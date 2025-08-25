Мінцифри веде консультації з Польщею щодо фінансування Starlink для України після вето Навроцького

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з Польщею щодо фінансування систем Starlink для України.

Про це у відомстві розповіли в коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми наразі пропрацьовуємо з польською стороною це питання на консультаціях",- сказали у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Польща не зможе фінансувати доступ до супутникового інтернету від Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

