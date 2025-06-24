УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10680 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська пропаганда в Польщі
3 854 47

Низка польських телеграм-каналів поширює антиукраїнську пропаганду, - BBC

Антиукраїнська пропаганда в польських телеграм-каналах

Група польськомовних телеграм-каналів стала майданчиком для поширення різних форм проросійської дезінформації та пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Здебільшого вони позиціонують себе як польські новинні та інформаційні служби.

"Більшість із них часто цитують або копіюють контент з російських державних ЗМІ, таких як RT і Sputnik, які були заборонені в Європейському Союзі за маніпулювання інформацією та поширення пропаганди. Польща є членом ЄС", - йдеться в повідомленні.

Канали часто цитують російських діячів та пропагандистів, таких як Путін, Медведєв, Захарова, Соловйов та "Z-блогери". Вони поширюють відверто неправдиву інформацію, чи називають українських лідерів "нацистами", стверджуючи, що уряд у Києві "контролюється Заходом".

Читайте: Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ

Експерти стверджують, що хоч Telegram і не є широко використовуваним у Польщі, неправдиві повідомлення на ньому підхоплюються екстремістськими групами та поширюються далі на популярніші платформи. Хоча більшість каналів анонімні, експерти бачать ознаки їхніх зв'язків з Росією чи Білоруссю.

Олексій Шимкевич з польської організації з перевірки фактів Demagog наголошує, що з 2022 року російська дезінформація та операції впливу стали "постійним елементом польського цифрового інфопростору". За його словами, мета проросійських Telegram-каналів - підірвати підтримку України, розділити суспільство та розпалити ворожнечу між поляками й українцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні в Україні заборонили ще 14 пропагандистських книжкових видань

Автор: 

Польща (8659) пропаганда (2830) Telegram (288)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Пропаганда не розрахована на розумних, вона розрахована на дурнів, які готові стати ще дурнішими!
показати весь коментар
24.06.2025 20:58 Відповісти
+11
,,уряд України контролюється Заходом,, Тобто, ці польськомовні канали себе з Заходом не ототожнюють. І хто ними маніпулює? З 3 раз чи з 1 вгадаємо?
показати весь коментар
24.06.2025 20:53 Відповісти
+6
Добре платять, тому і поширюють...
показати весь коментар
24.06.2025 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
,,уряд України контролюється Заходом,, Тобто, ці польськомовні канали себе з Заходом не ототожнюють. І хто ними маніпулює? З 3 раз чи з 1 вгадаємо?
показати весь коментар
24.06.2025 20:53 Відповісти
Берег Слонової кістки , або може - Кайманові острова !
А якщо без жартів , антиукраїнську істерію поширює не тільки польська тєлєга . Таке часто можна зустріти і в Х ( твіттер ) . Немов пишуть справді поляки , але їхні наративи суто кацапські . І до речі - про кацапів там жодного поганого слова .
Рублі не пахнуть . Продажна наволоч є в будь якій країні .
показати весь коментар
24.06.2025 21:20 Відповісти
.
Я не здивуюся, якщо у тих "польськомовних" каналах трудяццо, нє пакладайа рук акі пчьолкі, ванькі-манькі із Зажопінска, активно використовуючи гугло-перекладача.
показати весь коментар
24.06.2025 21:41 Відповісти
Ці польськомовні канали - російські, тому так. вони себе з заходом не ассоціюють.
показати весь коментар
24.06.2025 22:30 Відповісти
З огляду на цю мапу, це досить суїцидно
Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ
.
показати весь коментар
24.06.2025 20:54 Відповісти
Треба ще вікно у Европу( диру у фінському заливі ) замінувати .
показати весь коментар
25.06.2025 00:04 Відповісти
полезное дело, плюс можно освоить пaру десятков a то и сотен миллиaрдов доллaров.

вопрос где эти стрaны будут мины зaкaзывaть?

у немцев или у фрaнцузев?
показати весь коментар
25.06.2025 05:38 Відповісти
Пропаганда не розрахована на розумних, вона розрахована на дурнів, які готові стати ще дурнішими!
показати весь коментар
24.06.2025 20:58 Відповісти
Я б скажав не дурнів (це діагноз), а лінивих.
показати весь коментар
24.06.2025 21:04 Відповісти
А дурнів, на жаль, дедалі сьає більше і більше...
показати весь коментар
24.06.2025 21:33 Відповісти
Мені 60, а отже можу вас завірити що дурнів не бракувало в усі часи! Просто майже неможливо щоб хтось визнав себе дурнем.
показати весь коментар
24.06.2025 21:45 Відповісти
Так то воно так, мене не треба завіряти, я знаю, бо я старше вас. Просто раніше не було соцмереж, всяких там тік-токів, інстаграмів, одноГлазніків та ін., тому дурнями керувати було важче
показати весь коментар
24.06.2025 21:57 Відповісти
Були комсомольські збори .
показати весь коментар
24.06.2025 22:40 Відповісти
А, ну да Тільки чим комсомольці потім після зборів займались, про це історія мовчить...
показати весь коментар
24.06.2025 23:55 Відповісти
Найбільш епічні збори(учнівсько-піонерсько-комсомольські), були проведені в моїй школі. Зігнали біля 500 учнів в актовий зал і зачитали усі двійки отримані учнями протягом навчального року. Збори були після закінчення першої зміни і затягнулись на 5 годин. Отож, половина дітей зранку до вечора сиділи без їжі. Результат - один голодний обморок і мозолі на жопах. Під школою батьки перелякані пропажею дітей, які чомусь не прийшли вчасно додому.
показати весь коментар
25.06.2025 06:14 Відповісти
Але це неточно.
Більш імовірно, що в деяких дурників доступ до інтернету появився лише зараз.
І вони тим скористалися негайно...
показати весь коментар
24.06.2025 21:46 Відповісти
.
Чомусь нагадалися слова Артура Конан Дойля: "Найбільший дурень не той, хто дурень повний, а той, у котрого є залишки розуму". Від себе додам: чим більше тих залишків, тим і дурень більший.
показати весь коментар
24.06.2025 21:50 Відповісти
Al Serh #551041 ці дурні візьмуть зброю і побіжуть нас вбивати а розумні будуть стояти і дивитись а коли ми їм знов наваляєм(якщо наваляєм) то вони розкажуть про чергову "трагедію" і "людобуйство"
показати весь коментар
24.06.2025 22:04 Відповісти
Вони не про те щоб "узяти зброю". Вони про те щоб сидіти з чіпсами на канапі і дивитися війни по телевізору!
показати весь коментар
24.06.2025 22:51 Відповісти
Деньги не пахнут а ПУТИНЫМ ХУ ЛОМ ВОНЯЮТ!ЭТО БИЗНЕС!!!МЫ НЕ ПРИЧЁМ!!!
показати весь коментар
24.06.2025 21:03 Відповісти
Добре платять, тому і поширюють...
показати весь коментар
24.06.2025 21:04 Відповісти
Дякую Кеп. А чого не пишуть про антиукраїнські канали з України ?
показати весь коментар
24.06.2025 21:12 Відповісти
Споконвік поляк-двірник вважав українця-професора бидлом. Той двірник щиро вірив, що у нього блакитна кров.
показати весь коментар
24.06.2025 21:15 Відповісти
А потім той двірник приймає у себе в домі дві родини з України і вони мешкають у нього пару років практично задарма, і таких людей дуже багато. Родина одержує на дітей допомогу як звичайна польська родина, а сусіди допомагають речами і з роботою.
показати весь коментар
24.06.2025 21:56 Відповісти
Oleg Iavtushenko спочатку вони вас прийняли а потім заріжуть як на Закерзонні або в концтабір Явожно відвезуть, поляки вони такі
показати весь коментар
24.06.2025 22:09 Відповісти
Ну якщо тобі більше подобається померти від кацапського терору чи від гіпотетичного польського то я не буду тебе вмовляти
показати весь коментар
24.06.2025 22:22 Відповісти
Oleg Iavtushenko частина моїх предків з Перемишля, бабця і прадід, вони власними очима бачили геноцид українців який вчиняли поляки, річка Сян була червона від української крові, це просто історичний факт,поляки ще в школах навчають дітей ненавидіти українців, вони це роблять не просто так але ти і дальше можеш лизати зад своїм панам я зовсім не хотів заважати тобі і таким як ти втікачам
показати весь коментар
26.06.2025 17:20 Відповісти
Ну давай поміряемось тим хто кого більше вбив 100 років тому.
Це нам дуже допоможе в цій війні. Справа йде про виживання країни.
Тоді і з Німеччиною теж не треба мати справу, вони теж багато чого витворили в Україні сам знаєш коли.
Та і Туреччина, теж колишні вороги.
Зрозумій, ніколи у країн не було друзів, тільки тимчасові союзники. Залежить від того наскільки довго таке союзництво тримається.
показати весь коментар
26.06.2025 18:48 Відповісти
Oleg Iavtushenko росіяни перед тим як напасти проводили в своєму інфопросторі дегуманізацію українців те саме робить зараз полська політична єліта, риторичне питання: "для чого"? в Німеччині і туреччині політичні єліти не проводять дегуманізацію українців і з ними можна і треба мати справу бо в них є військові технології які нам потрібні
показати весь коментар
26.06.2025 19:23 Відповісти
Можеш вірити в що хочешь. Я з тобою не згодний.
Якщо тобі легше відчувати себе ображеним то є твій вибір.
показати весь коментар
26.06.2025 20:36 Відповісти
Орест,у тебе нема до поляків претензій за вбивство Івана Сусаніна?На захід від Польщі наші товаришують з поляками. Добре, що тебе не випускають, щоб не каламутив воду.
показати весь коментар
24.06.2025 22:23 Відповісти
Підтверджую ці слова. У 2022 році наших приїхало багато; поляки розсилали їх по інших країнах.
показати весь коментар
24.06.2025 22:15 Відповісти
Чергові адепти секти "свідків Волинської трагедії "? Та пішли всі ці пшеки на.....
показати весь коментар
24.06.2025 21:15 Відповісти
В мене є відчуття що список не повний. Прошу, не стримуйся, перелічи всіх кто на твою думку повинен йти на …
показати весь коментар
24.06.2025 22:23 Відповісти
В мене є відчуття що тобі стало образливо за тих,до кого ти втік.
показати весь коментар
25.06.2025 06:45 Відповісти
Я за справедливість, а «втік» я ще 10 років тому.
показати весь коментар
25.06.2025 09:38 Відповісти
Ой,добре що не 11.😱
показати весь коментар
25.06.2025 15:40 Відповісти
Заздрість то погано
показати весь коментар
26.06.2025 10:00 Відповісти
вороженьки
показати весь коментар
24.06.2025 21:38 Відповісти
Монстр пропаганди ВВС бореться з тарганами у месенджерах.
показати весь коментар
24.06.2025 21:43 Відповісти
у нас зеленский в телеграмме то же самое делает
показати весь коментар
24.06.2025 21:50 Відповісти
руцькі криваві гроши не смердять, ляхи?
показати весь коментар
24.06.2025 21:51 Відповісти
Так-так. Але це тільки в Польщі. У всіх інших європейських країнах такого не буває. І а Британії нема.
В 2020-му році Ілон Маск в своєму, тоді ще твіттері, у дописі про Крим використав термін "помилка Хрущова". Звідки південно-африканський нацист взяв цей термін, якщо це один з штампів кремльовської пропаганди який за межами параші мало хто чув?

Отож..
показати весь коментар
24.06.2025 21:51 Відповісти
Мокшанці всюди мають своїх прихильників, головне знайти партію або групу тупорилих і добре заплатити і будуть поширювати все що їм накажуть!!! Приклад в Італії , є дві партії який постійно виступають і проти переозброєння і проти надання нам допомоги!!! Головне прем'єр та весь уряд на нашому боці, з деякими нюансами але все одно за нас!!!
показати весь коментар
24.06.2025 22:10 Відповісти
в поляків є свій донбас..
показати весь коментар
24.06.2025 22:37 Відповісти
Полякі не румуни- проглотять інфу і підуть під владу раши.
показати весь коментар
25.06.2025 00:02 Відповісти
 
 