Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО
В Польше неизвестные повредили памятник жертвам, погибшим в результате Волынской трагедии. На нем нарисовали красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание RMF24.
Инцидент произошел в польском селе Домостава в Подкарпатском воеводстве. По данным полиции, памятник повредили в среду, 6 августа.
По словам заместителя комиссара, сотрудники следственной группы до сих пор работают на месте происшествия, собирая доказательства вандализма.
Как отмечается, 20-метровый памятник, под названием "Волынская резня", открыли в июле 2024 года.
Вылитая из бронзы скульптура изображает орла, тело которого охвачено пламенем, а на его крыльях выгравированы названия населенных пунктов, жители которых стали жертвами трагедии.
В центре монумента -- резной крест с вилами, на которые нанизано тело ребенка. У основания памятника с одной стороны изображена семья с детьми в пламени, а с другой -- также охваченные пламенем -- головы детей, нанизанные на столбы забора.
Але то таке, то стаття для розумних...
Але присутня патріотична символіка?
Ось,сн та зе користуються патріотичною риторикою і що?
А такий потужний "демократ",міністр при Ющенку-Огризко,просторікував в прямому ефірі на особу,від якої залежить доля країни: "Дональд Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Тому існує одвічне правило,як пояснення чогось незбагненного:
КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?
Огризко так каже і я йому вірю.
- світ зійшов з розуму ...((
Заходити треба через проксі-сервер, бо ЗЕчужинці заблокували сайт.
Волинська трагедія - про суперечки поляків з українцями на Волині: де українці жили під панством поляків. Польські нацисти поневолювали та вбивали українців, українці оборонялись від окупантів…
жертви були, але щоб голови на вила настромляли - це вже авторські фантазії