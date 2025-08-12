РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Отношения Украины и Польши Антиукраинская пропаганда в Польше
1 092 14

Россия пытается рассорить Украину и Польшу, - Туск

Туск об угрозе РФ для Запада

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что РФ пытается поссорить Киев и Варшаву накануне ключевого этапа войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.

Премьер Польши подчеркнул, что сейчас "приближается решающий момент" в войне в Украине, поэтому "Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву".

"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда одними и теми же", - отметил польский премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд польских телеграм-каналов распространяет антиукраинскую пропаганду, - BBC

Автор: 

Польша (8605) Туск Дональд (777) Украина (45069)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Піднімай Волинську трагедію і не потрібно рашки
показать весь комментарий
12.08.2025 12:00 Ответить
+4
Ага, тільки який польський ютуб не дивишся, то все Волинь та Волинь. Кляті москалі намагаються розсварити.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:00 Ответить
+4
Антипольські жести? Тіпа везуть і везуть своє зерно, так шо шляхті треба відриватися від справ щоб висипати його на землю?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піднімай Волинську трагедію і не потрібно рашки
показать весь комментарий
12.08.2025 12:00 Ответить
Ага, тільки який польський ютуб не дивишся, то все Волинь та Волинь. Кляті москалі намагаються розсварити.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:00 Ответить
Антипольські жести? Тіпа везуть і везуть своє зерно, так шо шляхті треба відриватися від справ щоб висипати його на землю?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:02 Ответить
Кляті парашинці обрали Навроцького.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:09 Ответить
Це жарт такий?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:03 Ответить
Це він про прапор УПА на концерті в Польщі .? Але тоді - чому ж так мляво зреагувала поліція .?
Той хлопець який його підняв , він точно був українець , чи може то якийсь провокатор з місцевих .?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:04 Ответить
У Польщі здогадались, що будь-які власні косяки можна списувати на російське ІПСО.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:04 Ответить
Ви і самі добре розпалюєте по черзі пане Туск.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:05 Ответить
то, кацапи керують польською поліцією та держбезпекою?
то, кацапи заборонили поліції відпіздити рольників, що висипали та топталися по українській пшениці?
то, кацапи на кожному кроці, ротом керівників польщі дрочать на волинь?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:06 Ответить
ОПешні теж стараються.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:07 Ответить
валЬІнская резня бензопилой
показать весь комментарий
12.08.2025 12:16 Ответить
День пам'яті про ,,волинську різню" не рф встановила, а ти, пане. І не дивлячись, що українців від рук поляків під час тих подій загинуло набагато більше.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:19 Ответить
Московіти, таке лайно проводять/вкидають, РЕГУЛЯРНО, упродовж 30 років! Але ж є, оті, «дивні особи»= корисні ідіоти, які це використовують на час виборчих процесів, блокування доріг на кордоні!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:28 Ответить
Так і є. Волинською трагедією.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:52 Ответить
 
 