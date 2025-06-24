Ряд польских телеграм-каналов распространяют антиукраинскую пропаганду, - BBC
Группа польскоязычных телеграм-каналов стала площадкой для распространения различных форм пророссийской дезинформации и пропаганды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
В основном они позиционируют себя как польские новостные и информационные службы.
"Большинство из них часто цитируют или копируют контент из российских государственных СМИ, таких как RT и Sputnik, которые были запрещены в Европейском Союзе за манипулирование информацией и распространение пропаганды. Польша является членом ЕС", - говорится в сообщении.
Каналы часто цитируют российских деятелей и пропагандистов, таких как Путин, Медведев, Захарова, Соловьев и "Z-блогеры". Они распространяют откровенно ложную информацию, называют украинских лидеров "нацистами", утверждая, что правительство в Киеве "контролируется Западом".
Эксперты утверждают, что хоть Telegram и не является широко используемым в Польше, ложные сообщения на нем подхватываются экстремистскими группами и распространяются дальше на более популярные платформы. Хотя большинство каналов анонимные, эксперты видят признаки их связей с Россией или Беларусью.
Алексей Шимкевич из польской организации по проверке фактов Demagog отмечает, что с 2022 года российская дезинформация и операции влияния стали "постоянным элементом польского цифрового инфопространства". По его словам, цель пророссийских Telegram-каналов - подорвать поддержку Украины, разделить общество и разжечь вражду между поляками и украинцами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо без жартів , антиукраїнську істерію поширює не тільки польська тєлєга . Таке часто можна зустріти і в Х ( твіттер ) . Немов пишуть справді поляки , але їхні наративи суто кацапські . І до речі - про кацапів там жодного поганого слова .
Рублі не пахнуть . Продажна наволоч є в будь якій країні .
Я не здивуюся, якщо у тих "польськомовних" каналах трудяццо, нє пакладайа рук акі пчьолкі, ванькі-манькі із Зажопінска, активно використовуючи гугло-перекладача.
Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ
.
вопрос где эти стрaны будут мины зaкaзывaть?
у немцев или у фрaнцузев?
Більш імовірно, що в деяких дурників доступ до інтернету появився лише зараз.
І вони тим скористалися негайно...
Чомусь нагадалися слова Артура Конан Дойля: "Найбільший дурень не той, хто дурень повний, а той, у котрого є залишки розуму". Від себе додам: чим більше тих залишків, тим і дурень більший.
Це нам дуже допоможе в цій війні. Справа йде про виживання країни.
Тоді і з Німеччиною теж не треба мати справу, вони теж багато чого витворили в Україні сам знаєш коли.
Та і Туреччина, теж колишні вороги.
Зрозумій, ніколи у країн не було друзів, тільки тимчасові союзники. Залежить від того наскільки довго таке союзництво тримається.
Якщо тобі легше відчувати себе ображеним то є твій вибір.
В 2020-му році Ілон Маск в своєму, тоді ще твіттері, у дописі про Крим використав термін "помилка Хрущова". Звідки південно-африканський нацист взяв цей термін, якщо це один з штампів кремльовської пропаганди який за межами параші мало хто чув?
Отож..