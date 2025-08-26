У Навроцкого отрицают, что Польша перестанет платить за Starlink для Украины
Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам не приведет к отключению интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Богуцкий опроверг заявление министра цифровизации Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink, поскольку Польша якобы не сможет платить за услуги из-за вето Навроцкого.
"Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей", - написал Богуцкий.
Он отметил, что парламент "эффективно" проработает президентскую инициативу в сентябре, то есть до исчерпания предельного срока. Согласно действующему законодательству Польши, поддержка обеспечения связи Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.
У Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о "конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте". Богуцкий обвинил министра цифровизации страны, который назвал вето Навроцкого "подарком для Путина", в манипуляциях и дезинформации.
"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами", - возмутился руководитель Офиса президента Польши.
Тваринка кацапська.
Херово коли маєтком будуть ходити справжні кацапи.
"Кароль Навроцький знайшов собі ворогів ― бандерівців. Тепер треба бути послідовним і йти до кінця. Тобто, до Москви. Там бандерівців точно нема. Самі садисти-чекісти. Найкращі друзі.
В моєму дитинстві був улюблений серіал «Чотири танкіста і собака» («Чверей панцерні і п'єс»)
Тоді я дивився його з одними акцентами, зараз згадую з іншими.
Серіал починається з того, що Янек живе в Сибіру. А як він там опинився?..
А як поляки опинялися на сахалінській каторзі? Це їх бандерівці туди прилаштували?
А цілі польські анклави в Сибіру, ще за царя, ― теж бандерівців робота?
А за польську ― чоботом по морді бандерівці били чи все ж таки метрополісти з Санкт-Пітербурга?
А польські повстання в російській імперії ― перше і друге ― точно були проти бандерівців? Бо в крові поляків топив Суворов. Той ще бандерівець…
А на Варшаву у 1920 році бандерівці йшли чи Сталін з Тухачевським?
Я давно кажу, що довбойобом жити легко і приємно: чим в голову на@еруть, тим і воно і думає.
Українське зерно на землю висипали? Тепер у Гданську вантажити нема чого. А в Констанці є. Саме час влаштувати бійку між польськими фермерами і докерами.
Була наївна мрія про балто-чорноморський союз. Але цю ідею схоже в Варшаві вже обісрали…
Не зачаровуйся ― не доведеться розчаровуватися."