У Навроцького заперечують, що Польща припинить платити за Starlink для України

старлінк

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

Про це заявив керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Богуцький спростував заяву міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink, адже Польща нібито не зможе сплачувати за послуги через вето Навроцького.

"Вето не відключає Україну від інтернету Starlink, оскільки витрати на це підключення фінансуються на основі положень чинного законодавства, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей", – написав Богуцький.

Він зазначив, що парламент "ефективно" опрацює президентську ініціативу у вересні, тобто до вичерпання граничного терміну. Відповідно до чинного законодавства Польщі, підтримка забезпечення зв'язку Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

Читайте: Мінцифри веде консультації з Польщею щодо фінансування Starlink для України після вето Навроцького

У Навроцького також спростували заяву Гавковського про "кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці". Богуцький звинуватив міністра цифровізації країни, який назвав вето Навроцького "подарунком для Путіна", у маніпуляціях та дезінформації.

"Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями", – обурився керівник Офісу президента Польщі.

Автор: 

Польща (8762) Starlink (277) Навроцький Кароль (37)
Да везде такую схему используют. Сделать вброс и посмотреть на реакцию. Если всё тихо - значит прокатило, а если бучу поднимают - вы нас просто неправильно поняли
показати весь коментар
26.08.2025 00:15 Відповісти
Певне за маєток свій засцьяв.
Тваринка кацапська.
Херово коли маєтком будуть ходити справжні кацапи.
показати весь коментар
26.08.2025 00:28 Відповісти
Полякам, як і кацапам, вірити не можна. Якщо ще попрацює, то добре, але треба крок за кроком шукати альтернативні стабільні джерела фінансування. Нового президента хвилюють тільки рейтинги - він спокійно вирішив їх підіймати, та заради цього загострити відносини з воюючею та виснаженою Україною. Друзі або поважні люди так не роблять.
показати весь коментар
26.08.2025 00:57 Відповісти
 
 