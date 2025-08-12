Россия пытается рассорить Украину и Польшу, - Туск
Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что РФ пытается поссорить Киев и Варшаву накануне ключевого этапа войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.
Премьер Польши подчеркнул, что сейчас "приближается решающий момент" в войне в Украине, поэтому "Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".
"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда одними и теми же", - отметил польский премьер-министр.
Той хлопець який його підняв , він точно був українець , чи може то якийсь провокатор з місцевих .?
то, кацапи заборонили поліції відпіздити рольників, що висипали та топталися по українській пшениці?
то, кацапи на кожному кроці, ротом керівників польщі дрочать на волинь?