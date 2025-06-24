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Новости Антиукраинская пропаганда в Польше
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Ряд польских телеграм-каналов распространяют антиукраинскую пропаганду, - BBC

Антиукраинская пропаганда в польских телеграм-каналах

Группа польскоязычных телеграм-каналов стала площадкой для распространения различных форм пророссийской дезинформации и пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

В основном они позиционируют себя как польские новостные и информационные службы.

"Большинство из них часто цитируют или копируют контент из российских государственных СМИ, таких как RT и Sputnik, которые были запрещены в Европейском Союзе за манипулирование информацией и распространение пропаганды. Польша является членом ЕС", - говорится в сообщении.

Каналы часто цитируют российских деятелей и пропагандистов, таких как Путин, Медведев, Захарова, Соловьев и "Z-блогеры". Они распространяют откровенно ложную информацию, называют украинских лидеров "нацистами", утверждая, что правительство в Киеве "контролируется Западом".

Читайте: Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы, - СМИ

Эксперты утверждают, что хоть Telegram и не является широко используемым в Польше, ложные сообщения на нем подхватываются экстремистскими группами и распространяются дальше на более популярные платформы. Хотя большинство каналов анонимные, эксперты видят признаки их связей с Россией или Беларусью.

Алексей Шимкевич из польской организации по проверке фактов Demagog отмечает, что с 2022 года российская дезинформация и операции влияния стали "постоянным элементом польского цифрового инфопространства". По его словам, цель пророссийских Telegram-каналов - подорвать поддержку Украины, разделить общество и разжечь вражду между поляками и украинцами.

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Автор: 

Польша (8538) пропаганда (3703) Telegram (115)


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Топ комментарии
+19
Пропаганда не розрахована на розумних, вона розрахована на дурнів, які готові стати ще дурнішими!
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24.06.2025 20:58 Ответить
+11
,,уряд України контролюється Заходом,, Тобто, ці польськомовні канали себе з Заходом не ототожнюють. І хто ними маніпулює? З 3 раз чи з 1 вгадаємо?
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24.06.2025 20:53 Ответить
+6
Добре платять, тому і поширюють...
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24.06.2025 21:04 Ответить
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,,уряд України контролюється Заходом,, Тобто, ці польськомовні канали себе з Заходом не ототожнюють. І хто ними маніпулює? З 3 раз чи з 1 вгадаємо?
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24.06.2025 20:53 Ответить
Берег Слонової кістки , або може - Кайманові острова !
А якщо без жартів , антиукраїнську істерію поширює не тільки польська тєлєга . Таке часто можна зустріти і в Х ( твіттер ) . Немов пишуть справді поляки , але їхні наративи суто кацапські . І до речі - про кацапів там жодного поганого слова .
Рублі не пахнуть . Продажна наволоч є в будь якій країні .
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24.06.2025 21:20 Ответить
.
Я не здивуюся, якщо у тих "польськомовних" каналах трудяццо, нє пакладайа рук акі пчьолкі, ванькі-манькі із Зажопінска, активно використовуючи гугло-перекладача.
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24.06.2025 21:41 Ответить
Ці польськомовні канали - російські, тому так. вони себе з заходом не ассоціюють.
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24.06.2025 22:30 Ответить
З огляду на цю мапу, це досить суїцидно
Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ
.
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24.06.2025 20:54 Ответить
Треба ще вікно у Европу( диру у фінському заливі ) замінувати .
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25.06.2025 00:04 Ответить
полезное дело, плюс можно освоить пaру десятков a то и сотен миллиaрдов доллaров.

вопрос где эти стрaны будут мины зaкaзывaть?

у немцев или у фрaнцузев?
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25.06.2025 05:38 Ответить
Пропаганда не розрахована на розумних, вона розрахована на дурнів, які готові стати ще дурнішими!
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24.06.2025 20:58 Ответить
Я б скажав не дурнів (це діагноз), а лінивих.
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24.06.2025 21:04 Ответить
А дурнів, на жаль, дедалі сьає більше і більше...
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24.06.2025 21:33 Ответить
Мені 60, а отже можу вас завірити що дурнів не бракувало в усі часи! Просто майже неможливо щоб хтось визнав себе дурнем.
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24.06.2025 21:45 Ответить
Так то воно так, мене не треба завіряти, я знаю, бо я старше вас. Просто раніше не було соцмереж, всяких там тік-токів, інстаграмів, одноГлазніків та ін., тому дурнями керувати було важче
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24.06.2025 21:57 Ответить
Були комсомольські збори .
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24.06.2025 22:40 Ответить
А, ну да Тільки чим комсомольці потім після зборів займались, про це історія мовчить...
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24.06.2025 23:55 Ответить
Найбільш епічні збори(учнівсько-піонерсько-комсомольські), були проведені в моїй школі. Зігнали біля 500 учнів в актовий зал і зачитали усі двійки отримані учнями протягом навчального року. Збори були після закінчення першої зміни і затягнулись на 5 годин. Отож, половина дітей зранку до вечора сиділи без їжі. Результат - один голодний обморок і мозолі на жопах. Під школою батьки перелякані пропажею дітей, які чомусь не прийшли вчасно додому.
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25.06.2025 06:14 Ответить
Але це неточно.
Більш імовірно, що в деяких дурників доступ до інтернету появився лише зараз.
І вони тим скористалися негайно...
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24.06.2025 21:46 Ответить
.
Чомусь нагадалися слова Артура Конан Дойля: "Найбільший дурень не той, хто дурень повний, а той, у котрого є залишки розуму". Від себе додам: чим більше тих залишків, тим і дурень більший.
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24.06.2025 21:50 Ответить
Al Serh #551041 ці дурні візьмуть зброю і побіжуть нас вбивати а розумні будуть стояти і дивитись а коли ми їм знов наваляєм(якщо наваляєм) то вони розкажуть про чергову "трагедію" і "людобуйство"
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24.06.2025 22:04 Ответить
Вони не про те щоб "узяти зброю". Вони про те щоб сидіти з чіпсами на канапі і дивитися війни по телевізору!
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24.06.2025 22:51 Ответить
Деньги не пахнут а ПУТИНЫМ ХУ ЛОМ ВОНЯЮТ!ЭТО БИЗНЕС!!!МЫ НЕ ПРИЧЁМ!!!
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24.06.2025 21:03 Ответить
Добре платять, тому і поширюють...
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24.06.2025 21:04 Ответить
Дякую Кеп. А чого не пишуть про антиукраїнські канали з України ?
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24.06.2025 21:12 Ответить
Споконвік поляк-двірник вважав українця-професора бидлом. Той двірник щиро вірив, що у нього блакитна кров.
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24.06.2025 21:15 Ответить
А потім той двірник приймає у себе в домі дві родини з України і вони мешкають у нього пару років практично задарма, і таких людей дуже багато. Родина одержує на дітей допомогу як звичайна польська родина, а сусіди допомагають речами і з роботою.
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24.06.2025 21:56 Ответить
Oleg Iavtushenko спочатку вони вас прийняли а потім заріжуть як на Закерзонні або в концтабір Явожно відвезуть, поляки вони такі
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24.06.2025 22:09 Ответить
Ну якщо тобі більше подобається померти від кацапського терору чи від гіпотетичного польського то я не буду тебе вмовляти
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24.06.2025 22:22 Ответить
Oleg Iavtushenko частина моїх предків з Перемишля, бабця і прадід, вони власними очима бачили геноцид українців який вчиняли поляки, річка Сян була червона від української крові, це просто історичний факт,поляки ще в школах навчають дітей ненавидіти українців, вони це роблять не просто так але ти і дальше можеш лизати зад своїм панам я зовсім не хотів заважати тобі і таким як ти втікачам
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26.06.2025 17:20 Ответить
Ну давай поміряемось тим хто кого більше вбив 100 років тому.
Це нам дуже допоможе в цій війні. Справа йде про виживання країни.
Тоді і з Німеччиною теж не треба мати справу, вони теж багато чого витворили в Україні сам знаєш коли.
Та і Туреччина, теж колишні вороги.
Зрозумій, ніколи у країн не було друзів, тільки тимчасові союзники. Залежить від того наскільки довго таке союзництво тримається.
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26.06.2025 18:48 Ответить
Oleg Iavtushenko росіяни перед тим як напасти проводили в своєму інфопросторі дегуманізацію українців те саме робить зараз полська політична єліта, риторичне питання: "для чого"? в Німеччині і туреччині політичні єліти не проводять дегуманізацію українців і з ними можна і треба мати справу бо в них є військові технології які нам потрібні
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26.06.2025 19:23 Ответить
Можеш вірити в що хочешь. Я з тобою не згодний.
Якщо тобі легше відчувати себе ображеним то є твій вибір.
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26.06.2025 20:36 Ответить
Орест,у тебе нема до поляків претензій за вбивство Івана Сусаніна?На захід від Польщі наші товаришують з поляками. Добре, що тебе не випускають, щоб не каламутив воду.
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24.06.2025 22:23 Ответить
Підтверджую ці слова. У 2022 році наших приїхало багато; поляки розсилали їх по інших країнах.
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24.06.2025 22:15 Ответить
Чергові адепти секти "свідків Волинської трагедії "? Та пішли всі ці пшеки на.....
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24.06.2025 21:15 Ответить
В мене є відчуття що список не повний. Прошу, не стримуйся, перелічи всіх кто на твою думку повинен йти на …
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24.06.2025 22:23 Ответить
В мене є відчуття що тобі стало образливо за тих,до кого ти втік.
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25.06.2025 06:45 Ответить
Я за справедливість, а «втік» я ще 10 років тому.
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25.06.2025 09:38 Ответить
Ой,добре що не 11.😱
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25.06.2025 15:40 Ответить
Заздрість то погано
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26.06.2025 10:00 Ответить
вороженьки
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24.06.2025 21:38 Ответить
Монстр пропаганди ВВС бореться з тарганами у месенджерах.
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24.06.2025 21:43 Ответить
у нас зеленский в телеграмме то же самое делает
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24.06.2025 21:50 Ответить
руцькі криваві гроши не смердять, ляхи?
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24.06.2025 21:51 Ответить
Так-так. Але це тільки в Польщі. У всіх інших європейських країнах такого не буває. І а Британії нема.
В 2020-му році Ілон Маск в своєму, тоді ще твіттері, у дописі про Крим використав термін "помилка Хрущова". Звідки південно-африканський нацист взяв цей термін, якщо це один з штампів кремльовської пропаганди який за межами параші мало хто чув?

Отож..
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24.06.2025 21:51 Ответить
Мокшанці всюди мають своїх прихильників, головне знайти партію або групу тупорилих і добре заплатити і будуть поширювати все що їм накажуть!!! Приклад в Італії , є дві партії який постійно виступають і проти переозброєння і проти надання нам допомоги!!! Головне прем'єр та весь уряд на нашому боці, з деякими нюансами але все одно за нас!!!
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24.06.2025 22:10 Ответить
в поляків є свій донбас..
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24.06.2025 22:37 Ответить
Полякі не румуни- проглотять інфу і підуть під владу раши.
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25.06.2025 00:02 Ответить
 
 