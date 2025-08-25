Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим
Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и приравнивает "бандеровский символ" к символам нацизма и коммунизма.
Об этом сообщает Wirtualna Polska, пишет Цензор.НЕТ.
Навроцкий заявил, что предложение имеет "ключевой для поляков компонент". По его словам, законопроект должен содержать лозунг "стоп бандеризму", а также изменения в закон об Институте национальной памяти относительно преступлений ОУН-УПА.
Президент подчеркнул, что такие шаги направлены на противодействие российской пропаганде и укрепление польско-украинских отношений "на основе справедливости, правды и взаимного уважения".
Кроме этого, инициатива предусматривает продление срока получения гражданства Польши с трех до десяти лет и повышение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы.
Просто у кожного народу - СВОЇ герої... І нічого полякам пхать носа, до нашого пантеону...
Так що буде мовчати.
А прапори червоно-чорні, в Польщі й так не піднімають...
Польське законодавство діє лише в межах польських кордонів... То про що йде мова? Аби "накинуть гімно на вентилятор...", та ще більше "підлить масла у вогонь " великопольського шовінізму? Так вони "довийобуються", що наші з Польщі повиїжджають... І хто у них працюватиме? Негрів, чи сирійців, привезуть? Вони їм "напрацюють"...
А режим пілсудського взагалі визнати фашизмом і імперіалізмом
Нехай рольники аж трусяться і махають кулаками через забор на кордоні
Відносини Андрія Мельника з поляками були складними і конфліктними, оскільки його діяльність була нерозривно пов'язана з боротьбою за українську державність на територіях, що входили до складу міжвоєнної Польщі.
Основні аспекти цих стосунків:
Боротьба за українську державність. Андрій Мельник був одним із провідних діячів Української Військової Організації (УВО) та Організації Українських Націоналістів (ОУН), які ставили за мету створення незалежної Української Самостійної Соборної Держави. Ці організації вели активну боротьбу проти польської окупаційної влади, використовуючи різні методи, від політичного протесту до збройних акцій і саботажу. Мельник, як Крайовий Командант УВО, був одним з керівників цієї боротьби.
Репресії та ув'язнення. За свою націоналістичну діяльність Андрій Мельник неодноразово зазнавав переслідувань з боку польської влади. У 1924 році він був заарештований польською поліцією у так званій "справі Ольги Басараб", засуджений до 5 років ув'язнення і перебував у польських тюрмах ("Бригідки", "Баторія"). Під час слідства та ув'язнення він піддавався жорстоким тортурам.
Неприйняття компромісів. Мельник та інші українські націоналісти були категорично проти будь-яких угод з Польщею, які б не передбачали повного суверенітету України. Вони засуджували Варшавський договір 1920 року між УНР та Польщею, який розглядали як зраду українських інтересів.
Тактика боротьби. ОУН, яку очолив Мельник після смерті Євгена Коновальця, продовжувала жорстку антипольську політику. Організація виступала проти польського гніту, "пацифікації" (каральних акцій проти українського населення), бойкотувала польські товари та закликала до збройного опору.
Таким чином, стосунки Андрія Мельника з поляками були пронизані непримиренним конфліктом, що був наслідком боротьби за незалежність України. Він був для польської влади небезпечним революціонером, що призвело до його переслідувань і тривалого ув'язнення.
Я не знайшов жодних заяв Президента України Володимира Зеленського, в яких би він коментував діяльність Андрія Мельника як лідера ОУН.
І перше, що зробила Полща після відновлення свого існування у 1918 році. (Польща була поділена з 1795 по 1918 123 роки) між трьох імперій. ). У найважчий момент - коли більшовики напали на Україну - Полща напала на нас із Заходу. Нам довелося воювати на два фронти і в результаті нас окуповували большевики.
А потім роки пацифікаціх виселення/переселення українців з рідних домівок, фільтраційні лагери.....
27 серпня 1934 р. запрошений до Гітлера Липський підтвердив, що Польща не візьме участі у Східному пакті (проєкт Франції з безпеки Європи). 11 вересня Берлін відмовився від участі в ньому. 27 вересня в Женеві Бек вручив Барту пам'ятну записку, що зафіксувала негативне ставлення Польщі до Східного пакту. Наступного дня начальнику канцелярії Барту за вказівкою Бека передали ноту, в якій ішлося: "Польща заявляє про свою волю пов'язати відтепер свою долю з долею Німеччини і відкинути проєкт Східного пакту".
Таким чином, щодо Східного пакту нібито "рівновіддалена" Варшава зайняла пронімецьку позицію, торпедувавши проєкт разом із Берліном. Спростувати цей факт польські історики не в змозі.
12 травня 1935 року помер Пілсудський. Гітлер влаштував йому символічний похорон. У берлінському соборі Святої Ядвіги поставили накриту польським прапором труну, біля якої "сумували" Гітлер та інші керівники рейху, що сиділи на лавах. У Кракові на похороні Пілсудського Німеччину представляли "нацист № 2" Герман Герінг, Мольтке і кілька генералів.
Згодом Герінг не раз приїжджав на полювання в Біловезьку Пущу, де в неформальній обстановці спілкувався з керівниками Польщі. Наприкінці лютого 1938-го він обговорив із Беком чехословацьке питання, після чого вручив йому чек на 300 тис. марок. "Польща з жадібністю гієни взяла участь у пограбуванні та знищенні Чехословацької держави", - констатував Вінстон Черчилль.
Соратники Пілсудського дотримувалися схожих із гітлерівцями поглядів і щодо єврейського питання. У донесенні Беку від 20 вересня 1938 року Липський не тільки підтримав ідею Гітлера висилати євреїв до Африки, а й запропонував поставити за це пам'ятник рейхсфюреру у Варшаві.
То хто після цього нацист?
навроцьким стало би легше дихати. Але що б було із польською економікою?
Самі поляків ніби не дуже біжать працювати на будівництві, на заводах, на плантаціях полуниць і т.д. І їдуть працювати з Польщі в інші країни ЄС.