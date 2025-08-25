Польские военные не будут участвовать в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины, - Туск

Польша не будет отправлять своих военных в Украину после завершения войны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Туска, польские военные не будут участвовать в будущей потенциальной миротворческой миссии на территории Украины.

"Польша не намерена отправлять свои войска в Украину после войны", - сказал глава польского правительства.

В то же время Туск отметил, что его страна будет играть важную роль поддержки.

"Польша будет ответственной за логистику, организацию помощи Украине и защиту европейско-российско-белорусской границы, поскольку это также граница Польши", - сказал глава правительства Польши.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

