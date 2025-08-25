Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и приравнивает "бандеровский символ" к символам нацизма и коммунизма.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, пишет Цензор.НЕТ.

Навроцкий заявил, что предложение имеет "ключевой для поляков компонент". По его словам, законопроект должен содержать лозунг "стоп бандеризму", а также изменения в закон об Институте национальной памяти относительно преступлений ОУН-УПА.

Президент подчеркнул, что такие шаги направлены на противодействие российской пропаганде и укрепление польско-украинских отношений "на основе справедливости, правды и взаимного уважения".

Кроме этого, инициатива предусматривает продление срока получения гражданства Польши с трех до десяти лет и повышение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий наложил вето на закон о помощи беженцам из Украины