Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ
Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія та Литва можуть замінувати райони вздовж своїх кордонів з Росією на тлі розмов про ймовірне російське вторгнення до країн НАТО.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Видання нагадало, що усі ці країни оголошували раніше про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Очікується, що цього місяця вони офіційно повідомлять про це ООН.
Це дозволить виробляти, накопичувати та розгортати такі боєприпаси вже наприкінці 2025 року.
Варшава, Гельсінкі та балтійські країни мають спільний кордон з РФ та Білоруссю загальною протяжністю понад 3460 км.
The Telegraph пише, що військові планувальники вже прораховують, які ділянки європейських лісів та озер будуть заміновані у рамках підготовки до можливого вторгнення Росії.
Зазначається, що позиція Литви в цьому контексті "найвразливіша", оскільки їй доведеться захищати два кордони загальною протяжністю 740 км: з Білорусією на сході та російським Калінінградом на заході.
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Від пі'дорів треба не огорожі будувать, їх треба знищити...
Якщо ні то краще промовчати.
Якщо так то маю надію що ви
це робите і бажаю вам щоб ви мали
наснагу, не хворіли і немали інших,
травматичних, проблем зі своїм
здоров*ям.
Краще би взяли приклад із Зеленського - розміновували прикордоння, будували дороги в прикордонні з москалями, готували шашлики для зустрічі москальських окупантів.
''Слава'' Зеленському.
а три с половиной годы вы чем занимались....
Ставки делали...?
Не нада косплеить оон!