Рада міністрів працює над рішенням, яке врегулює питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі, - речник уряду Шлапака про вето Навроцького

Польський уряд готує рішення, яке регулюватиме питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі.

Про це заявив речник уряду Адам Шлапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.

За словами Шлапаки, до наступного засідання Сейму, тобто до 8 вересня, "уряд підготує черговий законопроєкт, який регулюватиме всі ці питання".

Він зазначив, що "подальші пропозиції щодо рішень захистять нас від хаосу, який може спричинити вето президента".

"Рада міністрів працює над рішенням, яке врегулює питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі", – сказав речник.

Зміна до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною передбачала продовження тимчасового захисту, наданого українцям, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року. Зміна є результатом рішення Ради ЄС від 25 червня 2024 року.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.