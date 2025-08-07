РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13280 посетителей онлайн
Новости Фото Волынская трагедия
2 003 26

Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО

В Польше неизвестные повредили памятник жертвам, погибшим в результате Волынской трагедии. На нем нарисовали красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание RMF24.

Инцидент произошел в польском селе Домостава в Подкарпатском воеводстве. По данным полиции, памятник повредили в среду, 6 августа.

По словам заместителя комиссара, сотрудники следственной группы до сих пор работают на месте происшествия, собирая доказательства вандализма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о решении Сейма Польши относительно "геноцида ОУН и УПА": Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания

В Польше неизвестные повредили памятник жертвам Волынской трагедии

Как отмечается, 20-метровый памятник, под названием "Волынская резня", открыли в июле 2024 года.

Вылитая из бронзы скульптура изображает орла, тело которого охвачено пламенем, а на его крыльях выгравированы названия населенных пунктов, жители которых стали жертвами трагедии.

В центре монумента -- резной крест с вилами, на которые нанизано тело ребенка. У основания памятника с одной стороны изображена семья с детьми в пламени, а с другой -- также охваченные пламенем -- головы детей, нанизанные на столбы забора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует осенью начать эксгумации украинцев, неподобающе похороненных на территории Польши, - МКСК

В Польше неизвестные повредили памятник жертвам Волынской трагедии

Польша (8600) УПА (634) вандализм (609) Волынская трагедия (215)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Немає сумнівів що це кацапська падаль зробила щоб підлити гівна на тлі вступу на крісло президента.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:51 Ответить
+6
Кому це вигідно? Питання риторичне.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:52 Ответить
+5
Ми не можемо написати «пошкодили»… З точки зору поляків то пошкодили. А з нашої точки зору- Слава Героям УПА!!! (Тричі Слава)!
показать весь комментарий
07.08.2025 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає сумнівів що це кацапська падаль зробила щоб підлити гівна на тлі вступу на крісло президента.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:51 Ответить
Кому це вигідно? Питання риторичне.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:52 Ответить
Полякам в першу чергу, ти ще не зрозумів...?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:55 Ответить
Ага. Особливо польськім фермерам. )))
показать весь комментарий
07.08.2025 19:57 Ответить
Перечитайте собі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 цю статтю. Це дуже важливо для розуміння польсько-українських стосунків.
Але то таке, то стаття для розумних...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:02 Ответить
Як на мене, ці поляки вже заїїї .ади🐽
показать весь комментарий
07.08.2025 19:54 Ответить
поляки ніколи не напишуть "слава УПА". лаптями смердить від тебе. )
показать весь комментарий
07.08.2025 20:06 Ответить
Цілком може бути,що то справа рук агентів гру-фсб.
Але присутня патріотична символіка?
Ось,сн та зе користуються патріотичною риторикою і що?
А такий потужний "демократ",міністр при Ющенку-Огризко,просторікував в прямому ефірі на особу,від якої залежить доля країни: "Дональд Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Тому існує одвічне правило,як пояснення чогось незбагненного:
КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?
показать весь комментарий
07.08.2025 20:02 Ответить
Юльці-сучці, агенту кремля, московській зозулі, путинській підстилці, кремлівський шльондрі.
Огризко так каже і я йому вірю.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:13 Ответить
так агент кремля ж лоліта
показать весь комментарий
07.08.2025 20:32 Ответить
почерк видає рашистських "писарчуків" .котрі використовують цю гебняву методу...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:08 Ответить
СЛАВА "УПА"
показать весь комментарий
07.08.2025 20:16 Ответить
... у центрі монумента -- різьблений хрест із вилами, на які нанизано тіло дитини...Джерело: https://censor.net/ua/p3567563.
- світ зійшов з розуму ...((
показать весь комментарий
07.08.2025 20:25 Ответить
Людина зі здоровою психікою не могла таке "наваять". Маньячело якесь...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:44 Ответить
апять смєрдіт абосранимі лаптямі і парткамі...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:26 Ответить
Хто і коли першим почав https://bastion.tv/hto-i-koli-pershim-pochav-ziguvati-v-ukrayini_n71615 «зіґувати» в Україні?
Заходити треба через проксі-сервер, бо ЗЕчужинці заблокували сайт.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:29 Ответить
Ми не можемо написати «пошкодили»… З точки зору поляків то пошкодили. А з нашої точки зору- Слава Героям УПА!!! (Тричі Слава)!
показать весь комментарий
07.08.2025 20:31 Ответить
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
показать весь комментарий
07.08.2025 20:33 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 20:35 Ответить
Не пошкодили, а прикрасили
показать весь комментарий
07.08.2025 20:38 Ответить
Пошкодили монумент - пропаганду ненависті до українців.
Волинська трагедія - про суперечки поляків з українцями на Волині: де українці жили під панством поляків. Польські нацисти поневолювали та вбивали українців, українці оборонялись від окупантів…
показать весь комментарий
07.08.2025 20:45 Ответить
я б перевірив автора памятника на психічне здоров'я

жертви були, але щоб голови на вила настромляли - це вже авторські фантазії
показать весь комментарий
07.08.2025 20:46 Ответить
У вил чотири чотири зуба. Західні «брати» зобразили стилізований тризуб, в якості історичного «примирення».
показать весь комментарий
07.08.2025 20:56 Ответить
Та там взагалі масове шаленство - все по підручнику з психіатрії. То вони (ще комуністична Польща) зі свідками(!!!) кілька десятиліть стверджували, що Варшавське повстання придушувала Дивізія Галичина - тюркомовні монголоїди в папахах. Потім дістали ту порепану фотографію з циганськими дітьми (з підручника психіатрії 1928 року) і вся Польща "згадала", як бандерівці польських дітей колючою проволкою душили. А тепер *******-хворих пам'ятників наставили. А проєкти розглядалися ще "ліпші" за цей пам'ятник.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:59 Ответить
чекісти
показать весь комментарий
07.08.2025 21:05 Ответить
Оце треба показати трампаксу а потім куйлу! Пардон не "трампаксу", а краснову! Воно знову відіграє роль імбіцилу...
показать весь комментарий
07.08.2025 21:26 Ответить
 
 