Єврокомісія про наміри зменшити виплати біженцям з України: Держави мають забезпечити соціальну та медичну допомогу

єврокомісія

Держави-члени ЄС зобов’язані надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, необхідну медичну допомогу та засоби для існування.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Водночас рівень соціальних та сімейних виплат, а також медичного забезпечення визначає кожна країна окремо.

За його словами, директива ЄС з тимчасового захисту зобов’язує держави-члени надавати допомогу українцям, якщо у них недостатньо власних ресурсів. Проте вона не встановлює конкретних сум чи мінімального порогу соціальної допомоги - це рішення залишається на розсуд кожної країни.

Ламмерт також зазначив, що у липні держави-члени ухвалили продовження тимчасового захисту до 2027 року, підтвердивши свою відданість підтримці України.

Про чоловіків біженьців здатних захищати Україну, я промовчу, це на їх совісті. А от жінкам з дітьми, вважаю допомога та підтримка є доцільною. Бо багато зних втратили все, чоловіків, родичів, житло, свої міста, села, та селища у багатьох зруйновані вщент. Достойної підтримки від влади в державі немає, та і українці не гірші, від біженців з Африки та Азії! Імхо!
26.08.2025 15:49 Відповісти
тільки жінкам з малими дітьми !

хлопів женіть назад в Україну - служити або працювати !

.
26.08.2025 16:05 Відповісти
 
 