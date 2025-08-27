РУС
Туск назначит советника по безопасности для переговоров по войне в Украине, - СМИ

Туск об угрозе РФ для Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск будет иметь собственного советника по вопросам безопасности, чтобы отстранить представителей президента от участия в экспертных переговорах о прекращении боевых действий в Украине.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, советником станет Роберт Купецкий - нынешний заместитель министра иностранных дел, который занимается политикой безопасности и трансатлантическими отношениями. В 2008-2012 годах он был послом Польши в США, а затем - заместителем министра обороны.

Его задачей будет непосредственное информирование премьера о международной ситуации и угрозах безопасности, а также участие во встречах высокого уровня в странах НАТО по завершению войны в Украине. На таких совещаниях Купецкий будет продвигать польскую позицию.

По данным газеты, назначение советника является превентивным шагом против президентского дворца, который также претендует на влияние во внешней политике.

Туск Дональд (783) война в Украине (5841)
багато грошей вкинула русня за президента Польші ,так як і в Україні, привели до влади 🤡 малороса , позиція польского президента може привести до війни в ЄС...
27.08.2025 11:56 Ответить
Туск❤️ знає шо каже ,і шо робити ,полякам треба це усвідомити !
27.08.2025 11:57 Ответить
А тепер подивіться , яку цікавість серед ікластих скотиняк отримає ця тема на Цензорі ...
27.08.2025 12:39 Ответить
100%
27.08.2025 12:45 Ответить
Реальні гарантії безпеки для України - це необмежене постачання зброї. Я таку гарантію поки що не бажають давати.
27.08.2025 12:00 Ответить
Таки не треби грати іклами в міжнародній політиці , якщо вже грати - то ПРоти ворогів України в Україні , роздувається кремлівська пропаганда - й такого на ЦН , як з польською темою ще не було .Треба готуватися до гіршого - кремль виборами розірве Україну бандою Татаров-Єрмак-Подоляк та їхніми з іклами скотиняками . В Україні ще спить прорашистська тема - РУСКІЙ ЯЗИК ... Такі як Любарський вже дують в неї, починаючи з виборів Трампа, а толі ісчо бдєт...
Погоджуюсь з Портніковим - нікуди не поділися оті з 73 відсотки какойразніци.
27.08.2025 12:13 Ответить
Хіба це не важливі ознаки для боруцунів з антукраїнськими поляками ?
27.08.2025 12:16 Ответить
 
 