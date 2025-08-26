Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - Косіняк-Камиш
Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доки Україна не визнає події на Волині в 1943-44 роках і геноцид поляків, вона не матиме "жодних шансів" на вступ до ЄС.
Про це він сказав на пресконференції, цитує PAP, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, його партія — Польська селянська партія (PSL) — підтримує введення кримінальної відповідальності за пропаганду "бандерівської символіки". Однак, каже політик, такі рішення не можуть стати частиною російської пропагандистської лінії.
Косіняк-Камиш зазначив, що він критично ставиться до багатьох дій деяких молодих українців, які "їздять по Польщі на найновіших автомобілях і не беруть участі в захисті своєї батьківщини".
"Я говорив це багато разів – якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського Союзу. Я висловлював дуже чітку і рішучу опозицію у випадках, коли будь-яким чином топталося добре ім'я Польщі, або робилися спроби прославляти Бандеру. Я говорив про це дуже чітко і виразно. Але відмова у підтримці воюючої України суперечить інтересам безпеки польської держави. Допомагати Україні, яка воює, – це також будувати безпечну Польщу", - наголосив віцепрем'єр.
Відповідаючи на запитання про свою оцінку ініціативи польського президента Кароля Навроцького щодо прирівняння бандерівської символіки до нацистської, Косіняк-Камиш сказав, що "в умовах повномасштабної війни завжди слід бути обережним, адже нині російська пропаганда намагається переконати, що в Україні при владі фашисти".
"Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву, геноцид на Волині – один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна повинна відповісти за це, повинні бути пам'ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо", - зауважив Косіняк-Камиш.
Але, наголосив міністр нацоборони Польщі, у момент, коли "росіяни говорять про фашистів в Україні", не можна "підігравати цій риториці".
Він додав, що знає, як слід дбати про історичну пам’ять і з чим потрібно боротися –– і робить це.
"Це можна робити так, як робимо ми, як це роблю я, або ж грати лише на емоціях і не досягати мети", - додав він.
Я ще багато років тому казала , що вступ до ЄС та НАТО нам першими заблокують ляхи.
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX століття було пов'язане з національною ситуацією у Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція 1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року призвів до входження до складу Польщі західних земель України, зокрема Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Західної Волині та Західного Полісся. Ці території, які були етнічно українськими землями (перепис Польші в 1921 року - на Волині проживало 1 437 907 мешканців, з них Українці - 983 596 (68,4 %) та поляки - 240 922 (16,8 %)), залишилися під владою Польщі, всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності. Нова Польська держава, надто за часів правління Юзефа Пілсудського, набрала форми авторитаризму. Польський уряд розглядав Галичину та Волинь як давні польські землі, тож намагався збільшити тут свій вплив. Для цього відбувалася колонізація (осадництво - переселення поляків на Волинь на землі, що були відібрані в місцевих українців, дискримінаційний розподіл сільськогосподарської землі на користь польських осадників), пацифікація (репресії проти соціально активного українського населення), обмеження українців у правах на освіту та радикальна її полонізація, руйнування українських храмів (особливо на Холмщині). Теж саме робив сталінський режим на сході України. Польський режим Пілсудського створив концентраційний табір Береза-Картузька та Білі Сарни для політичних опонентів. Це спричинило радикалізацію польсько-українських відносин, і зокрема знайшло відповідь у діяльності ОУН у 1930-х. Кульмінацією стало вбивство українськими націоналістами міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького в 1934 році. Революційний трибунал ОУН ухвалив рішення про замах на Броніслава Перацького як одного з головних винуватців репресивних заходів польської окупаційної влади в Східній Галичині щодо української громади. ОУН змогла набути чимало прихильників на окупованій Польщею Західній Україні через антиукраїнську шовіністичну політику польської влади. Історик Ігор Ільюшин знайшов у польських архівах документ про існування урядових планів, метою яких було звільнення «південно-східних кресів» (Волині та Галичини) Польщі від української присутності. Також він знайшов у польських архівах документ щодо плану виселення, а можливо, навіть і часткового фізичного знищення українців на західноукраїнських землях. Поляки допомагали Угорщині окупувати Карпатську Україну в березні 1939, відправивши в Закарпаття через свій південний кордон диверсійні загони. Бійців «Карпатської Січі» (збройне формування, що захищало край), особливо уродженців Галичини, що потрапили в полон полякам, часто розстрілювали на місці без суду і слідстває. Крах Польщі у вересні 1939 року тимчасово відсунув польське питання в політиці ОУН на другий план. Єдиною перешкодою на шляху до створення незалежної української держави був СРСР, тому поляки з «окупантів» перетворилися на «ворожу» нацменшину. На початку Другої світової війни розбиті блукаючі частини Війська польського та Корпусу охорони пограниччя (КОП) спорадично нападали на нелояльні до польської влади українські села.
Як кістка в горлі у поляків та волинська трагедія, а про свої злочини проти Українців - МОВЧАТЬ.. Де вибачення поляків за репресії, за вбивства Українців на окупованих нею українських землях? Обіженки рашці не висувають претензій за захоплення разом з фашистською Німмеччиною Польші в 1939 році, за збиття урядового літака з Качинським...
Це як рашка носиться з *вялікою пабєдою* над нацизмом, а ці носяться зі своєю *трагедією*