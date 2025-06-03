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Новости Запрет пропагандистских изданий в Украине
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В мае в Украине запретили еще 14 пропагандистских книжных изданий

В Украине запрещены еще 14 пропагандистских изданий (фото иллюстративное)

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил 14 очередных книжных изданий антиукраинского содержания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комитета.

Отмечается, что в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, еще 14 изданий антиукраинского содержания.

На сегодня в Перечне есть информация о 591 пропагандистском издании.

"Основное назначение Перечня - информировать книгораспространителей и правоохранительные органы о том, что попытки распространения включенных в него изданий могут содержать признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена Уголовным кодексом Украины", - объясняют в комитете.

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Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) пропаганда (3693)


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Та коли вони візьмуться за антиукраїнську та сепаратиську рекламу?
Ось, в браузері Гугль сижу, - так тут реклама штибу "У Мелітополі найнижчі акційні ціни на набори інструментів!", і не тільки на мелітопольські інструменти, а й на штиблети віскіЮ плаття, ікру, тощо! Коли вони припинять таку рекламу?
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03.06.2025 20:10 Ответить
В Україні, московська сволота привладна, 30 років знищувала Українське книговидавництво, шляхом заповнення пропагандою з московії, на узькам изике!! Табачник+литвин+льовочкині+ложкін, гадили в Україні, заради своєї посади і грошей-грошей-грошей…Яка там Україна Незалежна!…
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03.06.2025 20:37 Ответить
Давно пора заборонити серіал "слуга народу",в якому маньяк-терорист розстрілює сотні укр.громадян прямо в залі ВР.
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03.06.2025 20:58 Ответить
 
 