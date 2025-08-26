УКР
Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доки Україна не визнає події на Волині в 1943-44 роках і геноцид поляків, вона не матиме "жодних шансів" на вступ до ЄС.

Про це він сказав на пресконференції, цитує PAP, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, його партія — Польська селянська партія (PSL) — підтримує введення кримінальної відповідальності за пропаганду "бандерівської символіки". Однак, каже політик, такі рішення не можуть стати частиною російської пропагандистської лінії.

Косіняк-Камиш зазначив, що він критично ставиться до багатьох дій деяких молодих українців, які "їздять по Польщі на найновіших автомобілях і не беруть участі в захисті своєї батьківщини".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі. ФОТО

"Я говорив це багато разів – якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського Союзу. Я висловлював дуже чітку і рішучу опозицію у випадках, коли будь-яким чином топталося добре ім'я Польщі, або робилися спроби прославляти Бандеру. Я говорив про це дуже чітко і виразно. Але відмова у підтримці воюючої України суперечить інтересам безпеки польської держави. Допомагати Україні, яка воює, – це також будувати безпечну Польщу", - наголосив віцепрем'єр.

Відповідаючи на запитання про свою оцінку ініціативи польського президента Кароля Навроцького щодо прирівняння бандерівської символіки до нацистської, Косіняк-Камиш сказав, що "в умовах повномасштабної війни завжди слід бути обережним, адже нині російська пропаганда намагається переконати, що в Україні при владі фашисти".

"Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву, геноцид на Волині – один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна повинна відповісти за це, повинні бути пам'ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо", - зауважив Косіняк-Камиш.

Читайте також: Пам’ятник жертвам Волинської трагедії пошкодили у Польщі: вандали написали "Слава УПА". ФОТО

Але, наголосив міністр нацоборони Польщі, у момент, коли "росіяни говорять про фашистів в Україні", не можна "підігравати цій риториці".

Він додав, що знає, як слід дбати про історичну пам’ять і з чим потрібно боротися –– і робить це.

"Це можна робити так, як робимо ми, як це роблю я, або ж грати лише на емоціях і не досягати мети", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається розсварити Україну та Польщу, - Туск

Польща (8770) членство в ЄС (1358) Волинська трагедія (147) Косіняк-Камиш Владислав (56)
Топ коментарі
+28
Ось скажить мені, ЧОМУ ******* Україна повинна визнавати свою ефемерну причетність до межетніческого конфлікту громадян Польши на її тоді території?
26.08.2025 18:17 Відповісти
26.08.2025 18:17 Відповісти
+23
Націоналісти Польщі повинні накласти табу на націнально-історичні пертензії з Україною-вОНА СТІКАЄ КРОВ"Ю СЬОГОДНІ, а Польща хоче завтра? ІДІОТИ!!! шукайте кремлівську гебенію серед своїх лідерів .
26.08.2025 18:17 Відповісти
26.08.2025 18:17 Відповісти
+19
Польша вже здулась. На довго її не вистачило. Україна реально оточена п*дарасами з усіх сторін які готові в першу чергу кацапам відсмоктати ніж допомогти сусіду в боротьбі
26.08.2025 18:20 Відповісти
26.08.2025 18:20 Відповісти
А чому до німців немає претензій? Те що робила фашистка Німеччина це не геноцид? Чому у Польщі пам'ятники Пілсудському - це вшанування героя, а пам'ятники Бандері в Україні - це геноцид? Ось і вся сутність поляків.
показати весь коментар
26.08.2025 19:04 Відповісти
У Німцях вони працюють, і такі самі понаїхавші. Там нє. Там питань нема
показати весь коментар
26.08.2025 19:07 Відповісти
На жаль рагулі кругом прийшли до влади. Бо такі настрої у людей: їм здається, шо у їхній біді винний бізнесмен, айтішнік, «понаїхавший», хоча самі не хочуть нічого з цим роюити (інфантіли, томущо). Тому всякі ліві-праві повилазили
показати весь коментар
26.08.2025 19:06 Відповісти
Політик лізе в історію,грязними руками
показати весь коментар
26.08.2025 19:08 Відповісти
Та почекай, ще повстрамляйте "палки у колеса" Україні то прийдуть "асвабадітєлі" рашиськи тоді взнаєте "по чому фунт лиха" та буде пізно кусати лікті..... у 2022 седіли тихенько такі "грамотії" а зараз "посмілійшали".
показати весь коментар
26.08.2025 19:15 Відповісти
Слідуючою буде Польща і країни Балтики вони це зрозуміють коли буде запізно.А в рядах орків будуть поневолені українці.Гординя зробить свою справу😔
показати весь коментар
26.08.2025 19:19 Відповісти
шановна громадо ...не клюйте на провокації , ОПа буде рада показати світу шо вони шобла 🤡 ,керує правильно українскими суспільством , бо ми історично недалекоглядні ...Опі треба вас відволікати ...******* історія це маніпуляції суспідьством , проїзжайте ...навіть як шо самі полякі провокують ...це гебня ...
показати весь коментар
26.08.2025 19:27 Відповісти
РОСІЯНЕ конкретно фінансують цю тему. Спецслужби Польщі мали би поцікавиться
показати весь коментар
26.08.2025 19:27 Відповісти
жах!!! я думала тверезі українці повинні вимагати ВИЩОГО ШТИБУ ДИПЛОМАТІВ до ЄС та разом до ВАРШАВИ !!! Я думала тверезі українці єдині проти єрмакомародерату - бо якщо така вимога від сусіда - то саме дипломатія ПРосрала (чи виконала роботу Кремля?) ЖАХ й СТИДОБА!
показати весь коментар
26.08.2025 19:28 Відповісти
Нужно пропускать дроны, летящие над Украиной в сторону Польши - может тогда одумаются.
показати весь коментар
26.08.2025 19:29 Відповісти
Може ти ще с свинособаками коаліцію організуєш проти поляків?
показати весь коментар
26.08.2025 19:34 Відповісти
Польські курви у своєму репертуарі. Вони завжди такі були: пихаті, гонорові, підступні курви, ми, українці , вже навіть не дивуємося.
Я ще багато років тому казала , що вступ до ЄС та НАТО нам першими заблокують ляхи.
показати весь коментар
26.08.2025 19:30 Відповісти
Собака гавкає,а караван іде!!! На сьогодні Україна і українці повинні мовчки кивати і робити розумне обличчя приблизно таке,як Порох на Мінських угодах,а вступати на цьому етапі в якісь суперечки--це на користь тільки рашці!! І не потрібно забувати,яку НЕОЦІННУ допомогу надала нам Польща на першому етапі-це для нас українців важливо,а закінчиться це страхіття,тоді на місце і поставимо всіляких Орбанів,Фіців,Косіняків і іншу наволоч,а на сьогодні нам тільки ще і поляків не хватало на голову і так волосся вже майже немає! На сьогодні,хай нам Бог допоможе вистояти і наші славні ВОЇНИ і тому ворог нашого ворого--найкращий наш партнер!!
показати весь коментар
26.08.2025 19:30 Відповісти
подивіться хто лайкає цю гавкітню розігріту кремлем ...
показати весь коментар
26.08.2025 19:33 Відповісти
А що передувало Волинській трагедії, про злочини влади Польші проти Українців на окупованній поляками українській землі, поляки воліють навіть не згадувати:
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX століття було пов'язане з національною ситуацією у Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція 1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року призвів до входження до складу Польщі західних земель України, зокрема Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Західної Волині та Західного Полісся. Ці території, які були етнічно українськими землями (перепис Польші в 1921 року - на Волині проживало 1 437 907 мешканців, з них Українці - 983 596 (68,4 %) та поляки - 240 922 (16,8 %)), залишилися під владою Польщі, всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності. Нова Польська держава, надто за часів правління Юзефа Пілсудського, набрала форми авторитаризму. Польський уряд розглядав Галичину та Волинь як давні польські землі, тож намагався збільшити тут свій вплив. Для цього відбувалася колонізація (осадництво - переселення поляків на Волинь на землі, що були відібрані в місцевих українців, дискримінаційний розподіл сільськогосподарської землі на користь польських осадників), пацифікація (репресії проти соціально активного українського населення), обмеження українців у правах на освіту та радикальна її полонізація, руйнування українських храмів (особливо на Холмщині). Теж саме робив сталінський режим на сході України. Польський режим Пілсудського створив концентраційний табір Береза-Картузька та Білі Сарни для політичних опонентів. Це спричинило радикалізацію польсько-українських відносин, і зокрема знайшло відповідь у діяльності ОУН у 1930-х. Кульмінацією стало вбивство українськими націоналістами міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького в 1934 році. Революційний трибунал ОУН ухвалив рішення про замах на Броніслава Перацького як одного з головних винуватців репресивних заходів польської окупаційної влади в Східній Галичині щодо української громади. ОУН змогла набути чимало прихильників на окупованій Польщею Західній Україні через антиукраїнську шовіністичну політику польської влади. Історик Ігор Ільюшин знайшов у польських архівах документ про існування урядових планів, метою яких було звільнення «південно-східних кресів» (Волині та Галичини) Польщі від української присутності. Також він знайшов у польських архівах документ щодо плану виселення, а можливо, навіть і часткового фізичного знищення українців на західноукраїнських землях. Поляки допомагали Угорщині окупувати Карпатську Україну в березні 1939, відправивши в Закарпаття через свій південний кордон диверсійні загони. Бійців «Карпатської Січі» (збройне формування, що захищало край), особливо уродженців Галичини, що потрапили в полон полякам, часто розстрілювали на місці без суду і слідстває. Крах Польщі у вересні 1939 року тимчасово відсунув польське питання в політиці ОУН на другий план. Єдиною перешкодою на шляху до створення незалежної української держави був СРСР, тому поляки з «окупантів» перетворилися на «ворожу» нацменшину. На початку Другої світової війни розбиті блукаючі частини Війська польського та Корпусу охорони пограниччя (КОП) спорадично нападали на нелояльні до польської влади українські села.
Як кістка в горлі у поляків та волинська трагедія, а про свої злочини проти Українців - МОВЧАТЬ.. Де вибачення поляків за репресії, за вбивства Українців на окупованих нею українських землях? Обіженки рашці не висувають претензій за захоплення разом з фашистською Німмеччиною Польші в 1939 році, за збиття урядового літака з Качинським...
Це як рашка носиться з *вялікою пабєдою* над нацизмом, а ці носяться зі своєю *трагедією*
показати весь коментар
26.08.2025 19:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 