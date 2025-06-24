Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы, - СМИ
Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва могут заминировать районы вдоль своих границ с Россией на фоне разговоров о вероятном российском вторжении в страны НАТО.
Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Издание напомнило, что все эти страны объявляли ранее о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных мин. Ожидается, что в этом месяце они официально сообщат об этом ООН.
Это позволит производить, накапливать и развертывать такие боеприпасы уже в конце 2025 года.
Варшава, Хельсинки и балтийские страны имеют общую границу с РФ и Беларусью общей протяженностью более 3460 км.
The Telegraph пишет, что военные планировщики уже просчитывают, какие участки европейских лесов и озер будут заминированы в рамках подготовки к возможному вторжению России.
Отмечается, что позиция Литвы в этом контексте "самая уязвимая", поскольку ей придется защищать две границы общей протяженностью 740 км: с Белорусью на востоке и российским Калининградом на западе.
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Від пі'дорів треба не огорожі будувать, їх треба знищити...
Якщо ні то краще промовчати.
Якщо так то маю надію що ви
це робите і бажаю вам щоб ви мали
наснагу, не хворіли і немали інших,
травматичних, проблем зі своїм
здоров*ям.
Краще би взяли приклад із Зеленського - розміновували прикордоння, будували дороги в прикордонні з москалями, готували шашлики для зустрічі москальських окупантів.
''Слава'' Зеленському.
а три с половиной годы вы чем занимались....
Ставки делали...?
Не нада косплеить оон!