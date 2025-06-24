Низка польських телеграм-каналів поширює антиукраїнську пропаганду, - BBC
Група польськомовних телеграм-каналів стала майданчиком для поширення різних форм проросійської дезінформації та пропаганди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
Здебільшого вони позиціонують себе як польські новинні та інформаційні служби.
"Більшість із них часто цитують або копіюють контент з російських державних ЗМІ, таких як RT і Sputnik, які були заборонені в Європейському Союзі за маніпулювання інформацією та поширення пропаганди. Польща є членом ЄС", - йдеться в повідомленні.
Канали часто цитують російських діячів та пропагандистів, таких як Путін, Медведєв, Захарова, Соловйов та "Z-блогери". Вони поширюють відверто неправдиву інформацію, чи називають українських лідерів "нацистами", стверджуючи, що уряд у Києві "контролюється Заходом".
Експерти стверджують, що хоч Telegram і не є широко використовуваним у Польщі, неправдиві повідомлення на ньому підхоплюються екстремістськими групами та поширюються далі на популярніші платформи. Хоча більшість каналів анонімні, експерти бачать ознаки їхніх зв'язків з Росією чи Білоруссю.
Олексій Шимкевич з польської організації з перевірки фактів Demagog наголошує, що з 2022 року російська дезінформація та операції впливу стали "постійним елементом польського цифрового інфопростору". За його словами, мета проросійських Telegram-каналів - підірвати підтримку України, розділити суспільство та розпалити ворожнечу між поляками й українцями.
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А якщо без жартів , антиукраїнську істерію поширює не тільки польська тєлєга . Таке часто можна зустріти і в Х ( твіттер ) . Немов пишуть справді поляки , але їхні наративи суто кацапські . І до речі - про кацапів там жодного поганого слова .
Рублі не пахнуть . Продажна наволоч є в будь якій країні .
Я не здивуюся, якщо у тих "польськомовних" каналах трудяццо, нє пакладайа рук акі пчьолкі, ванькі-манькі із Зажопінска, активно використовуючи гугло-перекладача.
Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ
.
вопрос где эти стрaны будут мины зaкaзывaть?
у немцев или у фрaнцузев?
Більш імовірно, що в деяких дурників доступ до інтернету появився лише зараз.
І вони тим скористалися негайно...
Чомусь нагадалися слова Артура Конан Дойля: "Найбільший дурень не той, хто дурень повний, а той, у котрого є залишки розуму". Від себе додам: чим більше тих залишків, тим і дурень більший.
Це нам дуже допоможе в цій війні. Справа йде про виживання країни.
Тоді і з Німеччиною теж не треба мати справу, вони теж багато чого витворили в Україні сам знаєш коли.
Та і Туреччина, теж колишні вороги.
Зрозумій, ніколи у країн не було друзів, тільки тимчасові союзники. Залежить від того наскільки довго таке союзництво тримається.
Якщо тобі легше відчувати себе ображеним то є твій вибір.
В 2020-му році Ілон Маск в своєму, тоді ще твіттері, у дописі про Крим використав термін "помилка Хрущова". Звідки південно-африканський нацист взяв цей термін, якщо це один з штампів кремльовської пропаганди який за межами параші мало хто чув?
Отож..