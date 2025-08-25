УКР
Мінцифри веде консультації з Польщею щодо фінансування Starlink для України після вето Навроцького

У Мінцифри кажуть, що консультуються з Польщею щодо Starlink для України

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з Польщею щодо фінансування систем Starlink для України.

Про це у відомстві розповіли в коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми наразі пропрацьовуємо з польською стороною це питання на консультаціях",- сказали у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Польща не зможе фінансувати доступ до супутникового інтернету від Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Читайте також: Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування від Польщі доступу до Starlink, - польський віцепрем’єр Гавковський

президент-мудак - надзвичайно поширене в наш час захворювання "мудрих нарідів" всього світу

.
показати весь коментар
25.08.2025 18:47 Відповісти
Ніхто не запросив Навроцького на поїздку до Вашингтону. Що робити? А давайте накладемо вето!
показати весь коментар
25.08.2025 18:50 Відповісти
бо той навроцький наврочений -
з нікчемами ніхто не бажає мати справу.

.
показати весь коментар
25.08.2025 18:55 Відповісти
Так военных посылать не будут, гарантии дать не могут. И почему их не было на встрече в Вашингтоне?
Хотя, там была от Италии. Так что массовка присутствовала
показати весь коментар
25.08.2025 19:28 Відповісти
>закон про допомогу українським біженцям
а где тут связь со Старлинком?
показати весь коментар
25.08.2025 18:52 Відповісти
шо то я плохо не поняв , старлінк біженці ?
показати весь коментар
25.08.2025 18:54 Відповісти
Цей закон позбавляє допомоги непрацюючих біженців і все. До чого тут Старлінк? Якийсь вкид💩
показати весь коментар
25.08.2025 18:58 Відповісти
Президент Польщі Навроцький хоче заборонити символіку ОУН і УПА. Полякам слід розібратися із власною історією. Скажімо, що робити із символікою Легіону Білого Орла, який поляки 1944 сформували на зразок «Waffen SS Polen», і під якою вірою і правдою служила Вермахту.
показати весь коментар
25.08.2025 19:01 Відповісти
допомогу будуть отримувати ті хто працює в польші , наші військові воюють не в польші
показати весь коментар
25.08.2025 19:03 Відповісти
Я не очень понимаю при чем здесь беженцы и Старлинки, но даже если так. А мы сами финансировать не можем? Я сомневаюсь что это десятки миллиардов. Нам дают кучу денег, куда они уходят? Этим летом только в Киеве закатали в асфальт и бордюры столько денег, что хватило бы и на старлинки и на партию нептунов если бы у нас их кто-то делал.
показати весь коментар
25.08.2025 19:04 Відповісти
Щось згадалися часи, як поляки масово зачищали наші магазини. Скуповували все, до цвяха. І ніхто їх тут не бив, не ганяв...
показати весь коментар
25.08.2025 19:06 Відповісти
V chjom probljema, jeslji Ukrainskim bezhencam nuzhen Starlink, pochemu za eto dolzhna platjitj Poljsha, a nje Ukraina?
показати весь коментар
25.08.2025 19:09 Відповісти
Навроченний підписав не подумавши за наслідки для самого себе
показати весь коментар
25.08.2025 19:10 Відповісти
Кацапська закладка спрацювала...
показати весь коментар
25.08.2025 19:16 Відповісти
 
 