже призвело до збільшення наших витрат на вдосконалення цього виду зброї.
Искать долго не надо. Неделю всем чинушам не воровать и на Пэтриоты хватит! Но, нам проще других ао всём обвинить! Вовчик давиче 90 миллиардов готов был на оружие дать, а тут сумма смешная!
👍
Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці"
Мерц буде фінансувати , пшеків треба відправити в дупу
Не понятно. А что мешает Украине из своего бюджета оплачивать Старлинки ? Там не такая большая сумма....
...что бы не зависеть в таком важном стратегическом вопросе (связь на фронте), от третьей стороны ?
А Єрмак що, буде на це крізь пальці дивитись? Пуйло сказав, Андрійко взяв під козирьок
ментальність заважає бо самому платити це западло
треба щоби лох чи спонсор платив
Там есть технические вопросы. Очень много старлинков завезены с Польши и активированы в Польше. Вопрос решаемый, но могут быть проблемы
пуйло йому дав 33 рубля
Ще один "володар вето".
Треба ж показати хто є "цар".
Ну мало ж,врешті,прийти протверезіння до тих хто екстатично вигукував про черговий "братній народ" по при сотні років історії протистояннь,зрад,підступів і окупацій! Не сотворюйте собі "брата" бо виявиться що ім'я йому-Іуда!
Ще одна какашка приєдналась до русофобів - орбанів, трампаксів, фриців і т. д. ...
Какашка не приєдналась.
Вона була какашкою протягом багатьох століть.
Небезпечні тварини.Тарганів запустили нашу землю рити, а вони зара дибки стали. Краще полу одрізать, бо принизливо те все.
Это он мстит за Волынскую резню. Признали бы ему. Нехай гнида подавится!
Здається різня поляків була у Смоленську. А тепер пан Навроцький наврочить ще одну різню від росіян схоже
Цей задрипаний Навроцький може повигрьобуватись, поки Україна захищеє пшеків від *****.
Отой Навроцький прийшов до влади виключно завдяки Бандері, який під час Волинських подій сидів у німецькому концтаборі!
Зрозуміло що поляки зляться , навіть - їх просто розпирає від обурення . Як же це так мовляв - Україна має бути їм меншим братом , якого абіжяють кацапи , повинна ледве не повзати навколішки - просячи у них захисту . А платою за підтримку , має бути відмова українців від героїзації С Бандери і УПА , визнання геноцидом волинських подій 80 річної давнини , та їхня згода на будь які історичні інтерпретації , які тільки збредуть в голову полякам ( це те чого вимагають від нас і кацапи до речі ) . Але кляті українці ніяк не прогинаються . Бєспрєдел аднако .
Перший рік війни все було добре , нас жаліли як малих безпорадних і нещасних дітей , охкали - ахкали , нам співчували , як і притаманно старшим по відношенню до менших , але коли Україна не лише встояла , а і почала трощити другу армію міра , тут поляки зрозуміли що Україна не така вже й слабка та нещасна . ! Що за себе вона постояти вміє , і що від своїх принципів не відмовиться . Це боляче вдарило по польському самолюбству . Як і по угорському і словацькому , що теж хотіли нагнути нас - одной лєвой .
Звідси і маємо то що маємо .
До бригади любителів путлєра поповнення у вигляді польського преза!!! Пісець!!!
