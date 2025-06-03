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Новини Заборона пропагандистьских видань в Україні
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У травні в Україні заборонили ще 14 пропагандистських книжкових видань

В Україні заборони ще 14 пропагандистських видань (фото ілюстративне)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України заборонив 14 чергових книжкових видань антиукраїнського змісту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.

Зазначається, що до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, ще 14 видань антиукраїнського змісту.

Станом на сьогодні у Переліку є інформація про 591 пропагандистське видання.

"Основне призначення Переліку – інформувати книгорозповсюджувачів та правоохоронні органи про те, що спроби розповсюдження включених до нього видань можуть містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України", – пояснюють в комітеті.

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Автор: 

Нацрада ТРМ (458) пропаганда (2820)


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Та коли вони візьмуться за антиукраїнську та сепаратиську рекламу?
Ось, в браузері Гугль сижу, - так тут реклама штибу "У Мелітополі найнижчі акційні ціни на набори інструментів!", і не тільки на мелітопольські інструменти, а й на штиблети віскіЮ плаття, ікру, тощо! Коли вони припинять таку рекламу?
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03.06.2025 20:10 Відповісти
В Україні, московська сволота привладна, 30 років знищувала Українське книговидавництво, шляхом заповнення пропагандою з московії, на узькам изике!! Табачник+литвин+льовочкині+ложкін, гадили в Україні, заради своєї посади і грошей-грошей-грошей…Яка там Україна Незалежна!…
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03.06.2025 20:37 Відповісти
Давно пора заборонити серіал "слуга народу",в якому маньяк-терорист розстрілює сотні укр.громадян прямо в залі ВР.
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03.06.2025 20:58 Відповісти
 
 