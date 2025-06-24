Ряд польских телеграм-каналов распространяют антиукраинскую пропаганду, - BBC

Группа польскоязычных телеграм-каналов стала площадкой для распространения различных форм пророссийской дезинформации и пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

В основном они позиционируют себя как польские новостные и информационные службы.

"Большинство из них часто цитируют или копируют контент из российских государственных СМИ, таких как RT и Sputnik, которые были запрещены в Европейском Союзе за манипулирование информацией и распространение пропаганды. Польша является членом ЕС", - говорится в сообщении.

Каналы часто цитируют российских деятелей и пропагандистов, таких как Путин, Медведев, Захарова, Соловьев и "Z-блогеры". Они распространяют откровенно ложную информацию, называют украинских лидеров "нацистами", утверждая, что правительство в Киеве "контролируется Западом".

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Эксперты утверждают, что хоть Telegram и не является широко используемым в Польше, ложные сообщения на нем подхватываются экстремистскими группами и распространяются дальше на более популярные платформы. Хотя большинство каналов анонимные, эксперты видят признаки их связей с Россией или Беларусью.

Алексей Шимкевич из польской организации по проверке фактов Demagog отмечает, что с 2022 года российская дезинформация и операции влияния стали "постоянным элементом польского цифрового инфопространства". По его словам, цель пророссийских Telegram-каналов - подорвать поддержку Украины, разделить общество и разжечь вражду между поляками и украинцами.

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