Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы, - СМИ

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва могут заминировать районы вдоль своих границ с Россией на фоне разговоров о вероятном российском вторжении в страны НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что все эти страны объявляли ранее о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных мин. Ожидается, что в этом месяце они официально сообщат об этом ООН.

Это позволит производить, накапливать и развертывать такие боеприпасы уже в конце 2025 года.

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Варшава, Хельсинки и балтийские страны имеют общую границу с РФ и Беларусью общей протяженностью более 3460 км.

The Telegraph пишет, что военные планировщики уже просчитывают, какие участки европейских лесов и озер будут заминированы в рамках подготовки к возможному вторжению России.

Отмечается, что позиция Литвы в этом контексте "самая уязвимая", поскольку ей придется защищать две границы общей протяженностью 740 км: с Белорусью на востоке и российским Калининградом на западе.

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