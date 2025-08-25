Навроцький анонсував законопроєкт про прирівняння "бандерівського символу" до нацистських і комуністичних

Президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає внесення змін до Кримінального кодексу та прирівнює "бандерівський символ" до символів нацизму й комунізму.

Про це повідомляє Wirtualna Polska, пише Цензор.НЕТ.

Навроцький заявив, що пропозиція має "ключовий для поляків компонент". За його словами, законопроєкт має містити гасло "стоп бандеризму", а також зміни до закону про Інститут національної пам’яті щодо злочинів ОУН-УПА.

Президент наголосив, що такі кроки спрямовані на протидію російській пропаганді та зміцнення польсько-українських відносин "на основі справедливості, правди та взаємної поваги".

Окрім цього, ініціатива передбачає подовження строку набуття громадянства Польщі з трьох до десяти років та підвищення покарання за незаконний перетин кордону до п’яти років позбавлення волі.

