Туск призначить радника з безпеки для переговорів щодо війни в Україні, - ЗМІ

Туск про загрозу РФ для Заходу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск матиме власного радника з питань безпеки, щоб усунути представників президента від участі в експертних переговорах про припинення бойових дій в Україні.

Про це пише Gazeta Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, радником стане Роберт Купєцький - нинішній заступник міністра закордонних справ, який опікується безпековою політикою та трансатлантичними відносинами. У 2008-2012 роках він був послом Польщі у США, а згодом - заступником міністра оборони.

Його завданням буде безпосереднє інформування прем’єра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці, а також участь у зустрічах високого рівня в країнах НАТО щодо завершення війни в Україні. На таких нарадах Купєцький просуватиме польську позицію.

За даними газети, призначення радника є превентивним кроком проти президентського палацу, який також претендує на вплив у зовнішній політиці.

Туск Дональд (564) війна в Україні (5883)
багато грошей вкинула русня за президента Польші ,так як і в Україні, привели до влади 🤡 малороса , позиція польского президента може привести до війни в ЄС...
показати весь коментар
27.08.2025 11:56 Відповісти
Туск❤️ знає шо каже ,і шо робити ,полякам треба це усвідомити !
показати весь коментар
27.08.2025 11:57 Відповісти
А тепер подивіться , яку цікавість серед ікластих скотиняк отримає ця тема на Цензорі ...
показати весь коментар
27.08.2025 12:39 Відповісти
100%
показати весь коментар
27.08.2025 12:45 Відповісти
Реальні гарантії безпеки для України - це необмежене постачання зброї. Я таку гарантію поки що не бажають давати.
показати весь коментар
27.08.2025 12:00 Відповісти
Таки не треби грати іклами в міжнародній політиці , якщо вже грати - то ПРоти ворогів України в Україні , роздувається кремлівська пропаганда - й такого на ЦН , як з польською темою ще не було .Треба готуватися до гіршого - кремль виборами розірве Україну бандою Татаров-Єрмак-Подоляк та їхніми з іклами скотиняками . В Україні ще спить прорашистська тема - РУСКІЙ ЯЗИК ... Такі як Любарський вже дують в неї, починаючи з виборів Трампа, а толі ісчо бдєт...
Погоджуюсь з Портніковим - нікуди не поділися оті з 73 відсотки какойразніци.
показати весь коментар
27.08.2025 12:13 Відповісти
Хіба це не важливі ознаки для боруцунів з антукраїнськими поляками ?
показати весь коментар
27.08.2025 12:16 Відповісти
 
 