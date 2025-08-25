Минцифры ведет консультации с Польшей относительно финансирования Starlink для Украины после вето Навроцкого
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что сейчас продолжаются консультации с Польшей по финансированию систем Starlink для Украины.
Об этом в ведомстве рассказали в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас прорабатываем с польской стороной этот вопрос на консультациях",- сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что Польша не сможет финансировать доступ к спутниковому интернету от Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.
