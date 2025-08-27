Туск призначить радника з безпеки для переговорів щодо війни в Україні, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск матиме власного радника з питань безпеки, щоб усунути представників президента від участі в експертних переговорах про припинення бойових дій в Україні.

Про це пише Gazeta Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, радником стане Роберт Купєцький - нинішній заступник міністра закордонних справ, який опікується безпековою політикою та трансатлантичними відносинами. У 2008-2012 роках він був послом Польщі у США, а згодом - заступником міністра оборони.

Його завданням буде безпосереднє інформування прем’єра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці, а також участь у зустрічах високого рівня в країнах НАТО щодо завершення війни в Україні. На таких нарадах Купєцький просуватиме польську позицію.

За даними газети, призначення радника є превентивним кроком проти президентського палацу, який також претендує на вплив у зовнішній політиці.

