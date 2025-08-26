РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9772 посетителя онлайн
Новости Старлинк Польша Украина
2 481 11

У Навроцкого отрицают, что Польша перестанет платить за Starlink для Украины

старлінк

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам не приведет к отключению интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Богуцкий опроверг заявление министра цифровизации Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink, поскольку Польша якобы не сможет платить за услуги из-за вето Навроцкого.

"Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей", - написал Богуцкий.

Он отметил, что парламент "эффективно" проработает президентскую инициативу в сентябре, то есть до исчерпания предельного срока. Согласно действующему законодательству Польши, поддержка обеспечения связи Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.

Читайте: Минцифры ведет консультации с Польшей по финансированию Starlink для Украины после вето Навроцкого

У Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о "конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте". Богуцкий обвинил министра цифровизации страны, который назвал вето Навроцкого "подарком для Путина", в манипуляциях и дезинформации.

"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами", - возмутился руководитель Офиса президента Польши.

Автор: 

Польша (8623) Starlink (125) Навроцкий Кароль (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Да везде такую схему используют. Сделать вброс и посмотреть на реакцию. Если всё тихо - значит прокатило, а если бучу поднимают - вы нас просто неправильно поняли
показать весь комментарий
26.08.2025 00:15 Ответить
+6
Полякам, як і кацапам, вірити не можна. Якщо ще попрацює, то добре, але треба крок за кроком шукати альтернативні стабільні джерела фінансування. Нового президента хвилюють тільки рейтинги - він спокійно вирішив їх підіймати, та заради цього загострити відносини з воюючею та виснаженою Україною. Друзі або поважні люди так не роблять.
показать весь комментарий
26.08.2025 00:57 Ответить
+2
https://www.facebook.com/v.doushko?__cft__[0]=AZXUXGWVQZWoDn0H71Y5nsUVFVveyQf7kqQqgEHK54gPvLMKR7lGG6bBhi6RtAmuumg4zjlYe2nKlvRpIRyAgNin4j-STO8IezyVAF__7zkpFP1KGjHBbVM9_axmQnT82HXtD-nWdXN0Sf8h96pnYIGCO4S5NXvqZM9zW9ribyQLCu43e6Wj1wIhZvD_YE4BcRA&__tn__=-]K-y-R Виктор Душко

"Кароль Навроцький знайшов собі ворогів ― бандерівців. Тепер треба бути послідовним і йти до кінця. Тобто, до Москви. Там бандерівців точно нема. Самі садисти-чекісти. Найкращі друзі.

В моєму дитинстві був улюблений серіал «Чотири танкіста і собака» («Чверей панцерні і п'єс»)

Тоді я дивився його з одними акцентами, зараз згадую з іншими.

Серіал починається з того, що Янек живе в Сибіру. А як він там опинився?..

А як поляки опинялися на сахалінській каторзі? Це їх бандерівці туди прилаштували?

А цілі польські анклави в Сибіру, ще за царя, ― теж бандерівців робота?

А за польську ― чоботом по морді бандерівці били чи все ж таки метрополісти з Санкт-Пітербурга?

А польські повстання в російській імперії ― перше і друге ― точно були проти бандерівців? Бо в крові поляків топив Суворов. Той ще бандерівець…

А на Варшаву у 1920 році бандерівці йшли чи Сталін з Тухачевським?

Я давно кажу, що довбойобом жити легко і приємно: чим в голову на@еруть, тим і воно і думає.

Українське зерно на землю висипали? Тепер у Гданську вантажити нема чого. А в Констанці є. Саме час влаштувати бійку між польськими фермерами і докерами.

Була наївна мрія про балто-чорноморський союз. Але цю ідею схоже в Варшаві вже обісрали…

Не зачаровуйся ― не доведеться розчаровуватися."
показать весь комментарий
26.08.2025 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да везде такую схему используют. Сделать вброс и посмотреть на реакцию. Если всё тихо - значит прокатило, а если бучу поднимают - вы нас просто неправильно поняли
показать весь комментарий
26.08.2025 00:15 Ответить
А за одне, всі хто хотів, зійшлися на г_мно...
показать весь комментарий
26.08.2025 09:10 Ответить
Певне за маєток свій засцьяв.
Тваринка кацапська.
Херово коли маєтком будуть ходити справжні кацапи.
показать весь комментарий
26.08.2025 00:28 Ответить
Полякам, як і кацапам, вірити не можна. Якщо ще попрацює, то добре, але треба крок за кроком шукати альтернативні стабільні джерела фінансування. Нового президента хвилюють тільки рейтинги - він спокійно вирішив їх підіймати, та заради цього загострити відносини з воюючею та виснаженою Україною. Друзі або поважні люди так не роблять.
показать весь комментарий
26.08.2025 00:57 Ответить
https://www.facebook.com/v.doushko?__cft__[0]=AZXUXGWVQZWoDn0H71Y5nsUVFVveyQf7kqQqgEHK54gPvLMKR7lGG6bBhi6RtAmuumg4zjlYe2nKlvRpIRyAgNin4j-STO8IezyVAF__7zkpFP1KGjHBbVM9_axmQnT82HXtD-nWdXN0Sf8h96pnYIGCO4S5NXvqZM9zW9ribyQLCu43e6Wj1wIhZvD_YE4BcRA&__tn__=-]K-y-R Виктор Душко

"Кароль Навроцький знайшов собі ворогів ― бандерівців. Тепер треба бути послідовним і йти до кінця. Тобто, до Москви. Там бандерівців точно нема. Самі садисти-чекісти. Найкращі друзі.

В моєму дитинстві був улюблений серіал «Чотири танкіста і собака» («Чверей панцерні і п'єс»)

Тоді я дивився його з одними акцентами, зараз згадую з іншими.

Серіал починається з того, що Янек живе в Сибіру. А як він там опинився?..

А як поляки опинялися на сахалінській каторзі? Це їх бандерівці туди прилаштували?

А цілі польські анклави в Сибіру, ще за царя, ― теж бандерівців робота?

А за польську ― чоботом по морді бандерівці били чи все ж таки метрополісти з Санкт-Пітербурга?

А польські повстання в російській імперії ― перше і друге ― точно були проти бандерівців? Бо в крові поляків топив Суворов. Той ще бандерівець…

А на Варшаву у 1920 році бандерівці йшли чи Сталін з Тухачевським?

Я давно кажу, що довбойобом жити легко і приємно: чим в голову на@еруть, тим і воно і думає.

Українське зерно на землю висипали? Тепер у Гданську вантажити нема чого. А в Констанці є. Саме час влаштувати бійку між польськими фермерами і докерами.

Була наївна мрія про балто-чорноморський союз. Але цю ідею схоже в Варшаві вже обісрали…

Не зачаровуйся ― не доведеться розчаровуватися."
показать весь комментарий
26.08.2025 09:29 Ответить
Ми чтерей панцери,Рудий і наш пєс ,так правильно.Дивився в оригіналі по польській телевізії.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:25 Ответить
Навроцький не проросійський, Навроцький націоналіст
показать весь комментарий
26.08.2025 09:42 Ответить
Ну та бо вам тулять іпсо, а ви ведетесь
показать весь комментарий
26.08.2025 09:45 Ответить
Такую Зраду испортили, вчера прямо праздник был у зрадофилов...
показать весь комментарий
26.08.2025 09:56 Ответить
Погодь ,цей наврот цький ще не одну свиню підсуне Україні,раз він антиукраїнської породи.Ляхи і кацапи це споконвічні вороги .
показать весь комментарий
26.08.2025 10:29 Ответить
а як же заяви лошка Елопа, що він БЕЗПЛАТНО дає і тарілки, і послуги старлінку Україні?...
показать весь комментарий
26.08.2025 10:14 Ответить
 
 