Мінцифри веде консультації з Польщею щодо фінансування Starlink для України після вето Навроцького
Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі тривають консультації з Польщею щодо фінансування систем Starlink для України.
Про це у відомстві розповіли в коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми наразі пропрацьовуємо з польською стороною це питання на консультаціях",- сказали у міністерстві.
Раніше повідомлялося, що Польща не зможе фінансувати доступ до супутникового інтернету від Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.
