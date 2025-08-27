Туск назначит советника по безопасности для переговоров по войне в Украине, - СМИ

Премьер-министр Польши Дональд Туск будет иметь собственного советника по вопросам безопасности, чтобы отстранить представителей президента от участия в экспертных переговорах о прекращении боевых действий в Украине.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, советником станет Роберт Купецкий - нынешний заместитель министра иностранных дел, который занимается политикой безопасности и трансатлантическими отношениями. В 2008-2012 годах он был послом Польши в США, а затем - заместителем министра обороны.

Его задачей будет непосредственное информирование премьера о международной ситуации и угрозах безопасности, а также участие во встречах высокого уровня в странах НАТО по завершению войны в Украине. На таких совещаниях Купецкий будет продвигать польскую позицию.

По данным газеты, назначение советника является превентивным шагом против президентского дворца, который также претендует на влияние во внешней политике.

