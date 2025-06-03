У травні в Україні заборонили ще 14 пропагандистських книжкових видань
Державний комітет телебачення і радіомовлення України заборонив 14 чергових книжкових видань антиукраїнського змісту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.
Зазначається, що до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, ще 14 видань антиукраїнського змісту.
Станом на сьогодні у Переліку є інформація про 591 пропагандистське видання.
"Основне призначення Переліку – інформувати книгорозповсюджувачів та правоохоронні органи про те, що спроби розповсюдження включених до нього видань можуть містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України", – пояснюють в комітеті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось, в браузері Гугль сижу, - так тут реклама штибу "У Мелітополі найнижчі акційні ціни на набори інструментів!", і не тільки на мелітопольські інструменти, а й на штиблети віскіЮ плаття, ікру, тощо! Коли вони припинять таку рекламу?