Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пока Украина не признает события на Волыни в 1943-44 годах и геноцид поляков, она не будет иметь "никаких шансов" на вступление в ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует PAP, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, его партия - Польская крестьянская партия (PSL) - поддерживает введение уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской символики". Однако, говорит политик, такие решения не могут стать частью российской пропагандистской линии.

Косиняк-Камыш отметил, что он критически относится ко многим действиям некоторых молодых украинцев, которые "ездят по Польше на новейших автомобилях и не участвуют в защите своей родины".

"Я говорил это много раз - если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или чествования памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз. Я выражал очень четкую и решительную оппозицию в случаях, когда каким-либо образом топталось доброе имя Польши, или делались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень четко и определенно. Но отказ в поддержке воюющей Украины противоречит интересам безопасности польского государства. Помогать Украине, которая воюет, - это также строить безопасную Польшу", - подчеркнул вице-премьер.

Отвечая на вопрос о своей оценке инициативы польского президента Кароля Навроцкого относительно приравнивания бандеровской символики к нацистской, Косиняк-Камыш сказал, что "в условиях полномасштабной войны всегда следует быть осторожным, ведь сейчас российская пропаганда пытается убедить, что в Украине у власти фашисты".

"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению, геноцид на Волыни - один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим", - отметил Косиняк-Камыш.

Но, подчеркнул министр нацобороны Польши, в момент, когда "россияне говорят о фашистах в Украине", нельзя "подыгрывать этой риторике".

Он добавил, что знает, как следует заботиться об исторической памяти и с чем нужно бороться -- и делает это.

"Это можно делать так, как делаем мы, как это делаю я, или же играть только на эмоциях и не достигать цели", - добавил он.

