Новини відносини України та Польщі Антиукраїнська пропаганда в Польщі
Росія намагається розсварити Україну та Польщу, - Туск

Туск про загрозу РФ для Заходу

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що РФ намагається посварити Київ і Варшаву напередодні ключового етапу війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у Х.

Прем'єр Польщі наголосив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "Росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", - зазначив польський прем’єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Низка польських телеграм-каналів поширює антиукраїнську пропаганду, - BBC

+2
Піднімай Волинську трагедію і не потрібно рашки
показати весь коментар
12.08.2025 12:00
+1
Ага, тільки який польський ютуб не дивишся, то все Волинь та Волинь. Кляті москалі намагаються розсварити.
показати весь коментар
12.08.2025 12:00
Антипольські жести? Тіпа везуть і везуть своє зерно, так шо шляхті треба відриватися від справ щоб висипати його на землю?
показати весь коментар
12.08.2025 12:02
Кляті парашинці обрали Навроцького.
показати весь коментар
12.08.2025 12:09
Це жарт такий?
показати весь коментар
12.08.2025 12:03
Це він про прапор УПА на концерті в Польщі .? Але тоді - чому ж так мляво зреагувала поліція .?
Той хлопець який його підняв , він точно був українець , чи може то якийсь провокатор з місцевих .?
показати весь коментар
12.08.2025 12:04
У Польщі здогадались, що будь-які власні косяки можна списувати на російське ІПСО.
показати весь коментар
12.08.2025 12:04
Ви і самі добре розпалюєте по черзі пане Туск.
показати весь коментар
12.08.2025 12:05
то, кацапи керують польською поліцією та держбезпекою?
то, кацапи заборонили поліції відпіздити рольників, що висипали та топталися по українській пшениці?
то, кацапи на кожному кроці, ротом керівників польщі дрочать на волинь?
показати весь коментар
12.08.2025 12:06
ОПешні теж стараються.
показати весь коментар
12.08.2025 12:07
валЬІнская резня бензопилой
показати весь коментар
12.08.2025 12:16
День пам'яті про ,,волинську різню" не рф встановила, а ти, пане. І не дивлячись, що українців від рук поляків під час тих подій загинуло набагато більше.
показати весь коментар
12.08.2025 12:19
Московіти, таке лайно проводять/вкидають, РЕГУЛЯРНО, упродовж 30 років! Але ж є, оті, «дивні особи»= корисні ідіоти, які це використовують на час виборчих процесів, блокування доріг на кордоні!!!
показати весь коментар
12.08.2025 12:28
 
 