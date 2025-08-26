У Навроцкого отрицают, что Польша перестанет платить за Starlink для Украины

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам не приведет к отключению интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Богуцкий опроверг заявление министра цифровизации Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink, поскольку Польша якобы не сможет платить за услуги из-за вето Навроцкого.

"Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей", - написал Богуцкий.

Он отметил, что парламент "эффективно" проработает президентскую инициативу в сентябре, то есть до исчерпания предельного срока. Согласно действующему законодательству Польши, поддержка обеспечения связи Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.

У Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о "конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте". Богуцкий обвинил министра цифровизации страны, который назвал вето Навроцкого "подарком для Путина", в манипуляциях и дезинформации.

"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами", - возмутился руководитель Офиса президента Польши.