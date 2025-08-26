РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10714 посетителей онлайн
Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
8 164 180

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пока Украина не признает события на Волыни в 1943-44 годах и геноцид поляков, она не будет иметь "никаких шансов" на вступление в ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует PAP, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, его партия - Польская крестьянская партия (PSL) - поддерживает введение уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской символики". Однако, говорит политик, такие решения не могут стать частью российской пропагандистской линии.

Косиняк-Камыш отметил, что он критически относится ко многим действиям некоторых молодых украинцев, которые "ездят по Польше на новейших автомобилях и не участвуют в защите своей родины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны сегодня ночью. ФОТО

"Я говорил это много раз - если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или чествования памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз. Я выражал очень четкую и решительную оппозицию в случаях, когда каким-либо образом топталось доброе имя Польши, или делались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень четко и определенно. Но отказ в поддержке воюющей Украины противоречит интересам безопасности польского государства. Помогать Украине, которая воюет, - это также строить безопасную Польшу", - подчеркнул вице-премьер.

Отвечая на вопрос о своей оценке инициативы польского президента Кароля Навроцкого относительно приравнивания бандеровской символики к нацистской, Косиняк-Камыш сказал, что "в условиях полномасштабной войны всегда следует быть осторожным, ведь сейчас российская пропаганда пытается убедить, что в Украине у власти фашисты".

"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению, геноцид на Волыни - один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим", - отметил Косиняк-Камыш.

Читайте также: Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО

Но, подчеркнул министр нацобороны Польши, в момент, когда "россияне говорят о фашистах в Украине", нельзя "подыгрывать этой риторике".

Он добавил, что знает, как следует заботиться об исторической памяти и с чем нужно бороться -- и делает это.

"Это можно делать так, как делаем мы, как это делаю я, или же играть только на эмоциях и не достигать цели", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается рассорить Украину и Польшу, - Туск

Польша (8628) членство в ЕС (1121) Волынская трагедия (216) Косиняк-Камыш Владислав (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Ось скажить мені, ЧОМУ ******* Україна повинна визнавати свою ефемерну причетність до межетніческого конфлікту громадян Польши на її тоді території?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:17 Ответить
+29
Націоналісти Польщі повинні накласти табу на націнально-історичні пертензії з Україною-вОНА СТІКАЄ КРОВ"Ю СЬОГОДНІ, а Польща хоче завтра? ІДІОТИ!!! шукайте кремлівську гебенію серед своїх лідерів .
показать весь комментарий
26.08.2025 18:17 Ответить
+27
Світом рулять 3,14дораси
показать весь комментарий
26.08.2025 18:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Перш ніж диктувати якісь вимоги, по праву сильного, хай знайдуть сміливість збивати шахеди. Підуть ляхи лісом зі своїми хотєлками і вологими мріями. Було б не погано потролити придурків з Польщі і прийняти закон про кримінальну відповідальність за заперечення пацифікації, про відповідальність за невизнання злочинів армії Крайова, і таке інше. Наша держава має викотити дзеркальні вимоги ляхам, нехай ставлять пам'ятники в Перемишлі, Холмі, тощо і нехай визнають злочинцем Пілсудського і т. д.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:43 Ответить
Пшеки,зараз війна,і якби не Україна,москальський чобіт вже топтав би їхню землю.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:45 Ответить
Тільки на взаємній основі.Ми теж маємо вимагать визнання геноциду українців.За Сагринь,Павлокому,акцію Вісла,концтабір Явожно,Березу Картузьську і т.д.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:47 Ответить
а ці гандони збираються визнавати злочини армії крайова пілсуцького ?
чи коли вбивали та виселяли українців з території польші то все ок.
вже наче все узгодили за Юща, але ніт цим ********* свербить "валинская резня" та Бандера.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:47 Ответить
Так і лізе гниле нутро з пшеків. Так і лізе.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:49 Ответить
для початку "уламки шахедів" збиріте, додіки - потім поговоримо.
ніхто вас питати не буде
показать весь комментарий
26.08.2025 18:50 Ответить
А що у відповідь сказали наші міністри, чи засунули язики до сраки ?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:52 Ответить
ВОЛИНЬ: ЗЕМЛЯ БЕЗ СПОКОЮ...

«Бандеровцы резали поляков!» - кричить черговий коментатор в TikTok, Twitter - X чи ще десь.

А теперь сядь, видихни. І слухай, що було до того, як хтось когось почав різати.

Бо коли обрізаєш історію до одного 1943 року - ти не аналізуєш, ти працюєш на кремль.

ХТО ЖИВ НА ВОЛИНІ?

Волинь - це серце української землі.

Полісся, між Бугом і Случчю.

Там не було ні королівських замків, ні шляхетських маєтків. Там були хати.

Селяни. Русини. Малороси.

Українці.

Які жили на своїй землі з діда-прадіда.

Але з 1921 року Волинь - це вже Польща.

Не тому, що так історично, а тому, що Польща виграла радянсько-польську війну - і совєти подарували їй Західну Україну.

Для розуміння

За польським переписом 1931 року, у Волинському воєводстві українці становили понад 68% населення, поляки - близько 17%, євреї - майже 10%, німці - 2%, чехи - 1,5%, інші (татари, вірмени, росіяни тощо) - 1,6%

Але саме поляки контролювали адміністрацію, поліцію, суди, освіту і землю.

ПОЛЬСЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ: 1921-1939

Польща не просто отримала Волинь.

Вона почала її перетворювати на свою.

Системно і з презирством.

1. Полонізація освіти

- Українські школи закривали.

- Викладання українською - заборонено.

- У деяких селах діти вчилися польською мовою, якої навіть не розуміли.

2. Церковна війна

- Православні церкви нищили або передавали під католицькі костели.

- Українських священників звільняли, переслідували.

- У 1937 році польська влада вибухівкою знищила православний собор у селі Теремне під Луцьком, прямо перед очима селян.

Людей не підпускали.

Це був символічний акт: ваша віра - нічого не варта.

- У 1938 році тільки на Холмщині й Підляшші зруйнували понад 100 православних храмів.

3. Земельна політика

- На Волинь переселяли осадників - польських ветеранів.

- Їм давали землю українських селян.

- Вони були озброєні, агресивні, зневажали місцеве населення.

- Варшава вважала Волинь "кресами всходніми" - диким Сходом, який треба "окультурити".

Українців бачили як "нижчий елемент", який має або стати поляком, або зникнути.

4. Криміналізація українства

- Організація української молоді - заборонена.

- За український прапор - тюрма.

- За спробу створити українську школу - тюрма.

- За українське слово в газеті - конфіскація.

- За українську книжку - обшук.

А ДІТИ РОСТУТЬ...

І от уяви село, 1922 рік.

Ти бачиш, як поляки вивозять вчителя з вашої школи.

Як ваш храм перетворюють на католицький.

Як батька арештовують за «сепаратизм».

Як він пропадає після допиту у Луцьку - і більше не повертається.

Далі ти підліток у 30-х.

У тебе нема книжок.

У тебе нема вибору.

Ти чуєш тільки одне - що твоя мова, твоя церква, твоя земля - "неіснуючі".

Далі німці - окупанти.

Совєти - кати.

Поляки - ті, хто ще нещодавно з тебе знущався.

І тоді ти йдеш у ліс.

Бо правди нема ніде.

І лиш в УПА є твої - молоді, як ти, з тими ж ранами і тою ж ненавистю.

ВОЛИНСЬКА РІЗАНИНА - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПОЧАТОК!

Так, у 1943 році УПА провела етнічні зачистки польських сіл.

Так, це була трагедія.

Але чи ви думаєте, польські збройні формування типу - Армія Крайова і батальйони самооборони - ангели в білому?

Вони вдавалися до крайній жорстокості.

Палили українські села разом із мешканцями, а людей вішали за «підтримку УПА».

Тому волинська різанина - це був вибух, який готували самі поляки, будуючи свою імперію на українській землі.

Поляки не були безвинними ангелами.

Вони роками витравлювали українське з українців.

І рано чи пізно ця вибухівка, яку самі й заложили, мала вибухнути.

Так працює колоніалізм:

Спочатку ти нав'язуєш свою мову.

Потім - релігію.

Потім - зброю.

А потім дивуєшся, що тебе палять у твоєму ж будинку.

СЬОГОДНІ: ХТО ГРАЄ НА КРОВІ?

росія.

москва сьогодні тішиться, коли українець і поляк згадують Волинь не як спільну рану, а як привід для ворожнечі.

Їм треба, щоб ми билися між собою.

Щоб історію писали кремлівські методички, а не факти.

ІСТИНА ПРОСТА:

- Волинь - українська.

- Польща була там колонізатором.

- Різанина - це не злочин УПА , це наслідок десятиліть приниження.

Історія - це не TikTok.

Вона не поміщається в 30 секунд.

Але якщо її не знати - то дуже легко стати мішенню для чужої правди.

І дуже важко зрозуміти свою.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:57 Ответить
Аплодую стоячи
показать весь комментарий
26.08.2025 19:12 Ответить
Коли ходила - їздила на західну.

Божечки, скільки я вислухувала від угорців про свою криву українську. Ці курвські дупи навіть отримуючи гроші за таксі мене матюкали.

Тоді я вивчила угорські матюки..
показать весь комментарий
26.08.2025 19:14 Ответить
Можу добавити, що існувала також заборона на працю для українців, як говорив один старий волинянин: "... за Польщі українців не брали навіть на шоссе камінь бити".
показать весь комментарий
26.08.2025 20:33 Ответить
Винятковий уйобок.
Ота *****, яка ллеться з його чорного рота, шкодить інтересам польської держави не менше, аніж України!
Це пряма робота на користь повістки і пропаганди кацапідарів.

Українці щодня ховають загиблих у війні.
Натомість окремі польські довбойоби, замість допомагати і співчувати українцям, вважають за найважливішу справу не збивати підарські шахеди на підльоті до Варшави, а копатися на чужій землі в кістках 80-річної давнини.

Тупі ***** тварюки.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:02 Ответить
А чому до німців немає претензій? Те що робила фашистка Німеччина це не геноцид? Чому у Польщі пам'ятники Пілсудському - це вшанування героя, а пам'ятники Бандері в Україні - це геноцид? Ось і вся сутність поляків.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:04 Ответить
У Німцях вони працюють, і такі самі понаїхавші. Там нє. Там питань нема
показать весь комментарий
26.08.2025 19:07 Ответить
Цей тип покруч. Коли він балотувався в президенти то говорив діаметрально протилежні речі 15.06.2020 року. https://nasze-slowo.pl/vladyslav-kosinyak-kamysh-wladyslaw-kosiniak-kamysz/

Він продажна курва. Однозначно. Поляки це відчували нутром і тому ця гніда набрала 2,39% голосів. А тепер він віце-премєр який дуже хоче стати ****** своєї країни.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:48 Ответить
На жаль рагулі кругом прийшли до влади. Бо такі настрої у людей: їм здається, шо у їхній біді винний бізнесмен, айтішнік, «понаїхавший», хоча самі не хочуть нічого з цим роюити (інфантіли, томущо). Тому всякі ліві-праві повилазили
показать весь комментарий
26.08.2025 19:06 Ответить
Політик лізе в історію,грязними руками
показать весь комментарий
26.08.2025 19:08 Ответить
Та почекай, ще повстрамляйте "палки у колеса" Україні то прийдуть "асвабадітєлі" рашиськи тоді взнаєте "по чому фунт лиха" та буде пізно кусати лікті..... у 2022 седіли тихенько такі "грамотії" а зараз "посмілійшали".
показать весь комментарий
26.08.2025 19:15 Ответить
Слідуючою буде Польща і країни Балтики вони це зрозуміють коли буде запізно.А в рядах орків будуть поневолені українці.Гординя зробить свою справу😔
показать весь комментарий
26.08.2025 19:19 Ответить
Та не буде нічого слідуючого. Орки другий рік не можуть взяти руїни нещасного села Часів Яр. Умовляють Трампа щоб примусив Україну його їм віддати. Яка, нахрін, Польща? Досить вже маячню верзти.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:06 Ответить
Твоєї заслуги в тому НЕМА.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:54 Ответить
Якщо років через 200...

Поки наші боронять, а ми донатимо...Порох з Кличком допомогають - х@р росісяни нас здолають..
показать весь комментарий
26.08.2025 20:56 Ответить
шановна громадо ...не клюйте на провокації , ОПа буде рада показати світу шо вони шобла 🤡 ,керує правильно українскими суспільством , бо ми історично недалекоглядні ...Опі треба вас відволікати ...******* історія це маніпуляції суспідьством , проїзжайте ...навіть як шо самі полякі провокують ...це гебня ...
показать весь комментарий
26.08.2025 19:27 Ответить
РОСІЯНЕ конкретно фінансують цю тему. Спецслужби Польщі мали би поцікавиться
показать весь комментарий
26.08.2025 19:27 Ответить
жах!!! я думала тверезі українці повинні вимагати ВИЩОГО ШТИБУ ДИПЛОМАТІВ до ЄС та разом до ВАРШАВИ !!! Я думала тверезі українці єдині проти єрмакомародерату - бо якщо така вимога від сусіда - то саме дипломатія ПРосрала (чи виконала роботу Кремля?) ЖАХ й СТИДОБА!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:28 Ответить
Нужно пропускать дроны, летящие над Украиной в сторону Польши - может тогда одумаются.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:29 Ответить
Може ти ще с свинособаками коаліцію організуєш проти поляків?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:34 Ответить
Польські курви у своєму репертуарі. Вони завжди такі були: пихаті, гонорові, підступні курви, ми, українці , вже навіть не дивуємося.
Я ще багато років тому казала , що вступ до ЄС та НАТО нам першими заблокують ляхи.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:30 Ответить
Собака гавкає,а караван іде!!! На сьогодні Україна і українці повинні мовчки кивати і робити розумне обличчя приблизно таке,як Порох на Мінських угодах,а вступати на цьому етапі в якісь суперечки--це на користь тільки рашці!! І не потрібно забувати,яку НЕОЦІННУ допомогу надала нам Польща на першому етапі-це для нас українців важливо,а закінчиться це страхіття,тоді на місце і поставимо всіляких Орбанів,Фіців,Косіняків і іншу наволоч,а на сьогодні нам тільки ще і поляків не хватало на голову і так волосся вже майже немає! На сьогодні,хай нам Бог допоможе вистояти і наші славні ВОЇНИ і тому ворог нашого ворого--найкращий наш партнер!!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:30 Ответить
подивіться хто лайкає цю гавкітню розігріту кремлем ...
показать весь комментарий
26.08.2025 19:33 Ответить
Вгомонись вже, кацапко.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:58 Ответить
консерва вскритая
показать весь комментарий
26.08.2025 21:28 Ответить
А що передувало Волинській трагедії, про злочини влади Польші проти Українців на окупованній поляками українській землі, поляки воліють навіть не згадувати:
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX століття було пов'язане з національною ситуацією у Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція 1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року призвів до входження до складу Польщі західних земель України, зокрема Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Західної Волині та Західного Полісся. Ці території, які були етнічно українськими землями (перепис Польші в 1921 року - на Волині проживало 1 437 907 мешканців, з них Українці - 983 596 (68,4 %) та поляки - 240 922 (16,8 %)), залишилися під владою Польщі, всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності. Нова Польська держава, надто за часів правління Юзефа Пілсудського, набрала форми авторитаризму. Польський уряд розглядав Галичину та Волинь як давні польські землі, тож намагався збільшити тут свій вплив. Для цього відбувалася колонізація (осадництво - переселення поляків на Волинь на землі, що були відібрані в місцевих українців, дискримінаційний розподіл сільськогосподарської землі на користь польських осадників), пацифікація (репресії проти соціально активного українського населення), обмеження українців у правах на освіту та радикальна її полонізація, руйнування українських храмів (особливо на Холмщині). Теж саме робив сталінський режим на сході України. Польський режим Пілсудського створив концентраційний табір Береза-Картузька та Білі Сарни для політичних опонентів. Це спричинило радикалізацію польсько-українських відносин, і зокрема знайшло відповідь у діяльності ОУН у 1930-х. Кульмінацією стало вбивство українськими націоналістами міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького в 1934 році. Революційний трибунал ОУН ухвалив рішення про замах на Броніслава Перацького як одного з головних винуватців репресивних заходів польської окупаційної влади в Східній Галичині щодо української громади. ОУН змогла набути чимало прихильників на окупованій Польщею Західній Україні через антиукраїнську шовіністичну політику польської влади. Історик Ігор Ільюшин знайшов у польських архівах документ про існування урядових планів, метою яких було звільнення «південно-східних кресів» (Волині та Галичини) Польщі від української присутності. Також він знайшов у польських архівах документ щодо плану виселення, а можливо, навіть і часткового фізичного знищення українців на західноукраїнських землях. Поляки допомагали Угорщині окупувати Карпатську Україну в березні 1939, відправивши в Закарпаття через свій південний кордон диверсійні загони. Бійців «Карпатської Січі» (збройне формування, що захищало край), особливо уродженців Галичини, що потрапили в полон полякам, часто розстрілювали на місці без суду і слідстває. Крах Польщі у вересні 1939 року тимчасово відсунув польське питання в політиці ОУН на другий план. Єдиною перешкодою на шляху до створення незалежної української держави був СРСР, тому поляки з «окупантів» перетворилися на «ворожу» нацменшину. На початку Другої світової війни розбиті блукаючі частини Війська польського та Корпусу охорони пограниччя (КОП) спорадично нападали на нелояльні до польської влади українські села.
Як кістка в горлі у поляків та волинська трагедія, а про свої злочини проти Українців - МОВЧАТЬ.. Де вибачення поляків за репресії, за вбивства Українців на окупованих нею українських землях? Обіженки рашці не висувають претензій за захоплення разом з фашистською Німмеччиною Польші в 1939 році, за збиття урядового літака з Качинським...
Це як рашка носиться з *вялікою пабєдою* над нацизмом, а ці носяться зі своєю *трагедією*
показать весь комментарий
26.08.2025 19:34 Ответить
Он всего то хочет памятни эксгумацию и день памяти
показать весь комментарий
26.08.2025 19:48 Ответить
В так і не зрозуміли, що ви разом з прикремлівськими підігріваєте полумʼя, правдою, так!!! але ви зараз як блін Павліки Морозови, вибачайте.

Чому вбили уряд Качинського ліві комуняки ? тому що знали що вони гебьонні там натворили - й праві не мовчатимуть .
Чому постгебьонні зараз перестали підтримувати ЛІВИХ, а перейшли на підтримку ПРАВИХ в усьому світі? Та тому що їм ПОХЕР, аби палало у тих, з ким ворогує Хйляндія.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:50 Ответить
Не потрібно мені вказувати, хто і кому підігрує...На рахунок поляків в мене своя думка. В них до нас не покращиться відношення, коли ми буде і далі ковтати ту хрінь, яку вони несуть...Та й ніколи у нас не було добросусідських відносин. Поляки роблять тільки те, що їм вигідно, безкористливими їх точно не назвеш. Толерантність до всіх і вся, а особливо в час війни, нас і згубить. Польша вже давно нам не допомогає, ні зброєю, ні іншим..Згадаємо і висипане зерно, і вереск за дешеві продукти з України, і затримку Поляками наших фур на в"їзд в Україну та виїзд з України, каравани фур в 2024 році з Польші через білорусь в рашку (начхали вони на європейські санкції, торгують з рашкою по повній). На рахунок біженців, так, відповідно до дослідження УВКБ ООН та Deloitte, українські біженці в Польщі забезпечили зростання польського ВВП на суму близько 328,6 мільярда злотих за період з 2022 по 2025 роки, що становить приблизно 77 мільярдів євро (за статистикою на початок 2025 року, 78% працездатних українських біженців у Польщі працюють, що є найвищим показником серед країн ЄС). Цей внесок у 8 разів перевищує витрати Польщі на допомогу Україні та біженцям за той самий період.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:18 Ответить
США довго не входило в коаліцію проти Гітлера ... на поатку тільки галети мій тато їв на американському студобекері переправляючись через Ладожське ...
ну і що - то теж історія !!! й нову схожу історію зараз будує трамп !може прінціпіально розгризится з США сьогодні?

БЛДБ завжди думала чому з середовища націоналістів відданих Україні гебня знаходила для своєї агентури ? не з усіх - я думаю оці шо тут на ЦН+кремлівські боти ото вони усі й є!
показать весь комментарий
26.08.2025 20:25 Ответить
спершу себе до ботів віднесіть....добре із-за океану повчати Українців?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:30 Ответить
довго чекала - ось так все стає на свої місця ( а сам-то ти чьо? ) думала раніше, розумні не убогі
показать весь комментарий
26.08.2025 20:50 Ответить
нарешті признали себе ботом
показать весь комментарий
26.08.2025 20:54 Ответить
Воно й@бнуте. Забийте.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:00 Ответить
💯
показать весь комментарий
26.08.2025 21:05 Ответить
ну й молодця що наважИлися про себе сказати - так рвати дупу за ПРавоє ОПУЗАЖОПУшноє дєло розбрату,,,
показать весь комментарий
26.08.2025 21:01 Ответить
о ще одна культурна псіхопадаль
показать весь комментарий
26.08.2025 21:02 Ответить
Незря турки вас НАТАШАМИ НАЗЫВАЮТ.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:57 Ответить
я вас усіх вже записала - так дружно тільки ПОДЛЯЧІІ хейтять господи які тупі - взяли й розконсервувалися . Але грамотно з вами працюють - схоже на Ганю-Терезу
показать весь комментарий
26.08.2025 21:04 Ответить
Лікуйся, дебілко.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:04 Ответить
та вона з точно дурки втікла, судячи з її тексту
показать весь комментарий
26.08.2025 21:07 Ответить
СВЕТЛАНА ТА МАРУСЯ ВАМ У БАНДУ ПІДТРИМКИ
показать весь комментарий
26.08.2025 21:10 Ответить
тобто - ви ніякі не націоналістки )) а усім тут націоналістам справжнім я довела - ХТО РОЗКРУЧУЄ ЦЮ КРИВАВУ ТЕМУ на біді України та на горі історичних подій . ОЦІ націоналістки просто користуються штучним інтелектом й набирають тему й шарять як від свого розуму та інтелекту.
...
ЗАВІСА!
показать весь комментарий
26.08.2025 21:15 Ответить
доречі, усраться з вас - я сказала не так багато й тут на ЦН упоротих упертих націоналістів + боти ... То ви самі й вибрати хто ви є. Ну тіпа відповіддю- САМА ТИ БОТ ... це ж класика - самдурак
показать весь комментарий
26.08.2025 21:09 Ответить
Або хвора, або алкашка расєйська..
показать весь комментарий
26.08.2025 21:20 Ответить
от оці обоє,що підтримали Свєту про висипане зерно- А ТО Й БУЛА СПЕОПЕРАЦІЯ КРЕМЛЯ, а в Україні висвітлював такий собі ПРавдоруб Єрмака Міша ТКАЧ . Саме кремль через Єрамка й довівПольщу до перемоги тих кого оплатив Кремль
показать весь комментарий
26.08.2025 21:31 Ответить
Українські землі які входили до складу речі посполитої политі кров'ю українського народу,яка текла ріками.Кров пускали польські пани та ляхи.Чи признають поляки це геноцидом нашого народу?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:45 Ответить
а пізніше не можете запитати коли війна закінчиться, коли зЄльоних витурить Україна, коли спеціально дипломатичним місіями будуть призначені спеціальні комісіїі сторичної пам"яті обох народів , а може навіть й посередників...
показать весь комментарий
26.08.2025 19:53 Ответить
опитування у ПОЛЬЩІ за липень - так!!! страшніші ніж у США

1. Підтримка членства України в ЄС та НАТО

За опитуванням IBRiS (червень 2025), лише 35 % поляків підтримують вступ України до ЄС, а 37 % - до НАТО, тоді як 42 % виступають проти.

2. Підтримка військової та економічної допомоги

46 % поляків вважають, що військову допомогу Україні варто зменшити або призупинити; лише 35 % підтримують наразі економічну підтримку, тоді як 44 % - проти.

3. Прагнення миру за будь-яку ціну

Опитування CBOS (грудень 2024): 55 % поляків вважають, що головне - завершення війни, навіть якщо це обійдеться Україні втратою територій - однозначно основна зміна в суспільній думці.

Більше того, 57 % вважають, що Україна має швидко рухатися до мирної угоди; лише 31 % - за продовження боротьби без поступок.

То може в "укроконсерваторії" поряд з Польщею дипломатів треба міняти разом з вблдками Єрмакомародерії?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:09 Ответить
брехня
показать весь комментарий
26.08.2025 21:01 Ответить
Воно десь у Вас втекло)))
показать весь комментарий
26.08.2025 21:32 Ответить
ще один з Светланою та Марасьою - ей Міша , користуватися ШІ навчив а розуму не додав
показать весь комментарий
26.08.2025 21:33 Ответить
Влада Польщі починає вже трохи " заганяти"...вони,що кур&&в вже підіграють Орбану..?!!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:55 Ответить
Наша держава, нещодавно відмітила 34 річницю створення, про що взагалі мова?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:00 Ответить
Ну от , те що я і кажу постійно - пшеки ( їхня націоналістична влада ) думали що ослаблену війною Україну вони легко нагнуть , ми відмовимось від своєї історії , і приймемо історію яку вони нам нав'язують . В принципі - тут вони хочуть того ж що й кацапи , один в один .
А тепер ,зрозумівши що їхні вологі мрії накрились мідним тазом - увімкнули шантаж .
До речі , я сподіваюсь всі розуміють - звідки в цієї проблеми " ноги ростуть " . Зараз , гортаючи польські інтернет ресурси - в очах рябить від антиукраїнських дописів і коментарів , і почалася вся ця вакханалія якраз після Майдану 2014 р . Совпадєніє - нє думаю .!
До 2022 - антиукраїнська істерія можна сказати - мляво жевріла , після початку війни - притихла зовсім , але зараз , при повній бездіяльності ( і навіть пери заохоченні в деякій мірі ) польської влади , набрала шалених обертів .. Враження таке що скоро поляки , яких провокує і розводить як лохів кацапня , вимагатимуть від своєї влади - ввєсті вайска в Україну .
показать весь комментарий
26.08.2025 20:00 Ответить
на виборах Буратіно Подоляк мав допомогу з ботоферм Пригожина - що вас дивує?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:27 Ответить
Мене нічого не дивує ,, я лише констатую факти які бачу .
Поляки , під кацапським впливом , перетворюються на таких же самих кацапів . Таке ж саме - зверхнє імперське лайно , якому - всє вокруг должни .
показать весь комментарий
26.08.2025 20:34 Ответить
А Ви справді думаєте , що овни не знають про офшори МАРОДЕРАТУ ?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:57 Ответить
Теоретично, якщо б у нас знайшли поклади чогось дорогоцінного та Україна стала би приваблювати платнею європейських заробітчан( читай поляків), то питання ,,Волинської трагедії,, ніколи б і не ставали на повістці. А зараз рішення може бути тільки одним. Ми признаємо цю подію трагедією, а вони події проти українців. Ті самі погроми в українських селах вояками АК. А ще ,,Вісла,, маячить як більмо. Тож, в принціпі, ми можемо порозумітись. Але взаємно, а не однобоко.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:04 Ответить
але після війни ...
показать весь комментарий
26.08.2025 20:08 Ответить
В Польщі ******* дедалі все більше і бульше... На жаль...
показать весь комментарий
26.08.2025 20:14 Ответить
Таке враження, що вже більшість..і доки по ним не прилетить - ніф мізки на стануть на місце..
показать весь комментарий
26.08.2025 21:34 Ответить
Стервятники
показать весь комментарий
26.08.2025 20:17 Ответить
19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців.
Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
Українським історикам потрібно акцентувати на причинах трагедії, що це було відбиття агресії
та вимушений захист.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:24 Ответить
Вони хочуть розписати так, щоб винна була не Польща, а Україна, а потім ще й за те що вони напали, впарити нам ще й репарації!
показать весь комментарий
26.08.2025 20:25 Ответить
Прочитайте дослідження Івана Пущука про події на Волині, в якому було опитано тисячі живих свідків тих подій. Згідно свідчень поляки( часто з угорцями) нападали на села, грабували і винищували всіх, хто їм траплявся на шляху. І це вони сьогодні цинічно називають геноцидом.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:33 Ответить
Наші історики повинні більше розповідати про причини, а то нас ще й винними зроблять
показать весь комментарий
26.08.2025 20:44 Ответить
Хто буде наступний з ким нас посварить зелений Лідор світу? Воно ніколи не вчило історії і для нього УПА ба бандерівці такі ж вороги, як кацапам і полякам. Його дід бігав по лісах і містах та вбивав наших визволителів, а мудрий нарід вибрав онука ними керувати.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:36 Ответить
саме так - дуплоМАТИ їх в такую ...
показать весь комментарий
26.08.2025 20:52 Ответить
а занеєте у чому справа? Довго рука дающєво ПРоклятим ненаситним МАРОДЕРАМ не витримує , наступає тривожна кнопочка, а кремль тут как тут ...Там більша частина поляків на заробітках у сусідніх країнах. Українці підняли своїм вкладом економіку ... А от ОПУЗАЖОПНІ таки догралися...
показать весь комментарий
26.08.2025 20:55 Ответить
Польща блокуватиме, угорці блокуватимуть, словаки блокуватимуть....
Може ну їх усіх нах, нам потрібно почати самим будувати свою країну!
показать весь комментарий
26.08.2025 20:47 Ответить
Тоді Польща повинна визнати геноцид українців, який чинили офіційні польські урядові інституції та військові формування проти українців -- до речі, громадян Польщі, упродовж 1930-1950 років.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 