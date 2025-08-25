Польские военные не будут участвовать в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины, - Туск
Польша не будет отправлять своих военных в Украину после завершения войны.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Туска, польские военные не будут участвовать в будущей потенциальной миротворческой миссии на территории Украины.
"Польша не намерена отправлять свои войска в Украину после войны", - сказал глава польского правительства.
В то же время Туск отметил, что его страна будет играть важную роль поддержки.
"Польша будет ответственной за логистику, организацию помощи Украине и защиту европейско-российско-белорусской границы, поскольку это также граница Польши", - сказал глава правительства Польши.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після Волині поляки ще років 100 боятимутся сюди заходити.
І кого ж ця "миротворчість" збирається "примушувати до миру" на території України?
Звідки взагалі таке дебільне формулювання взялося, у контексті вторгнення параші до України? Хто є його першим "автором"?
мене бісять т.зв. "миротворчі війська" в Україні!
або союзники, або нах !
.
без України їх або ділили, або гнобили.
.
а як там стосовно миротворчої місії на теренах росії - чи є ще порох в порохівницях ?
.