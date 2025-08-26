РУС
Еврокомиссия о намерениях уменьшить выплаты беженцам из Украины: Государства должны обеспечить социальную и медицинскую помощь

Государства-члены ЕС обязаны предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, необходимую медицинскую помощь и средства к существованию.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

В то же время уровень социальных и семейных выплат, а также медицинского обеспечения определяет каждая страна отдельно.

По его словам, директива ЕС по временной защите обязывает государства-члены оказывать помощь украинцам, если у них недостаточно собственных ресурсов. Однако она не устанавливает конкретных сумм или минимального порога социальной помощи - это решение остается на усмотрение каждой страны.

Ламмерт также отметил, что в июле государства-члены приняли продление временной защиты до 2027 года, подтвердив свою приверженность поддержке Украины.

Про чоловіків біженьців здатних захищати Україну, я промовчу, це на їх совісті. А от жінкам з дітьми, вважаю допомога та підтримка є доцільною. Бо багато зних втратили все, чоловіків, родичів, житло, свої міста, села, та селища у багатьох зруйновані вщент. Достойної підтримки від влади в державі немає, та і українці не гірші, від біженців з Африки та Азії! Імхо!
26.08.2025 15:49 Ответить
тільки жінкам з малими дітьми !

хлопів женіть назад в Україну - служити або працювати !

26.08.2025 16:05 Ответить
 
 