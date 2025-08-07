Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО

В Польше неизвестные повредили памятник жертвам, погибшим в результате Волынской трагедии. На нем нарисовали красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание RMF24.

Инцидент произошел в польском селе Домостава в Подкарпатском воеводстве. По данным полиции, памятник повредили в среду, 6 августа.

По словам заместителя комиссара, сотрудники следственной группы до сих пор работают на месте происшествия, собирая доказательства вандализма.

Как отмечается, 20-метровый памятник, под названием "Волынская резня", открыли в июле 2024 года.

Вылитая из бронзы скульптура изображает орла, тело которого охвачено пламенем, а на его крыльях выгравированы названия населенных пунктов, жители которых стали жертвами трагедии.

В центре монумента -- резной крест с вилами, на которые нанизано тело ребенка. У основания памятника с одной стороны изображена семья с детьми в пламени, а с другой -- также охваченные пламенем -- головы детей, нанизанные на столбы забора.

