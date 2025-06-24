Низка польських телеграм-каналів поширює антиукраїнську пропаганду, - BBC

Група польськомовних телеграм-каналів стала майданчиком для поширення різних форм проросійської дезінформації та пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Здебільшого вони позиціонують себе як польські новинні та інформаційні служби.

"Більшість із них часто цитують або копіюють контент з російських державних ЗМІ, таких як RT і Sputnik, які були заборонені в Європейському Союзі за маніпулювання інформацією та поширення пропаганди. Польща є членом ЄС", - йдеться в повідомленні.

Канали часто цитують російських діячів та пропагандистів, таких як Путін, Медведєв, Захарова, Соловйов та "Z-блогери". Вони поширюють відверто неправдиву інформацію, чи називають українських лідерів "нацистами", стверджуючи, що уряд у Києві "контролюється Заходом".

Читайте: Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи, - ЗМІ

Експерти стверджують, що хоч Telegram і не є широко використовуваним у Польщі, неправдиві повідомлення на ньому підхоплюються екстремістськими групами та поширюються далі на популярніші платформи. Хоча більшість каналів анонімні, експерти бачать ознаки їхніх зв'язків з Росією чи Білоруссю.

Олексій Шимкевич з польської організації з перевірки фактів Demagog наголошує, що з 2022 року російська дезінформація та операції впливу стали "постійним елементом польського цифрового інфопростору". За його словами, мета проросійських Telegram-каналів - підірвати підтримку України, розділити суспільство та розпалити ворожнечу між поляками й українцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні в Україні заборонили ще 14 пропагандистських книжкових видань