Польські військові не братимуть участі у потенційній миротворчій місії на території України, - Туск

Туск

Польща не відправлятиме своїх військових в Україну після завершення війни.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Туска, польські військові не братимуть участі у майбутній потенційній миротворчій місії на території України.

"Польща не має наміру відправляти свої війська в Україну після війни",- сказав глава польського уряду.

Водночас Туск зазначив, що його країна відіграватиме важливу роль підтримки.

"Польща буде відповідальною за логістику, організацію допомоги Україні й захист європейсько-російсько-білоруського кордону, оскільки це також кордон Польщі", - сказав очільник уряду Польщі.

Читайте також: Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте також: Важливо, щоб серед країн, які відправлять контингент в Україну, були лідери "Коаліції охочих", - Зеленський

Топ коментарі
+6
Звичайно. Там і вбити можуть. Вони краще будуть кошмарити українців в Польщі.
25.08.2025 18:29 Відповісти
+4
Армія УНР свого часу допомогла ляхам здолати більшовиків і врятувати Польщу (на Віслі, на території Польщі). Але то таке... Ляхи завжди були і залишаються продажними сикунами. Такі "помічники" нам ***** не потрібні. Упораємося, а далі - побачимо...
25.08.2025 18:36 Відповісти
+2
Не здивуюсь , якщо навроцький , разом з дружбаном орбаном , разом поїдуть до кремля на болота. А потім зробить заяву , що Львів їх .
25.08.2025 18:49 Відповісти
Звичайно. Там і вбити можуть. Вони краще будуть кошмарити українців в Польщі.
25.08.2025 18:29 Відповісти
Це добре, нехай допомагають віддалено, це важлива підтримка.
Після Волині поляки ще років 100 боятимутся сюди заходити.
25.08.2025 18:35 Відповісти
Поляки тут до війни цілими селами на закупи на Волинь їздили за паливом,дешевими папіросами та горілкою.Поляк то гендляр,а не воїн.
25.08.2025 19:14 Відповісти
Миротворчій?

І кого ж ця "миротворчість" збирається "примушувати до миру" на території України?

Звідки взагалі таке дебільне формулювання взялося, у контексті вторгнення параші до України? Хто є його першим "автором"?
25.08.2025 18:35 Відповісти
+💯👍🏿!

мене бісять т.зв. "миротворчі війська" в Україні!

або союзники, або нах !

.
25.08.2025 18:50 Відповісти
Армія УНР свого часу допомогла ляхам здолати більшовиків і врятувати Польщу (на Віслі, на території Польщі). Але то таке... Ляхи завжди були і залишаються продажними сикунами. Такі "помічники" нам ***** не потрібні. Упораємося, а далі - побачимо...
25.08.2025 18:36 Відповісти
історія не вчить поляків нічому -

без України їх або ділили, або гнобили.

.
25.08.2025 18:52 Відповісти
Польські військові не заслуговують на таку честь. Ми їх не запрошуємо, а вони гоноровито кажуть що не будуть... Кумедні ці поляки.
25.08.2025 18:36 Відповісти
добре

а як там стосовно миротворчої місії на теренах росії - чи є ще порох в порохівницях ?
25.08.2025 18:40 Відповісти
Ну правильно. Як диво на Вислі, то українці дуже були потрібні. А тепер про все можна забути і робити вигляд, що "ми тут нє прі дєлах".
25.08.2025 18:45 Відповісти
Не здивуюсь , якщо навроцький , разом з дружбаном орбаном , разом поїдуть до кремля на болота. А потім зробить заяву , що Львів їх .
25.08.2025 18:49 Відповісти
ну тоді чекайте кацапських "миротворців" в Польщі

.
25.08.2025 18:53 Відповісти
Ну і нах) З вас такі вояки як *****"))
25.08.2025 19:10 Відповісти
ой, держіть під спідницею польську гонорову сцикопіхоту!
25.08.2025 19:15 Відповісти
 
 