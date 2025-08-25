Польські військові не братимуть участі у потенційній миротворчій місії на території України, - Туск

Польща не відправлятиме своїх військових в Україну після завершення війни.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Туска, польські військові не братимуть участі у майбутній потенційній миротворчій місії на території України.

"Польща не має наміру відправляти свої війська в Україну після війни",- сказав глава польського уряду.

Водночас Туск зазначив, що його країна відіграватиме важливу роль підтримки.

"Польща буде відповідальною за логістику, організацію допомоги Україні й захист європейсько-російсько-білоруського кордону, оскільки це також кордон Польщі", - сказав очільник уряду Польщі.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

