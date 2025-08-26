Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - Косиняк-Камыш
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пока Украина не признает события на Волыни в 1943-44 годах и геноцид поляков, она не будет иметь "никаких шансов" на вступление в ЕС.
Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует PAP, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, его партия - Польская крестьянская партия (PSL) - поддерживает введение уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской символики". Однако, говорит политик, такие решения не могут стать частью российской пропагандистской линии.
Косиняк-Камыш отметил, что он критически относится ко многим действиям некоторых молодых украинцев, которые "ездят по Польше на новейших автомобилях и не участвуют в защите своей родины".
"Я говорил это много раз - если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или чествования памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз. Я выражал очень четкую и решительную оппозицию в случаях, когда каким-либо образом топталось доброе имя Польши, или делались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень четко и определенно. Но отказ в поддержке воюющей Украины противоречит интересам безопасности польского государства. Помогать Украине, которая воюет, - это также строить безопасную Польшу", - подчеркнул вице-премьер.
Отвечая на вопрос о своей оценке инициативы польского президента Кароля Навроцкого относительно приравнивания бандеровской символики к нацистской, Косиняк-Камыш сказал, что "в условиях полномасштабной войны всегда следует быть осторожным, ведь сейчас российская пропаганда пытается убедить, что в Украине у власти фашисты".
"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению, геноцид на Волыни - один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим", - отметил Косиняк-Камыш.
Но, подчеркнул министр нацобороны Польши, в момент, когда "россияне говорят о фашистах в Украине", нельзя "подыгрывать этой риторике".
Он добавил, что знает, как следует заботиться об исторической памяти и с чем нужно бороться -- и делает это.
"Это можно делать так, как делаем мы, как это делаю я, или же играть только на эмоциях и не достигать цели", - добавил он.
чи коли вбивали та виселяли українців з території польші то все ок.
вже наче все узгодили за Юща, але ніт цим ********* свербить "валинская резня" та Бандера.
ніхто вас питати не буде
«Бандеровцы резали поляков!» - кричить черговий коментатор в TikTok, Twitter - X чи ще десь.
А теперь сядь, видихни. І слухай, що було до того, як хтось когось почав різати.
Бо коли обрізаєш історію до одного 1943 року - ти не аналізуєш, ти працюєш на кремль.
ХТО ЖИВ НА ВОЛИНІ?
Волинь - це серце української землі.
Полісся, між Бугом і Случчю.
Там не було ні королівських замків, ні шляхетських маєтків. Там були хати.
Селяни. Русини. Малороси.
Українці.
Які жили на своїй землі з діда-прадіда.
Але з 1921 року Волинь - це вже Польща.
Не тому, що так історично, а тому, що Польща виграла радянсько-польську війну - і совєти подарували їй Західну Україну.
Для розуміння
За польським переписом 1931 року, у Волинському воєводстві українці становили понад 68% населення, поляки - близько 17%, євреї - майже 10%, німці - 2%, чехи - 1,5%, інші (татари, вірмени, росіяни тощо) - 1,6%
Але саме поляки контролювали адміністрацію, поліцію, суди, освіту і землю.
ПОЛЬСЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ: 1921-1939
Польща не просто отримала Волинь.
Вона почала її перетворювати на свою.
Системно і з презирством.
1. Полонізація освіти
- Українські школи закривали.
- Викладання українською - заборонено.
- У деяких селах діти вчилися польською мовою, якої навіть не розуміли.
2. Церковна війна
- Православні церкви нищили або передавали під католицькі костели.
- Українських священників звільняли, переслідували.
- У 1937 році польська влада вибухівкою знищила православний собор у селі Теремне під Луцьком, прямо перед очима селян.
Людей не підпускали.
Це був символічний акт: ваша віра - нічого не варта.
- У 1938 році тільки на Холмщині й Підляшші зруйнували понад 100 православних храмів.
3. Земельна політика
- На Волинь переселяли осадників - польських ветеранів.
- Їм давали землю українських селян.
- Вони були озброєні, агресивні, зневажали місцеве населення.
- Варшава вважала Волинь "кресами всходніми" - диким Сходом, який треба "окультурити".
Українців бачили як "нижчий елемент", який має або стати поляком, або зникнути.
4. Криміналізація українства
- Організація української молоді - заборонена.
- За український прапор - тюрма.
- За спробу створити українську школу - тюрма.
- За українське слово в газеті - конфіскація.
- За українську книжку - обшук.
А ДІТИ РОСТУТЬ...
І от уяви село, 1922 рік.
Ти бачиш, як поляки вивозять вчителя з вашої школи.
Як ваш храм перетворюють на католицький.
Як батька арештовують за «сепаратизм».
Як він пропадає після допиту у Луцьку - і більше не повертається.
Далі ти підліток у 30-х.
У тебе нема книжок.
У тебе нема вибору.
Ти чуєш тільки одне - що твоя мова, твоя церква, твоя земля - "неіснуючі".
Далі німці - окупанти.
Совєти - кати.
Поляки - ті, хто ще нещодавно з тебе знущався.
І тоді ти йдеш у ліс.
Бо правди нема ніде.
І лиш в УПА є твої - молоді, як ти, з тими ж ранами і тою ж ненавистю.
ВОЛИНСЬКА РІЗАНИНА - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПОЧАТОК!
Так, у 1943 році УПА провела етнічні зачистки польських сіл.
Так, це була трагедія.
Але чи ви думаєте, польські збройні формування типу - Армія Крайова і батальйони самооборони - ангели в білому?
Вони вдавалися до крайній жорстокості.
Палили українські села разом із мешканцями, а людей вішали за «підтримку УПА».
Тому волинська різанина - це був вибух, який готували самі поляки, будуючи свою імперію на українській землі.
Поляки не були безвинними ангелами.
Вони роками витравлювали українське з українців.
І рано чи пізно ця вибухівка, яку самі й заложили, мала вибухнути.
Так працює колоніалізм:
Спочатку ти нав'язуєш свою мову.
Потім - релігію.
Потім - зброю.
А потім дивуєшся, що тебе палять у твоєму ж будинку.
СЬОГОДНІ: ХТО ГРАЄ НА КРОВІ?
росія.
москва сьогодні тішиться, коли українець і поляк згадують Волинь не як спільну рану, а як привід для ворожнечі.
Їм треба, щоб ми билися між собою.
Щоб історію писали кремлівські методички, а не факти.
ІСТИНА ПРОСТА:
- Волинь - українська.
- Польща була там колонізатором.
- Різанина - це не злочин УПА , це наслідок десятиліть приниження.
Історія - це не TikTok.
Вона не поміщається в 30 секунд.
Але якщо її не знати - то дуже легко стати мішенню для чужої правди.
І дуже важко зрозуміти свою.
Божечки, скільки я вислухувала від угорців про свою криву українську. Ці курвські дупи навіть отримуючи гроші за таксі мене матюкали.
Тоді я вивчила угорські матюки..
Ота *****, яка ллеться з його чорного рота, шкодить інтересам польської держави не менше, аніж України!
Це пряма робота на користь повістки і пропаганди кацапідарів.
Українці щодня ховають загиблих у війні.
Натомість окремі польські довбойоби, замість допомагати і співчувати українцям, вважають за найважливішу справу не збивати підарські шахеди на підльоті до Варшави, а копатися на чужій землі в кістках 80-річної давнини.
Тупі ***** тварюки.
Він продажна курва. Однозначно. Поляки це відчували нутром і тому ця гніда набрала 2,39% голосів. А тепер він віце-премєр який дуже хоче стати ****** своєї країни.
Поки наші боронять, а ми донатимо...Порох з Кличком допомогають - х@р росісяни нас здолають..
Я ще багато років тому казала , що вступ до ЄС та НАТО нам першими заблокують ляхи.
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX століття було пов'язане з національною ситуацією у Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція 1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року призвів до входження до складу Польщі західних земель України, зокрема Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Західної Волині та Західного Полісся. Ці території, які були етнічно українськими землями (перепис Польші в 1921 року - на Волині проживало 1 437 907 мешканців, з них Українці - 983 596 (68,4 %) та поляки - 240 922 (16,8 %)), залишилися під владою Польщі, всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності. Нова Польська держава, надто за часів правління Юзефа Пілсудського, набрала форми авторитаризму. Польський уряд розглядав Галичину та Волинь як давні польські землі, тож намагався збільшити тут свій вплив. Для цього відбувалася колонізація (осадництво - переселення поляків на Волинь на землі, що були відібрані в місцевих українців, дискримінаційний розподіл сільськогосподарської землі на користь польських осадників), пацифікація (репресії проти соціально активного українського населення), обмеження українців у правах на освіту та радикальна її полонізація, руйнування українських храмів (особливо на Холмщині). Теж саме робив сталінський режим на сході України. Польський режим Пілсудського створив концентраційний табір Береза-Картузька та Білі Сарни для політичних опонентів. Це спричинило радикалізацію польсько-українських відносин, і зокрема знайшло відповідь у діяльності ОУН у 1930-х. Кульмінацією стало вбивство українськими націоналістами міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького в 1934 році. Революційний трибунал ОУН ухвалив рішення про замах на Броніслава Перацького як одного з головних винуватців репресивних заходів польської окупаційної влади в Східній Галичині щодо української громади. ОУН змогла набути чимало прихильників на окупованій Польщею Західній Україні через антиукраїнську шовіністичну політику польської влади. Історик Ігор Ільюшин знайшов у польських архівах документ про існування урядових планів, метою яких було звільнення «південно-східних кресів» (Волині та Галичини) Польщі від української присутності. Також він знайшов у польських архівах документ щодо плану виселення, а можливо, навіть і часткового фізичного знищення українців на західноукраїнських землях. Поляки допомагали Угорщині окупувати Карпатську Україну в березні 1939, відправивши в Закарпаття через свій південний кордон диверсійні загони. Бійців «Карпатської Січі» (збройне формування, що захищало край), особливо уродженців Галичини, що потрапили в полон полякам, часто розстрілювали на місці без суду і слідстває. Крах Польщі у вересні 1939 року тимчасово відсунув польське питання в політиці ОУН на другий план. Єдиною перешкодою на шляху до створення незалежної української держави був СРСР, тому поляки з «окупантів» перетворилися на «ворожу» нацменшину. На початку Другої світової війни розбиті блукаючі частини Війська польського та Корпусу охорони пограниччя (КОП) спорадично нападали на нелояльні до польської влади українські села.
Як кістка в горлі у поляків та волинська трагедія, а про свої злочини проти Українців - МОВЧАТЬ.. Де вибачення поляків за репресії, за вбивства Українців на окупованих нею українських землях? Обіженки рашці не висувають претензій за захоплення разом з фашистською Німмеччиною Польші в 1939 році, за збиття урядового літака з Качинським...
Це як рашка носиться з *вялікою пабєдою* над нацизмом, а ці носяться зі своєю *трагедією*
Чому вбили уряд Качинського ліві комуняки ? тому що знали що вони гебьонні там натворили - й праві не мовчатимуть .
Чому постгебьонні зараз перестали підтримувати ЛІВИХ, а перейшли на підтримку ПРАВИХ в усьому світі? Та тому що їм ПОХЕР, аби палало у тих, з ким ворогує Хйляндія.
ну і що - то теж історія !!! й нову схожу історію зараз будує трамп !може прінціпіально розгризится з США сьогодні?
БЛДБ завжди думала чому з середовища націоналістів відданих Україні гебня знаходила для своєї агентури ? не з усіх - я думаю оці шо тут на ЦН+кремлівські боти ото вони усі й є!
...
ЗАВІСА!
1. Підтримка членства України в ЄС та НАТО
За опитуванням IBRiS (червень 2025), лише 35 % поляків підтримують вступ України до ЄС, а 37 % - до НАТО, тоді як 42 % виступають проти.
2. Підтримка військової та економічної допомоги
46 % поляків вважають, що військову допомогу Україні варто зменшити або призупинити; лише 35 % підтримують наразі економічну підтримку, тоді як 44 % - проти.
3. Прагнення миру за будь-яку ціну
Опитування CBOS (грудень 2024): 55 % поляків вважають, що головне - завершення війни, навіть якщо це обійдеться Україні втратою територій - однозначно основна зміна в суспільній думці.
Більше того, 57 % вважають, що Україна має швидко рухатися до мирної угоди; лише 31 % - за продовження боротьби без поступок.
То може в "укроконсерваторії" поряд з Польщею дипломатів треба міняти разом з вблдками Єрмакомародерії?
А тепер ,зрозумівши що їхні вологі мрії накрились мідним тазом - увімкнули шантаж .
До речі , я сподіваюсь всі розуміють - звідки в цієї проблеми " ноги ростуть " . Зараз , гортаючи польські інтернет ресурси - в очах рябить від антиукраїнських дописів і коментарів , і почалася вся ця вакханалія якраз після Майдану 2014 р . Совпадєніє - нє думаю .!
До 2022 - антиукраїнська істерія можна сказати - мляво жевріла , після початку війни - притихла зовсім , але зараз , при повній бездіяльності ( і навіть пери заохоченні в деякій мірі ) польської влади , набрала шалених обертів .. Враження таке що скоро поляки , яких провокує і розводить як лохів кацапня , вимагатимуть від своєї влади - ввєсті вайска в Україну .
Поляки , під кацапським впливом , перетворюються на таких же самих кацапів . Таке ж саме - зверхнє імперське лайно , якому - всє вокруг должни .
Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
Українським історикам потрібно акцентувати на причинах трагедії, що це було відбиття агресії
та вимушений захист.
Може ну їх усіх нах, нам потрібно почати самим будувати свою країну!