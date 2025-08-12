Росія намагається розсварити Україну та Польщу, - Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що РФ намагається посварити Київ і Варшаву напередодні ключового етапу війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у Х.

Прем'єр Польщі наголосив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "Росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", - зазначив польський прем’єр-міністр.

