У травні в Україні заборонили ще 14 пропагандистських книжкових видань

Державний комітет телебачення і радіомовлення України заборонив 14 чергових книжкових видань антиукраїнського змісту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.

Зазначається, що до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, ще 14 видань антиукраїнського змісту.

Станом на сьогодні у Переліку є інформація про 591 пропагандистське видання.

"Основне призначення Переліку – інформувати книгорозповсюджувачів та правоохоронні органи про те, що спроби розповсюдження включених до нього видань можуть містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України", – пояснюють в комітеті.

Також читайте: СБУ затримала ворожу пропагандистку, яка мріяла про окупацію Харкова