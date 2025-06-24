РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7216 посетителей онлайн
Новости Возможна атака РФ на НАТО Наступление россии на страні НАТО
2 592 24

Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы, - СМИ

Пять стран НАТО готовятся заминировать границы с Россией

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва могут заминировать районы вдоль своих границ с Россией на фоне разговоров о вероятном российском вторжении в страны НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что все эти страны объявляли ранее о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных мин. Ожидается, что в этом месяце они официально сообщат об этом ООН.

Это позволит производить, накапливать и развертывать такие боеприпасы уже в конце 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, - Зеленский

Варшава, Хельсинки и балтийские страны имеют общую границу с РФ и Беларусью общей протяженностью более 3460 км.

The Telegraph пишет, что военные планировщики уже просчитывают, какие участки европейских лесов и озер будут заминированы в рамках подготовки к возможному вторжению России.

Отмечается, что позиция Литвы в этом контексте "самая уязвимая", поскольку ей придется защищать две границы общей протяженностью 740 км: с Белорусью на востоке и российским Калининградом на западе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятая статья договора НАТО не означает автоматический военный ответ в случае нападения России, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

П'ять країн НАТО готуються замінувати кордони з Росією
П'ять країн НАТО готуються замінувати кордони з Росією

Автор: 

Латвия (1357) Литва (2521) НАТО (10177) Польша (8541) россия (96442) Финляндия (991) Эстония (1466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Починати потрібно з повної заборони в'їзду кацапів в ЄС бо ці туристи це 5 колона яка дестабілізує Захід
показать весь комментарий
24.06.2025 20:04 Ответить
+8
Рольніки здриснуть в разі шухера на тракторах до Іспанії.
показать весь комментарий
24.06.2025 20:13 Ответить
+7
То мінуйте і створюйте, а не анонсуйте....
показать весь комментарий
24.06.2025 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То мінуйте і створюйте, а не анонсуйте....
показать весь комментарий
24.06.2025 20:01 Ответить
А може, не треба дорікать? Люди для України роблять, пропорційно, чи не найбільше від інших країн світу... І вони першими з країн НАТО вийшли з Оттавської конвенції - бо розуміють, що проти кацапні треба відгороджуваться всіма можливими способами, включаючи й протипіхотні міни...
показать весь комментарий
24.06.2025 20:06 Ответить
Тем более мины запрещены против людей а орки к ним не относятся..
показать весь комментарий
24.06.2025 20:42 Ответить
Ну , тут питання філософського характеру...
показать весь комментарий
24.06.2025 20:48 Ответить
Тугодуми...
показать весь комментарий
24.06.2025 22:31 Ответить
І рів з крокодилами. Обов'язково поможе.
Від пі'дорів треба не огорожі будувать, їх треба знищити...
показать весь комментарий
24.06.2025 20:02 Ответить
У вас є можливість це робити?
Якщо ні то краще промовчати.
Якщо так то маю надію що ви
це робите і бажаю вам щоб ви мали
наснагу, не хворіли і немали інших,
травматичних, проблем зі своїм
здоров*ям.
показать весь комментарий
24.06.2025 20:35 Ответить
То треба вже робити бо потім буде не до шашлику. Від нових друзів ***** і рудого ***** можна чекати що завгодно.
показать весь комментарий
24.06.2025 20:03 Ответить
Навіщо витрачатися. Рольніки "на раз" перекриють кордон не тільки Польщі, а і Фінляндії та країн Балтії
показать весь комментарий
24.06.2025 20:03 Ответить
Рольніки здриснуть в разі шухера на тракторах до Іспанії.
показать весь комментарий
24.06.2025 20:13 Ответить
Були зайняті... Поки ти сидиш у "Люксембурзі", вони збирають нам пакети допомоги, лікують наших поранених та утримують біженців... А також розвертають випуск зброї та *********** для ЗСУ...
показать весь комментарий
24.06.2025 20:14 Ответить
Починати потрібно з повної заборони в'їзду кацапів в ЄС бо ці туристи це 5 колона яка дестабілізує Захід
показать весь комментарий
24.06.2025 20:04 Ответить
Литве должна помочь Латвия, потому что она следующая, если Литва не устоит
показать весь комментарий
24.06.2025 20:08 Ответить
Це треба робити негайно!
показать весь комментарий
24.06.2025 20:12 Ответить
нарешті ...давно пора !!! 👍
показать весь комментарий
24.06.2025 20:48 Ответить
Якісь вони не правильні ті Європейці - риють рови - мінують кордони з москалями.

Краще би взяли приклад із Зеленського - розміновували прикордоння, будували дороги в прикордонні з москалями, готували шашлики для зустрічі москальських окупантів.
''Слава'' Зеленському.
показать весь комментарий
24.06.2025 20:50 Ответить
А в нас ЗЕбіл навпаки Потужно розмінував фронт щоб кацапам було безперешкодно за 2 години Херсон окупувать!
показать весь комментарий
24.06.2025 20:56 Ответить
Можуть це не означає, що зроблять
показать весь комментарий
24.06.2025 21:17 Ответить
Тільки в нас.перед вторгненням размінували кордони.Чангар.На четвертому році війни Сумщіну замінувати не догадались.Зато славу Зеленському поють.не дивлячись ні на що...
показать весь комментарий
24.06.2025 23:18 Ответить
Не було б у нас сотен тисяч загиблих.якщо б влада потурбувалась про замініровання кордонів у 22 му
показать весь комментарий
24.06.2025 23:20 Ответить
ШО
а три с половиной годы вы чем занимались....
Ставки делали...?
Не нада косплеить оон!
показать весь комментарий
25.06.2025 00:50 Ответить
Минные поля, противотанковые рвы, противопехотные заграждения, полноценные линии обороны, укрепления. Только так. Еще три года назад писал об этом или ЕС думает избежать войны с рашистской **********? Тогда дайте Украине 300 самолетов и 3000 Томагавков.
показать весь комментарий
25.06.2025 03:38 Ответить
 
 