Єврокомісія про наміри зменшити виплати біженцям з України: Держави мають забезпечити соціальну та медичну допомогу

Держави-члени ЄС зобов’язані надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, необхідну медичну допомогу та засоби для існування.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Водночас рівень соціальних та сімейних виплат, а також медичного забезпечення визначає кожна країна окремо.

За його словами, директива ЄС з тимчасового захисту зобов’язує держави-члени надавати допомогу українцям, якщо у них недостатньо власних ресурсів. Проте вона не встановлює конкретних сум чи мінімального порогу соціальної допомоги - це рішення залишається на розсуд кожної країни.

Ламмерт також зазначив, що у липні держави-члени ухвалили продовження тимчасового захисту до 2027 року, підтвердивши свою відданість підтримці України.

