Минцифры ведет консультации с Польшей относительно финансирования Starlink для Украины после вето Навроцкого

В Минцифры говорят, что консультируются с Польшей по поводу Starlink для Украины

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что сейчас продолжаются консультации с Польшей по финансированию систем Starlink для Украины.

Об этом в ведомстве рассказали в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас прорабатываем с польской стороной этот вопрос на консультациях",- сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Польша не сможет финансировать доступ к спутниковому интернету от Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Читайте также: Вето Навроцкого лишает Украину финансирования от Польши доступа к Starlink, - польский вице-премьер Гавковский

Ніхто не запросив Навроцького на поїздку до Вашингтону. Що робити? А давайте накладемо вето!
президент-мудак - надзвичайно поширене в наш час захворювання "мудрих нарідів" всього світу

.
бо той навроцький наврочений -
з нікчемами ніхто не бажає мати справу.

.
>закон про допомогу українським біженцям
а где тут связь со Старлинком?
25.08.2025 18:52 Ответить
шо то я плохо не поняв , старлінк біженці ?
25.08.2025 18:54 Ответить
Цей закон позбавляє допомоги непрацюючих біженців і все. До чого тут Старлінк? Якийсь вкид💩
25.08.2025 18:58 Ответить
Президент Польщі Навроцький хоче заборонити символіку ОУН і УПА. Полякам слід розібратися із власною історією. Скажімо, що робити із символікою Легіону Білого Орла, який поляки 1944 сформували на зразок «Waffen SS Polen», і під якою вірою і правдою служила Вермахту.
25.08.2025 19:01 Ответить
допомогу будуть отримувати ті хто працює в польші , наші військові воюють не в польші
25.08.2025 19:03 Ответить
Я не очень понимаю при чем здесь беженцы и Старлинки, но даже если так. А мы сами финансировать не можем? Я сомневаюсь что это десятки миллиардов. Нам дают кучу денег, куда они уходят? Этим летом только в Киеве закатали в асфальт и бордюры столько денег, что хватило бы и на старлинки и на партию нептунов если бы у нас их кто-то делал.
25.08.2025 19:04 Ответить
Щось згадалися часи, як поляки масово зачищали наші магазини. Скуповували все, до цвяха. І ніхто їх тут не бив, не ганяв...
25.08.2025 19:06 Ответить
V chjom probljema, jeslji Ukrainskim bezhencam nuzhen Starlink, pochemu za eto dolzhna platjitj Poljsha, a nje Ukraina?
25.08.2025 19:09 Ответить
Навроченний підписав не подумавши за наслідки для самого себе
25.08.2025 19:10 Ответить
Кацапська закладка спрацювала...
25.08.2025 19:16 Ответить
 
 