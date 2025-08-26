Еврокомиссия о намерениях уменьшить выплаты беженцам из Украины: Государства должны обеспечить социальную и медицинскую помощь

Государства-члены ЕС обязаны предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, необходимую медицинскую помощь и средства к существованию.

сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

В то же время уровень социальных и семейных выплат, а также медицинского обеспечения определяет каждая страна отдельно.

По его словам, директива ЕС по временной защите обязывает государства-члены оказывать помощь украинцам, если у них недостаточно собственных ресурсов. Однако она не устанавливает конкретных сумм или минимального порога социальной помощи - это решение остается на усмотрение каждой страны.

Ламмерт также отметил, что в июле государства-члены приняли продление временной защиты до 2027 года, подтвердив свою приверженность поддержке Украины.

