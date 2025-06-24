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Новини Можлива атака РФ на НАТО Наступ Росії на країни НАТО
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Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ

П’ять країн НАТО готуються замінувати кордони з Росією

Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія та Литва можуть замінувати райони вздовж своїх кордонів з Росією на тлі розмов про ймовірне російське вторгнення до країн НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що усі ці країни оголошували раніше про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Очікується, що цього місяця вони офіційно повідомлять про це ООН.

Це дозволить виробляти, накопичувати та розгортати такі боєприпаси вже наприкінці 2025 року.

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Варшава, Гельсінкі та балтійські країни мають спільний кордон з РФ та Білоруссю загальною протяжністю понад 3460 км.

The Telegraph пише, що військові планувальники вже прораховують, які ділянки європейських лісів та озер будуть заміновані у рамках підготовки до можливого вторгнення Росії.

Зазначається, що позиція Литви в цьому контексті "найвразливіша", оскільки їй доведеться захищати два кордони загальною протяжністю 740 км: з Білорусією на сході та російським Калінінградом на заході.

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П'ять країн НАТО готуються замінувати кордони з Росією
П'ять країн НАТО готуються замінувати кордони з Росією

Автор: 

Латвія (1373) Литва (2467) НАТО (6638) Польща (8663) росія (66461) Фінляндія (1339) Естонія (1657)


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Топ коментарі
+12
Починати потрібно з повної заборони в'їзду кацапів в ЄС бо ці туристи це 5 колона яка дестабілізує Захід
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24.06.2025 20:04 Відповісти
+8
Рольніки здриснуть в разі шухера на тракторах до Іспанії.
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24.06.2025 20:13 Відповісти
+7
То мінуйте і створюйте, а не анонсуйте....
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24.06.2025 20:01 Відповісти
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То мінуйте і створюйте, а не анонсуйте....
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24.06.2025 20:01 Відповісти
А може, не треба дорікать? Люди для України роблять, пропорційно, чи не найбільше від інших країн світу... І вони першими з країн НАТО вийшли з Оттавської конвенції - бо розуміють, що проти кацапні треба відгороджуваться всіма можливими способами, включаючи й протипіхотні міни...
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24.06.2025 20:06 Відповісти
Тем более мины запрещены против людей а орки к ним не относятся..
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24.06.2025 20:42 Відповісти
Ну , тут питання філософського характеру...
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24.06.2025 20:48 Відповісти
Тугодуми...
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24.06.2025 22:31 Відповісти
І рів з крокодилами. Обов'язково поможе.
Від пі'дорів треба не огорожі будувать, їх треба знищити...
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24.06.2025 20:02 Відповісти
У вас є можливість це робити?
Якщо ні то краще промовчати.
Якщо так то маю надію що ви
це робите і бажаю вам щоб ви мали
наснагу, не хворіли і немали інших,
травматичних, проблем зі своїм
здоров*ям.
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24.06.2025 20:35 Відповісти
То треба вже робити бо потім буде не до шашлику. Від нових друзів ***** і рудого ***** можна чекати що завгодно.
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24.06.2025 20:03 Відповісти
Навіщо витрачатися. Рольніки "на раз" перекриють кордон не тільки Польщі, а і Фінляндії та країн Балтії
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24.06.2025 20:03 Відповісти
Рольніки здриснуть в разі шухера на тракторах до Іспанії.
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24.06.2025 20:13 Відповісти
Були зайняті... Поки ти сидиш у "Люксембурзі", вони збирають нам пакети допомоги, лікують наших поранених та утримують біженців... А також розвертають випуск зброї та *********** для ЗСУ...
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24.06.2025 20:14 Відповісти
Починати потрібно з повної заборони в'їзду кацапів в ЄС бо ці туристи це 5 колона яка дестабілізує Захід
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24.06.2025 20:04 Відповісти
Литве должна помочь Латвия, потому что она следующая, если Литва не устоит
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24.06.2025 20:08 Відповісти
Це треба робити негайно!
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24.06.2025 20:12 Відповісти
нарешті ...давно пора !!! 👍
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24.06.2025 20:48 Відповісти
Якісь вони не правильні ті Європейці - риють рови - мінують кордони з москалями.

Краще би взяли приклад із Зеленського - розміновували прикордоння, будували дороги в прикордонні з москалями, готували шашлики для зустрічі москальських окупантів.
''Слава'' Зеленському.
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24.06.2025 20:50 Відповісти
А в нас ЗЕбіл навпаки Потужно розмінував фронт щоб кацапам було безперешкодно за 2 години Херсон окупувать!
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24.06.2025 20:56 Відповісти
Можуть це не означає, що зроблять
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24.06.2025 21:17 Відповісти
Тільки в нас.перед вторгненням размінували кордони.Чангар.На четвертому році війни Сумщіну замінувати не догадались.Зато славу Зеленському поють.не дивлячись ні на що...
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24.06.2025 23:18 Відповісти
Не було б у нас сотен тисяч загиблих.якщо б влада потурбувалась про замініровання кордонів у 22 му
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24.06.2025 23:20 Відповісти
ШО
а три с половиной годы вы чем занимались....
Ставки делали...?
Не нада косплеить оон!
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25.06.2025 00:50 Відповісти
Минные поля, противотанковые рвы, противопехотные заграждения, полноценные линии обороны, укрепления. Только так. Еще три года назад писал об этом или ЕС думает избежать войны с рашистской **********? Тогда дайте Украине 300 самолетов и 3000 Томагавков.
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25.06.2025 03:38 Відповісти
 
 