Совет министров работает над решением, которое урегулирует вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше, - спикер правительства Шлапака о вето Навроцкого
Польское правительство готовит решение, которое будет регулировать вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше.
Об этом заявил представитель правительства Адам Шлапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFM24.
По словам Шлапаки, до следующего заседания Сейма, то есть до 8 сентября, "правительство подготовит очередной законопроект, который будет регулировать все эти вопросы".
Он отметил, что "дальнейшие предложения по решениям защитят нас от хаоса, который может вызвать вето президента".
"Совет министров работает над решением, которое урегулирует вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше", - сказал спикер.
Изменение в Закон о помощи гражданам Украины в связи с войной предусматривало продление временной защиты, предоставленной украинцам, бежавшим от войны, до 4 марта 2026 года. Изменение является результатом решения Совета ЕС от 25 июня 2024 года.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль