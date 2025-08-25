Польські військові не братимуть участі у потенційній миротворчій місії на території України, - Туск
Польща не відправлятиме своїх військових в Україну після завершення війни.
Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Туска, польські військові не братимуть участі у майбутній потенційній миротворчій місії на території України.
"Польща не має наміру відправляти свої війська в Україну після війни",- сказав глава польського уряду.
Водночас Туск зазначив, що його країна відіграватиме важливу роль підтримки.
"Польща буде відповідальною за логістику, організацію допомоги Україні й захист європейсько-російсько-білоруського кордону, оскільки це також кордон Польщі", - сказав очільник уряду Польщі.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Після Волині поляки ще років 100 боятимутся сюди заходити.
І кого ж ця "миротворчість" збирається "примушувати до миру" на території України?
Звідки взагалі таке дебільне формулювання взялося, у контексті вторгнення параші до України? Хто є його першим "автором"?
мене бісять т.зв. "миротворчі війська" в Україні!
або союзники, або нах !
.
без України їх або ділили, або гнобили.
.
а як там стосовно миротворчої місії на теренах росії - чи є ще порох в порохівницях ?
.