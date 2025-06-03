В мае в Украине запретили еще 14 пропагандистских книжных изданий
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил 14 очередных книжных изданий антиукраинского содержания.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комитета.
Отмечается, что в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, еще 14 изданий антиукраинского содержания.
На сегодня в Перечне есть информация о 591 пропагандистском издании.
"Основное назначение Перечня - информировать книгораспространителей и правоохранительные органы о том, что попытки распространения включенных в него изданий могут содержать признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена Уголовным кодексом Украины", - объясняют в комитете.
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