Новости Иностранные миротворцы в Украине
380 11

Польские военные не будут участвовать в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины, - Туск

Туск

Польша не будет отправлять своих военных в Украину после завершения войны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Туска, польские военные не будут участвовать в будущей потенциальной миротворческой миссии на территории Украины.

"Польша не намерена отправлять свои войска в Украину после войны", - сказал глава польского правительства.

В то же время Туск отметил, что его страна будет играть важную роль поддержки.

"Польша будет ответственной за логистику, организацию помощи Украине и защиту европейско-российско-белорусской границы, поскольку это также граница Польши", - сказал глава правительства Польши.

Читайте также: Китай не планирует отправлять миротворцев в Украину, - МИД КНР

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Читайте также: Важно, чтобы среди стран, которые отправят контингент в Украину, были лидеры "Коалиции желающих", - Зеленский

миротворцы (1208) Польша (8623) Туск Дональд (782)
Звичайно. Там і вбити можуть. Вони краще будуть кошмарити українців в Польщі.
25.08.2025 18:29 Ответить
Це добре, нехай допомагають віддалено, це важлива підтримка.
Після Волині поляки ще років 100 боятимутся сюди заходити.
25.08.2025 18:35 Ответить
Миротворчій?

І кого ж ця "миротворчість" збирається "примушувати до миру" на території України?

Звідки взагалі таке дебільне формулювання взялося, у контексті вторгнення параші до України? Хто є його першим "автором"?
25.08.2025 18:35 Ответить
+💯👍🏿!

мене бісять т.зв. "миротворчі війська" в Україні!

або союзники, або нах !

.
25.08.2025 18:50 Ответить
Армія УНР свого часу допомогла ляхам здолати більшовиків і врятувати Польщу (на Віслі, на території Польщі). Але то таке... Ляхи завжди були і залишаються продажними сикунами. Такі "помічники" нам ***** не потрібні. Упораємося, а далі - побачимо...
25.08.2025 18:36 Ответить
історія не вчить поляків нічому -

без України їх або ділили, або гнобили.

.
25.08.2025 18:52 Ответить
Польські військові не заслуговують на таку честь. Ми їх не запрошуємо, а вони гоноровито кажуть що не будуть... Кумедні ці поляки.
25.08.2025 18:36 Ответить
добре

а як там стосовно миротворчої місії на теренах росії - чи є ще порох в порохівницях ?
25.08.2025 18:40 Ответить
Ну правильно. Як диво на Вислі, то українці дуже були потрібні. А тепер про все можна забути і робити вигляд, що "ми тут нє прі дєлах".
25.08.2025 18:45 Ответить
Не здивуюсь , якщо навроцький , разом з дружбаном орбаном , разом поїдуть до кремля на болота. А потім зробить заяву , що Львів їх .
25.08.2025 18:49 Ответить
ну тоді чекайте кацапських "миротворців" в Польщі

.
25.08.2025 18:53 Ответить
 
 