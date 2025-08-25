УКР
Новини
Навроцький анонсував законопроєкт про прирівняння "бандерівського символу" до нацистських і комуністичних

новий президент Польщі Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає внесення змін до Кримінального кодексу та прирівнює "бандерівський символ" до символів нацизму й комунізму.

Про це повідомляє Wirtualna Polska, пише Цензор.НЕТ.

Навроцький заявив, що пропозиція має "ключовий для поляків компонент". За його словами, законопроєкт має містити гасло "стоп бандеризму", а також зміни до закону про Інститут національної пам’яті щодо злочинів ОУН-УПА.

Президент наголосив, що такі кроки спрямовані на протидію російській пропаганді та зміцнення польсько-українських відносин "на основі справедливості, правди та взаємної поваги".

Окрім цього, ініціатива передбачає подовження строку набуття громадянства Польщі з трьох до десяти років та підвищення покарання за незаконний перетин кордону до п’яти років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький наклав вето на закон про допомогу біженцям з України

Цей не заспокоїться - буде воду каламутити до кінця
25.08.2025 13:41 Відповісти
Ось тобі й на. А де робота міністра закордонних справ України? А де дії Президента?
25.08.2025 13:40 Відповісти
Черговий орбан ?
25.08.2025 13:46 Відповісти
Ви хочете, щоб Президент і Міністр закордонних справ України доводили полякам, що бандера у них повинен бути герой? А чи він у всіх українців герой?
25.08.2025 13:55 Відповісти
Президенту нещодавно про волинську резню розповіли, про яку він не знав.
Так що буде мовчати.
25.08.2025 13:58 Відповісти
Та й якось дуже байдуже, нам свое робити. А нвороцький прийшов, пишпечька прийшов...Розплодилося препіздентів історіків популістів (брехунів) хоч греблю гати.
25.08.2025 13:43 Відповісти
То всі політики в цьому році будуть дуріти?
25.08.2025 13:44 Відповісти
В наступному також
25.08.2025 13:53 Відповісти
Кусок лайна на лабутенах Х уйла
25.08.2025 13:45 Відповісти
Значно гірше. ЗНАЧНО.
25.08.2025 13:49 Відповісти
побачимо ще, я гадаю
25.08.2025 13:56 Відповісти
навроцький пихатий поляк, але не гідний і поцілунка у дупу Бандери, іди в чергу до фіцо з орбаном, тьху, непотріб.. Українці срали на ваших вимоги
25.08.2025 13:48 Відповісти
Треба глорифікацію армії крайовою прирівнювати до пропаганди нацизму🤷‍♂️
25.08.2025 13:48 Відповісти
Через Пшекію проходить основна логістика військової допомоги Заходу. Треба лагідно, поки, але дулю в кармані не забувати.
25.08.2025 13:51 Відповісти
Попєрдолєло пшека
25.08.2025 13:48 Відповісти
Усі політики однакові.... Що цей пшек робить? Зробив димову завісу "Бандеризм" та вносить зміни до "набуття громаянства" та "перетин кордону". І якщо дипутати не підтримають вони будуть "проти національної ідеї".
25.08.2025 13:49 Відповісти
аякже. без політреклами ніяк.
25.08.2025 13:49 Відповісти
Навроцький в моїй крові є не мала частина польської крові, але пам'ятай

25.08.2025 13:49 Відповісти
Наши тоже хороши.Зачем ехать в Польшу и бегать по стадиону с черно-красным флагом,зная,как поляки к этому относятся?
25.08.2025 13:52 Відповісти
После того инцидента Навроцкий назвал ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".
25.08.2025 13:54 Відповісти
Я ж не про Навроцкого.Он может быть кем угодно,но вести себя в гостях надо прилично.А то сами даем повод,а потом удивляемся.
25.08.2025 13:58 Відповісти
То була оплачена провокація для таких ось законів!
25.08.2025 13:58 Відповісти
Их поймали и депортировали. Значит СБУ должно выяснить кто их заказал.
25.08.2025 14:01 Відповісти
Тоді символіка Армія крайова разом з прислужниками гитлірівцівт зі складу шуцманшафту та батальонами хлопськими повині бути визнані націстами та приривняні до символіки гітлирівців та комуняк.
25.08.2025 13:54 Відповісти
Армія людова теж!!!
А режим пілсудського взагалі визнати фашизмом і імперіалізмом
25.08.2025 13:57 Відповісти
Пішовна_п#тіна_ масаракш поцоватий!!
25.08.2025 13:54 Відповісти
Дивно що поляки раніше це не зробили.
25.08.2025 13:54 Відповісти
Дійсно, дивно... Я з пшеками стикався на початку двохтисячних, їх і тоді від Бандери корчило, як чортів від ладану. А взагалі то вони нас завжди за своїх наймитів тримали...
25.08.2025 14:01 Відповісти
Ще парочку шахедів від кацапів?
25.08.2025 13:55 Відповісти
Хай прирівняє появу Веселки на нашому Небі до пропаганди лгбт_сотони+
Нехай рольники аж трусяться і махають кулаками через забор на кордоні
25.08.2025 13:55 Відповісти
Якби ці ідеї рядовим пшекам не заходили, то ніхто б їх і не просував. Носяться зі своїм гонором, як дурень з писаною торбою, пани голосракі.
25.08.2025 13:56 Відповісти
Засуджуємо та гидуємо. © Але на рівні держав тре дружити. У нас і так немає союзників де-юре
25.08.2025 13:58 Відповісти
Підозрюю він має на увазі Тризуб. А який ще існує «бандерівський» символ?
25.08.2025 13:56 Відповісти
Дурне діло не хитре, щось вигадають...
25.08.2025 14:03 Відповісти
Цього навроцького треба пережити. Як і трампа. Потім, сподіваюся, прийдуть адекватні.
25.08.2025 13:57 Відповісти
А кто его выбирал?
25.08.2025 14:07 Відповісти
В Україні необхідно прийняти закон, який прирівняє формування Армії Крайової і саму цю злочинну організацію до фашистських і комуністичних банди, що організували геноцид в Україні.
25.08.2025 14:00 Відповісти
Wasz kraj wasze prawo.
25.08.2025 14:07 Відповісти
Якщо не знаєш що робити ,лізиш в історію і ковиряєш як паличкою в гамні,щось хочеш найти
25.08.2025 14:04 Відповісти
ЄС ще одного ****** отримав...
25.08.2025 14:04 Відповісти
Воїни УПА використовували Тризуб. Це наш державний герб хоче "бандерівським символом" оголосити?
25.08.2025 14:07 Відповісти
Це він, ****, про Тризуб?
25.08.2025 14:08 Відповісти
 
 