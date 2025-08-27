Туск назначит советника по безопасности для переговоров по войне в Украине, - СМИ
Премьер-министр Польши Дональд Туск будет иметь собственного советника по вопросам безопасности, чтобы отстранить представителей президента от участия в экспертных переговорах о прекращении боевых действий в Украине.
Об этом пишет Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, советником станет Роберт Купецкий - нынешний заместитель министра иностранных дел, который занимается политикой безопасности и трансатлантическими отношениями. В 2008-2012 годах он был послом Польши в США, а затем - заместителем министра обороны.
Его задачей будет непосредственное информирование премьера о международной ситуации и угрозах безопасности, а также участие во встречах высокого уровня в странах НАТО по завершению войны в Украине. На таких совещаниях Купецкий будет продвигать польскую позицию.
По данным газеты, назначение советника является превентивным шагом против президентского дворца, который также претендует на влияние во внешней политике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погоджуюсь з Портніковим - нікуди не поділися оті з 73 відсотки какойразніци.
Хіба це не важливі ознаки для боруцунів з антукраїнськими поляками ?