РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10532 посетителя онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше
5 028 59

Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

новый президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и приравнивает "бандеровский символ" к символам нацизма и коммунизма.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, пишет Цензор.НЕТ.

Навроцкий заявил, что предложение имеет "ключевой для поляков компонент". По его словам, законопроект должен содержать лозунг "стоп бандеризму", а также изменения в закон об Институте национальной памяти относительно преступлений ОУН-УПА.

Президент подчеркнул, что такие шаги направлены на противодействие российской пропаганде и укрепление польско-украинских отношений "на основе справедливости, правды и взаимного уважения".

Кроме этого, инициатива предусматривает продление срока получения гражданства Польши с трех до десяти лет и повышение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий наложил вето на закон о помощи беженцам из Украины

Автор: 

Бандера Степан (752) коммунизм (288) нацизм (358) Навроцкий Кароль (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Цей не заспокоїться - буде воду каламутити до кінця
показать весь комментарий
25.08.2025 13:41 Ответить
+18
навроцький пихатий поляк, але не гідний і поцілунка у дупу Бандери, іди в чергу до фіцо з орбаном, тьху, непотріб.. Українці срали на ваших вимоги
показать весь комментарий
25.08.2025 13:48 Ответить
+15
Ось тобі й на. А де робота міністра закордонних справ України? А де дії Президента?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось тобі й на. А де робота міністра закордонних справ України? А де дії Президента?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:40 Ответить
Не мели дурниць! Ніхто не вимагає від поляків, щоб вони Бандеру визнавали героєм... Ми ж не визнаємо "героєм" Пілсудського... І не визнаємо "мучеником" Броніслава Перацького, у організації вбивства якого приймав участь Бандера...
Просто у кожного народу - СВОЇ герої... І нічого полякам пхать носа, до нашого пантеону...
показать весь комментарий
25.08.2025 15:03 Ответить
Президенту нещодавно про волинську резню розповіли, про яку він не знав.
Так що буде мовчати.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
Мені цікаво - я який саме "бандерівський символ" пан Навроцький має на увазі? Тризуб? Жовто-блакитний прапор? А що тоді робить з прапорами, з цими символами, над посольством, у Варшаві, та над консульствами? Над кораблями в порту7...
А прапори червоно-чорні, в Польщі й так не піднімають...
Польське законодавство діє лише в межах польських кордонів... То про що йде мова? Аби "накинуть гімно на вентилятор...", та ще більше "підлить масла у вогонь " великопольського шовінізму? Так вони "довийобуються", що наші з Польщі повиїжджають... І хто у них працюватиме? Негрів, чи сирійців, привезуть? Вони їм "напрацюють"...
показать весь комментарий
25.08.2025 15:12 Ответить
Цей не заспокоїться - буде воду каламутити до кінця
показать весь комментарий
25.08.2025 13:41 Ответить
Та й якось дуже байдуже, нам свое робити. А нвороцький прийшов, пишпечька прийшов...Розплодилося препіздентів історіків популістів (брехунів) хоч греблю гати.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:43 Ответить
То всі політики в цьому році будуть дуріти?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:44 Ответить
В наступному також
показать весь комментарий
25.08.2025 13:53 Ответить
Кусок лайна на лабутенах Х уйла
показать весь комментарий
25.08.2025 13:45 Ответить
Черговий орбан ?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:46 Ответить
Значно гірше. ЗНАЧНО.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
побачимо ще, я гадаю
показать весь комментарий
25.08.2025 13:56 Ответить
навроцький пихатий поляк, але не гідний і поцілунка у дупу Бандери, іди в чергу до фіцо з орбаном, тьху, непотріб.. Українці срали на ваших вимоги
показать весь комментарий
25.08.2025 13:48 Ответить
Треба глорифікацію армії крайовою прирівнювати до пропаганди нацизму🤷‍♂️
показать весь комментарий
25.08.2025 13:48 Ответить
Через Пшекію проходить основна логістика військової допомоги Заходу. Треба лагідно, поки, але дулю в кармані не забувати.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:51 Ответить
Попєрдолєло пшека
показать весь комментарий
25.08.2025 13:48 Ответить
Усі політики однакові.... Що цей пшек робить? Зробив димову завісу "Бандеризм" та вносить зміни до "набуття громаянства" та "перетин кордону". І якщо дипутати не підтримають вони будуть "проти національної ідеї".
показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
аякже. без політреклами ніяк.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
Навроцький в моїй крові є не мала частина польської крові, але пам'ятай

показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
Наши тоже хороши.Зачем ехать в Польшу и бегать по стадиону с черно-красным флагом,зная,как поляки к этому относятся?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:52 Ответить
После того инцидента Навроцкий назвал ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".
показать весь комментарий
25.08.2025 13:54 Ответить
Я ж не про Навроцкого.Он может быть кем угодно,но вести себя в гостях надо прилично.А то сами даем повод,а потом удивляемся.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
То була оплачена провокація для таких ось законів!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
Их поймали и депортировали. Значит СБУ должно выяснить кто их заказал.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:01 Ответить
Тоді символіка Армія крайова разом з прислужниками гитлірівцівт зі складу шуцманшафту та батальонами хлопськими повині бути визнані націстами та приривняні до символіки гітлирівців та комуняк.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:54 Ответить
Армія людова теж!!!
А режим пілсудського взагалі визнати фашизмом і імперіалізмом
показать весь комментарий
25.08.2025 13:57 Ответить
Так, але не зараз. Зараз ми занадто залежимо від Польщі, щоб йти на конфронтацію. Потім, коли перестанемо залежати - можна ввести абсолютно джеркальні закони з визнанням Пілсудського нациським злочинцем і все, що стосується Армії Крайової просто переписати з польских законів про УПА, просто змінивши назву з УПА на АК. І добиватися від поляків тільки взаємного скасування недружніх законів.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:30 Ответить
Пішовна_п#тіна_ масаракш поцоватий!!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:54 Ответить
Дивно що поляки раніше це не зробили.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:54 Ответить
Дійсно, дивно... Я з пшеками стикався на початку двохтисячних, їх і тоді від Бандери корчило, як чортів від ладану. А взагалі то вони нас завжди за своїх наймитів тримали...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:01 Ответить
Ще парочку шахедів від кацапів?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:55 Ответить
Хай прирівняє появу Веселки на нашому Небі до пропаганди лгбт_сотони+
Нехай рольники аж трусяться і махають кулаками через забор на кордоні
показать весь комментарий
25.08.2025 13:55 Ответить
Якби ці ідеї рядовим пшекам не заходили, то ніхто б їх і не просував. Носяться зі своїм гонором, як дурень з писаною торбою, пани голосракі.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:56 Ответить
Засуджуємо та гидуємо. © Але на рівні держав тре дружити. У нас і так немає союзників де-юре
показать весь комментарий
25.08.2025 13:58 Ответить
Підозрюю він має на увазі Тризуб. А який ще існує «бандерівський» символ?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:56 Ответить
Дурне діло не хитре, щось вигадають...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:03 Ответить
Цього навроцького треба пережити. Як і трампа. Потім, сподіваюся, прийдуть адекватні.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:57 Ответить
А кто его выбирал?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:07 Ответить
Та от я й кажу, що з часом в тих виборців здоровий глузд має перемогти дебілізм.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:17 Ответить
В Україні необхідно прийняти закон, який прирівняє формування Армії Крайової і саму цю злочинну організацію до фашистських і комуністичних банди, що організували геноцид в Україні.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:00 Ответить
Wasz kraj wasze prawo.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:07 Ответить
Якщо не знаєш що робити ,лізиш в історію і ковиряєш як паличкою в гамні,щось хочеш найти
показать весь комментарий
25.08.2025 14:04 Ответить
ЄС ще одного ****** отримав...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:04 Ответить
Воїни УПА використовували Тризуб. Це наш державний герб хоче "бандерівським символом" оголосити?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:07 Ответить
Це він, ****, про Тризуб?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:08 Ответить
Навроцький рідкісна потвора. Замість допомоги він ставить палки у колеса Україно- польських відносин.!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 14:12 Ответить
Там теж вміють за ниточки електорату смикати. Колись пам'ятаю приїждали до нас поляки, побачили на столі прапорця чорно-червоного і нічого, скандалу не було. Так що доки зверху не скажуть, то ненависті й нема. Як в одній країні раніше й не підозрювали, що певна релігійна організація жити заважає, а виявилося - заважає. Поки не сказали, то й не знали)
показать весь комментарий
25.08.2025 14:13 Ответить
А от чому Степан постійно на слуху, на Андрія наче й не існувало?...

Відносини Андрія Мельника з поляками були складними і конфліктними, оскільки його діяльність була нерозривно пов'язана з боротьбою за українську державність на територіях, що входили до складу міжвоєнної Польщі.

Основні аспекти цих стосунків:

Боротьба за українську державність. Андрій Мельник був одним із провідних діячів Української Військової Організації (УВО) та Організації Українських Націоналістів (ОУН), які ставили за мету створення незалежної Української Самостійної Соборної Держави. Ці організації вели активну боротьбу проти польської окупаційної влади, використовуючи різні методи, від політичного протесту до збройних акцій і саботажу. Мельник, як Крайовий Командант УВО, був одним з керівників цієї боротьби.

Репресії та ув'язнення. За свою націоналістичну діяльність Андрій Мельник неодноразово зазнавав переслідувань з боку польської влади. У 1924 році він був заарештований польською поліцією у так званій "справі Ольги Басараб", засуджений до 5 років ув'язнення і перебував у польських тюрмах ("Бригідки", "Баторія"). Під час слідства та ув'язнення він піддавався жорстоким тортурам.

Неприйняття компромісів. Мельник та інші українські націоналісти були категорично проти будь-яких угод з Польщею, які б не передбачали повного суверенітету України. Вони засуджували Варшавський договір 1920 року між УНР та Польщею, який розглядали як зраду українських інтересів.

Тактика боротьби. ОУН, яку очолив Мельник після смерті Євгена Коновальця, продовжувала жорстку антипольську політику. Організація виступала проти польського гніту, "пацифікації" (каральних акцій проти українського населення), бойкотувала польські товари та закликала до збройного опору.

Таким чином, стосунки Андрія Мельника з поляками були пронизані непримиренним конфліктом, що був наслідком боротьби за незалежність України. Він був для польської влади небезпечним революціонером, що призвело до його переслідувань і тривалого ув'язнення.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:14 Ответить
ШІ:
Я не знайшов жодних заяв Президента України Володимира Зеленського, в яких би він коментував діяльність Андрія Мельника як лідера ОУН.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:26 Ответить
Погано. раша працює ....
показать весь комментарий
25.08.2025 14:15 Ответить
в якому це місці Бандера став нацистом?? Націоналістом - так. Але нацизм це зовсім інший статус. Чи президент Польщі в таких питаннях повний профан?Про комунізм по відношенню до Степана Андрійовича то взагалі маячня якась
показать весь комментарий
25.08.2025 14:20 Ответить
А чому ми не нагадуємо Польщі про концтабори для українців на Галичині у 1920-х? Понад 100 тисяч українців у концтаборах і загинуло від голоду, відмови у допомозі понад 20 тисяч? Про приниження українців? Забороні освіти, культури? Мало чим відрізнялися від нацистів та рашистів.

І перше, що зробила Полща після відновлення свого існування у 1918 році. (Польща була поділена з 1795 по 1918 123 роки) між трьох імперій. ). У найважчий момент - коли більшовики напали на Україну - Полща напала на нас із Заходу. Нам довелося воювати на два фронти і в результаті нас окуповували большевики.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:20 Ответить
З приводу нападу із заходу, Ви трохи помиляєтесь, там все гірше))) Тому що Пілсудський предал Україну і підписав договір з москалями забравши собі ЗУНР (яку йому доречі пообіцяв Петлюра, за допомогу в боротьбі з москалями)
А потім роки пацифікаціх виселення/переселення українців з рідних домівок, фільтраційні лагери.....
показать весь комментарий
25.08.2025 14:40 Ответить
Взагалі-то Гітлер, а не Бандера плакав на похоронах Пілсудського.

27 серпня 1934 р. запрошений до Гітлера Липський підтвердив, що Польща не візьме участі у Східному пакті (проєкт Франції з безпеки Європи). 11 вересня Берлін відмовився від участі в ньому. 27 вересня в Женеві Бек вручив Барту пам'ятну записку, що зафіксувала негативне ставлення Польщі до Східного пакту. Наступного дня начальнику канцелярії Барту за вказівкою Бека передали ноту, в якій ішлося: "Польща заявляє про свою волю пов'язати відтепер свою долю з долею Німеччини і відкинути проєкт Східного пакту".

Таким чином, щодо Східного пакту нібито "рівновіддалена" Варшава зайняла пронімецьку позицію, торпедувавши проєкт разом із Берліном. Спростувати цей факт польські історики не в змозі.

12 травня 1935 року помер Пілсудський. Гітлер влаштував йому символічний похорон. У берлінському соборі Святої Ядвіги поставили накриту польським прапором труну, біля якої "сумували" Гітлер та інші керівники рейху, що сиділи на лавах. У Кракові на похороні Пілсудського Німеччину представляли "нацист № 2" Герман Герінг, Мольтке і кілька генералів.

Згодом Герінг не раз приїжджав на полювання в Біловезьку Пущу, де в неформальній обстановці спілкувався з керівниками Польщі. Наприкінці лютого 1938-го він обговорив із Беком чехословацьке питання, після чого вручив йому чек на 300 тис. марок. "Польща з жадібністю гієни взяла участь у пограбуванні та знищенні Чехословацької держави", - констатував Вінстон Черчилль.
Соратники Пілсудського дотримувалися схожих із гітлерівцями поглядів і щодо єврейського питання. У донесенні Беку від 20 вересня 1938 року Липський не тільки підтримав ідею Гітлера висилати євреїв до Африки, а й запропонував поставити за це пам'ятник рейхсфюреру у Варшаві.
То хто після цього нацист?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:35 Ответить
До європейськіх дегенератів Орбана, Фіці, Вучича додався новий - Навроцький.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:43 Ответить
Саме цікаве що пшеки забули свою історію, як вони були посібниками Гітлера, коли у 38-39 рока разом з нациською Німечиною і Угорщиною загарбала частину чериторії Чехословачини...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:46 Ответить
Ультра правий популіст, що ви хотіли зараз вони будуть качати тему Степана Андрійовича…
показать весь комментарий
25.08.2025 14:59 Ответить
Було би добре, щоб більшість українців виїхали з Польщі в інші країни.
навроцьким стало би легше дихати. Але що б було із польською економікою?
Самі поляків ніби не дуже біжать працювати на будівництві, на заводах, на плантаціях полуниць і т.д. І їдуть працювати з Польщі в інші країни ЄС.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:11 Ответить
 
 