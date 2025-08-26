Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доки Україна не визнає події на Волині в 1943-44 роках і геноцид поляків, вона не матиме "жодних шансів" на вступ до ЄС.

Про це він сказав на пресконференції, цитує PAP, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, його партія — Польська селянська партія (PSL) — підтримує введення кримінальної відповідальності за пропаганду "бандерівської символіки". Однак, каже політик, такі рішення не можуть стати частиною російської пропагандистської лінії.

Косіняк-Камиш зазначив, що він критично ставиться до багатьох дій деяких молодих українців, які "їздять по Польщі на найновіших автомобілях і не беруть участі в захисті своєї батьківщини".

"Я говорив це багато разів – якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського Союзу. Я висловлював дуже чітку і рішучу опозицію у випадках, коли будь-яким чином топталося добре ім'я Польщі, або робилися спроби прославляти Бандеру. Я говорив про це дуже чітко і виразно. Але відмова у підтримці воюючої України суперечить інтересам безпеки польської держави. Допомагати Україні, яка воює, – це також будувати безпечну Польщу", - наголосив віцепрем'єр.

Відповідаючи на запитання про свою оцінку ініціативи польського президента Кароля Навроцького щодо прирівняння бандерівської символіки до нацистської, Косіняк-Камиш сказав, що "в умовах повномасштабної війни завжди слід бути обережним, адже нині російська пропаганда намагається переконати, що в Україні при владі фашисти".

"Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву, геноцид на Волині – один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна повинна відповісти за це, повинні бути пам'ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо", - зауважив Косіняк-Камиш.

Але, наголосив міністр нацоборони Польщі, у момент, коли "росіяни говорять про фашистів в Україні", не можна "підігравати цій риториці".

Він додав, що знає, як слід дбати про історичну пам’ять і з чим потрібно боротися –– і робить це.

"Це можна робити так, як робимо ми, як це роблю я, або ж грати лише на емоціях і не досягати мети", - додав він.

